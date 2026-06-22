سمية الخشاب: مبروك الانتصار الكبير من رجالة مصر وإن شاء الله نكسب إيران

هنأت النجمة سمية الخشاب المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه التاريخي على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم.

وقالت سمية الخشاب في تصريح لـ”اليوم السابع”: “مبروك الانتصار الكبير من رجالة مصر وكنا محتاجين الفرحة دي.. شكراً لرجالة مصر اللي رفعوا راسنا قدام العالم كله وإن شاء الله هنكسب إيران ونروح دور الـ32 ونكسب ونروح مكانة متقدمة تليق باسم مصر وشكراً الكابتن حسام وكل فريق الفراعنة” وتحيا مصر

أكبر شاشة عرض وتجربة جماهيرية متكامل

وكانت وفرت EFZ تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال أكبر شاشة عرض في العالم لمشاهدة مباراة مصر و نيوزيلندا فى كأس العالم 2026، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن مشاركة أشهر المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات متكاملة للزوار طوال فترة الفعاليات.

EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية

منطقة الفان زون EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية متكاملة توفر جميع احتياجات الأسرة المصرية، و الجماهير يمكنها حجز تذاكر الدخول مجانًا عبر منصة «تذكرتي»، والحصول على باركود يتيح استخدام المونوريل مجانًا حتى محطة «R2» المجاورة للمنطقة.

اليوم السابع