ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات

قرر صناع مسلسل رحلة طاهر المصرى بطولة النجم خالد النبوي، بدء تصوير أحداث العمل يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقرر انطلاقه أول أمس البيت، وذلك وذلك بسبب عدم الانتهاء من تجهيز الديكورات الخاصة بالعمل، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء أجواء الأحداث الدرامية.

ويواصل فريق إنتاج رحلة طاهر المصرى خلال الفترة الحالية استكمال اللمسات النهائية للتحضيرات، من أجل ضمان خروج العمل بأفضل جودة فنية ممكنة، خاصة أن المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل طاهر المصري مكوَّن من 15 حلقة، وهو من فكرة خالد النبوي، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد في تعاون جديد يجمعه بالنبوي بعد أن قدّما سويًا مسلسل سراب، ويشارك في بطولة العمل أحمد بدير، عائشة بن أحمد، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، هشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين.

غياب خالد النبوى عن رمضان 2026

خالد النبوي غاب عن المشاركة في دراما رمضان 2026 للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر ظهور له من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عُرض عام 2024، وشاركه في بطولته كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال خالد النبوي فى الدراما، مسلسل سراب الذي تم عرضه فى شهر يناير 2025، وهو مكوَّن من 10 حلقات، وضم في قائمة أبطاله كلاً من يسرا اللوزي، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، محمد كيلاني، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي

اليوم السابع