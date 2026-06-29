مغامرة جديدة لنجيب ساويرس في سوريا.. الاستثمار في المناطق عالية الخطورة

أعادت زيارة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، تسليط الضوء على سجله الاستثماري في عدد من الدول، التي تصنف ضمن بيئات الاستثمار عالية المخاطر، مثل العراق وباكستان، وكوريا الشمالية، وغيرها، إذ ارتبط اسم «ساويرس» بالدخول في أسواق غير تقليدية، ومعقدة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وتأتي هذه الزيارة لتفتح الحديث عن فرص استثمارية محتملة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات الإسكان، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، وذلك في ظل تجاوب حكومي سوري سابق، بعد شكاوى «ساويرس» من ضياع معظم أمواله التى استثمرها فى سوريا بسبب فساد رامى مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، الذي استولى على الشركة التي استثمر فيها، وقام بتسريح الموظفين، كما أنه لم يسترد أمواله كاملة ولا أرباحه.

نجيب ساويرس يراهن على الاستثمار في العراق رغم المخاطر

وليست هذه أولى مغامرات «ساويرس» الاقتصادية، إذ خاض العديد من التجارب الاستثمارية، في أسواق محفوفة المخاطر، ففي وقت كانت تعاني فيه العراق من تراجع الاستثمارات الكبرى، بعد سنوات طويلة من الحروب والمشاكل، وتوجيه المستثمرين استثماراتهم في المناطق الآمنة، قرر نجيب ساويرس أن يسير عكس التيار، بإطلاق واحد من أضخم المشروعات العمرانية في تاريخ العراق، وهي مدينة «علي الوردي» السكنية، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، لم تشهد العراق مثل هذا المشروع التنموي، منذ أكثر من 45 عامًا، إذ يمثل نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية داخل العراق، بالانتقال من مرحلة إنشاء أحياء ومجمعات سكنية، إلى بناء مدن جديدة، تلبي متطلبات الحياة الحديثة.

ولم يقتصر المشروع على إنشاء وحدات سكنية، بل يستهدف بناء مدينة متكاملة، تضم نحو 100 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مستشفيات، جامعات، أسواق تجارية، مناطق ترفيهية، ومساحات خضراء واسعة، بما يوفر بيئة متكاملة للحياة، وفرصًا جديدة للعمل والاستثمار.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، ضمن خطة عراقية لإنشاء خمس مدن جديدة في مختلف أنحاء العراق.

ورغم أن مدينة «علي الوردي» تعد أكبر استثمارات ساويرس الحالية في العراق، إلا أنها ليست الأولى، إذ سبق ودخل السوق العراقية قبل 20 عامًا، عبر شركة الاتصالات «عراقنا»، والتي خرج منها في وقت لاحق.

وقد صرح «ساويرس» من قبل أن تجربته الاستثمارية في العراق صعبة جدًا، بسبب التحديات السياسية التي تواجه البلاد، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى وضع بصمة مميزة من خلال مدينة علي الوردي، التي تعتبر مشروع عمراني متكامل.

أزمة اختطاف مهندسين مصريين في العراق

ومن بين التحديات التي تعرض لها «ساويرس»، هي أزمة اختطاف عدد من المهندسين المصريين في سبتمبر عام 2004، وهي واحدة من أصعب الأزمات في مسيرته المهنية على الإطلاق، إذ تعرض أربعة مهندسين مصريين يعملون في شركة «عراقنا»، للاختطاف في العراق، ضمن موجة كبيرة من خطف الأجانب، في ظل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد، إلى جانب انتشار استهداف العاملين في الشركات الأجنبية والعربية، كوسيلة للضغط السياسي، أو لتمويل بعض الجماعات.

وتعد شركة «عراقنا» من الشركات التي كانت تمتلك في «أوراسكوم تليكوم»، التابعة لمجموعة ساويرس حصة كبيرة، وهو ما جعل إدارة الشركة إلى متابعة الأزمة باهتمام شديد، كما حرص «ساويرس» على متابعة الموقف بنفسه، والعمل على الوصول إلى حل، للإفراج عن المهندسين المختطفين.

وبحسب ما أعلنه «ساويرس» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، على التليفزيون المصري، أنه رفض دفع فدية للخاطفين، ومنع أي تواصل مباشر بينهم وبين الشركة، إذ قرر التفاوض بنفسه، من أجل تأمين الإفراج عن المهندسين الأربعة بشكل آمن.

وانتهت المفاوضات بالإفراج عن المهندسين الأربعة بدون دفع أي فدية، وهم وليد إسماعيل، محمد السعدي، سيد شعبان، وحسين عاشور، الذين تمكنوا من التواصل مع أسرهم في مصر، كما أكد «ساويرس» على أن هذا الحادث لم يغير من التزام الشركة باتخاذ إجراءات صارمة، لضمان سلامة جميع العاملين فيها.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها اختطاف موظفين مصريين من الشركة، بل حدثت من قبل، باختطاف اثنين مهندسين من مكتب الشركة في بغداد في وقت متأخر، وهما مصطفى عبد اللطيف، ومحمود ترك، بالإضافة إلى أربعة فنيين مصريين يعملون لدى أحد المقاولين الفرعيين للشركة.

كما أوضح العقيد عدنان عبد الرحمن، وهو مسؤل في وزارة الداخلية العراقية، أن الخاطفين كانوا مسلحين، وقاموا بتقييد الحارسين خارج مكتب المهندسين، ووضعوا المصريين في سيارة سوداء، وذهبوا بهم إلى مكان مجهول، وتم القبض عليهم أيضًا.

«ساويرس » يدخل السوق الجزائري عبر مشروع «جازي»

وفي عام 2001 فازت إحدى شركات «ساويرس» بمناقصة تنافسية، لإنشاء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في دولة الجزائر، من خلال مشروع «جازي»، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، وساعد المشروع على خلق فرص عمل جديدة، كما ارتفعت نسبة استخدام الهاتف المتحرك إلى 52% خلال سبع سنوات فقط.

وبالرغم من تعهد الحكومة الجزائرية بعدم التدخل في أعمال الشركة، إلا أنه في عام 2008 أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات التعسفية، ليس فقط على مشروع «ساويرس» بل على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر، من خلال فرض ضرائب غير مبررة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على مشروع «جازي» فقط، إلى جانب إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة، للسنوات من 2004 وحتى 2009، مع وقف مدفوعات الأرباح إلى المساهمين.

وبحسب «ساويرس» فإن الحكومة الجزائرية، فرضت حصارًا جمركيًا على «جازي»، يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية، للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات.

نهاية النزاع واستحواذ الدولة الجزائرية على «جازي»

وأوضح «ساويرس» خلال مقابلة أجراها مع قناة «سي إن إن العربية»، أنه تعرض لتعد على استثماراته في الجزائر، تتمثل في الاستيلاء على شركة «جازي» بطرق غير قانونية، ليلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، لكن المحاكم لم تصدر أحكامًا تنصفه، مما أدى إلى تعرضه لخسائر مالية كبيرة، كما أن المتهمين بالاستيلاء على أمواله أصبحوا في السجن، وتم تجميد أموالهم، وهو ما اعتبره نوعًا من استرداد حقه.

وانتهى النزاع باستحواذ الدولة الجزائرية على شركة «جازي» بالكامل، بعد أن حصلت على حصة بلغت 51% من رأس مال الشركة منذ عام 2015، ثم آلت هذه الحصة إلى الصندوق الوطني للاستثمار التابع للدولة الجزائرية، بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات، وما يزيد على 4 سنوات من الإجراءات والأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية.

وفي ظل تدهور العلاقات بين الجزائر ومصر، قرر «ساويرس» بيع شركة «أوراسكوم» للاتصالات الجزائرية، والتي تعمل تحت الاسم التجاري «جازي».

باكستان ضمن خريطة توسع استثمارات «ساويرس» الدولية

وتعد باكستان من أبرز الدول التي وسع فيها «ساويرس» نطاق استثماراته خارج مصر، إذ كان يسيطر على شركة أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام، التي أدارت استثمارات في عدد من الدول من بينها باكستان، كما تتولى شركة «أورا ديفيلوبرز» المملوكة له، تنفيذ مشروع «Eighteen» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهو مجمع سكني فاخر باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويضم أكثر من ألف وحدة سكنية، وملعب جولف، ومركزًا تجاريًا، على مساحة تبلغ 2.25 مليون متر مربع.

وفي عام 2019، استقبل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نجيب ساويرس، في إسلام آباد لبحث فرص الاستثمار، حيث ناقش الجانبان توسيع استثماراته في البلاد، كما سعى «ساويرس» بالاستثمار في أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم، في إطار خططه لتعزيز حضوره الاقتصادي في باكستان، ولكن ما يعيق النظام الباكستاني ويؤخره عن التقدم الروتين، والكسل، مما يؤدي إلى صعوبة ممارسة الأعمال التجارية.

بداية استثمارات ساويرس في كوريا الشمالية من خلال «كوريولينك»

أما عن استثمارات «ساويرس» في كوريا الشمالية، فبدأت في بيونج يانج عام 2008، عندما قرر ضخ 250 مليون دولار لتأسيس أول شبكة اتصالات محمول في كوريا الشمالية، تحمل اسم «كوريولينك»، بتكلفة 400 مليون دولار، إلى جانب شراكة في مصنع سانج وون للأسمنت بقيمة 115 مليون دولار، وكذلك المساهمة في بناء فندق ريو كيونج.

وحققت «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، التابعة لـ«ساويرس»، ومقرها الأساسي القاهرة، أرباحًا كبيرة في قطاع الهواتف المحمولة، من خلال شركة «كوريولينك»، حيث بلغ عدد عملائها حوالي 3 ملايين عميل في كوريا الشمالية، وذلك مع ازدياد شعبية الهواتف المحمولة بين الكوريين الشماليين الأثرياء، وتخفيف الدولة للقيود المفروضة على الاتصالات، وقد حققت الشركة أرباحًا بلغت حوالي 270 مليون دولار قبل الضرائب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

صعوبات في تحويل الأرباح وفقدان السيطرة على المشروع تدريجيًا

وبعد عدة سنوات ظهر منافس حكومي في كوريا الشمالية، وواجهت شركة أوراسكوم، صعوبات في إعادة أرباحها إلى القاهرة، نتيجة فقدانها السيطرة على «كوريولينك»، الذي تملك فيه 75% من الأسهم، وقامت بشطب المشروع من ميزانيتها العمومية، ما أدى إلى إزالة مئات الملايين من الدولارات من أصولها، واضطر «ساويرس» إلى التفاوض للتوصل إلى حل، ولكن دون جدوى، لأن «كوريولينك» التي كانت تمثل 85% من إيرادات وأرباح «أوراسكوم»، لم تتمكن من إرسال أي أموال من كوريا الشمالية في عام 2015، بسبب القيود المفروضة على العملة المحلية، والعقوبات الدولية التي تستهدف برنامج «بيونج يانج» النووي.

وتبرز هذه النكسة التي حلت على «ساويرس»، مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في كوريا الشمالية، حيث اشتكت شركات أجنبية من مصادرة الحكومة لممتلكاتها وأرباحها، ففي عام 2012، صرحت شركة تعدين صينية بأن كوريا الشمالية استولت تعسفيًا على منشأة معالجة المعادن التابعة لها في البلاد، وردت «بيونج يانج» باتهام الشركة علنًا بعدم الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية.

كما أعلنت كوريا الشمالية أنها لن تمنح أوراسكوم السيطرة الإدارية على «كوريولينك»، ما أدى إلى توقف هذه المحادثات، وفقًا لما ذكرته الشركة المصرية في محضر اجتماع مجلس إدارتها.

تفاقمت مشاكل شركة «أوراسكوم» في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، وانخفض سعر سهم شركة «أوراسكوم» بشكل حاد في البورصة المصرية، بعد إعلان الشركة عن استبعاد عملياتها في كوريا الشمالية من أرباحها الموحدة، وقد ارتفع السعر مؤخرًا بعد إعلان أوراسكوم عن خططها لشراء شركتين ماليتين، وذلك في إطار مساعي السيد «ساويرس» للابتعاد عن قطاع الاتصالات.

تحديات الاستثمار الأجنبي في كوريا الشمالية وغياب الضمانات

وأوضح خبراء في الاقتصاد الكوري الشمالي، أن صعوبة شركة «أوراسكوم» في إعادة الأموال إلى القاهرة، تعود إلى عجز كوريا الشمالية، أو امتناعها عن تحويل أموال شركة «كوريولينك» من الوون الكوري الشمالي، إلى العملات الأجنبية بالسعر الرسمي للصرف، كما تعاني كوريا الشمالية من نقص مستمر في العملات الأجنبية، وعملتها المحلية عديمة القيمة خارج حدودها.

وفي عام 2013، تورطت شركة «أوراسكوم» أيضًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية، عندما منع بنك أنشأته مع شريك كوري شمالي، والذي تستخدمه شركة كوريولينك في المعاملات المالية، من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وبعد فترة قصيرة فجرت شركة «أوراسكوم» مفاجأة، وهي أن حكومة كوريا الشمالية التي يفترض أنها شريكها المقرب، أنشأت شركة اتصالات ثانية للتنافس مع شركة «كوريولينك»، لذا دخلت شركة «أوراسكوم» في مفاوضات اندماج لدمج شركة «كوريولينك» مع شركة الاتصالات الجديدة، وقد وافقت الحكومة الكورية الشمالية على هذه الخطوة من حيث المبدأ، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي.

لذا تحتاج كوريا الشمالية إلى فوز كبير في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق، وتحديث إطارها التنظيمي للاستثمار، لكن الإخفاقات التي مرت بها خاصة مع «أوراسكوم»، جعلت المستثمرين يعتبرون كوريا الشمالية استثمارًا لا يمكن الوثوق به بدون دعم وضمانات رسمية.

المصري اليوم