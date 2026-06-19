تقرير أممي يصنف دولا عربية ضمن بؤر الجوع الساخنة

أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، 4 دول عربية ضمن قائمة تضم 13 دولة تصنف كبؤر ساخنة للجوع على المستوى العالمي.وحذر التقرير الصادر في إطار التقييم الدوري لأوضاع انعدام الأمن الغذائي الحاد من احتمال تدهور الأوضاع الغذائية خلال الفترة الممتدة بين يونيو ونوفمبر 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار النزاعات المسلحة والعنف كعامل رئيسي للأزمات الغذائية في 12 دولة من أصل الـ13 المذكورة.وضمت القائمة سوريا والسودان واليمن وفلسطين، حيث صنفت هذه الدول ضمن الأكثر خطورة من حيث حدة الجوع واتساع نطاقه بسبب استمرار الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة.كما شملت القائمة دولاً أخرى تواجه مستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منها جنوب السودان والصومال ونيجيريا وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وهايتي.

وأشار التقرير إلى تأثيرات إضافية تتفاقم بسببها الأزمة، تشمل الضغوط الاقتصادية وتراجع الإنتاج الزراعي وتداعيات التغيرات المناخية على الموارد الغذائية، فضلاً عن مستوى التمويل الإنساني المتاح للاستجابة.

ولفت الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاستجابة الإنسانية العالمية، نتيجة انخفاض التمويل المخصص للمساعدات بنسبة تقارب 59% بين عامي 2022 و2025، مما حدّ من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج الإغاثة الغذائية بشكل كافٍ رغم تصاعد الاحتياجات في مناطق النزاع.ودعت الوكالتان الأمميتان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق المساعدات وضمان وصولها دون عوائق، مع التركيز على الاستثمار في سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الأزمات المتفاقمة.

روسيا اليوم