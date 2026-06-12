الدول العربية الأكثر إنفاقا في المجال العسكري.. مفاجأتان خليجية ومصرية

أظهرت بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” حجم الإنفاق العسكري العربي خلال العام الماضي، والذي شهد مفاجآت عدة، وتطرقت البيانات إلى بعض دول العالم بهذا الشأن.وبحسب تقرير المعهد، تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما جاءت مصر في آخر القائمة، واحتلت دول خليجية المراكز الأولى بعد الجزائر.

وأوضح التقرير أن إنفاق الجزائر في عام 2025، بلغ 8.83% من ناتجها المحلي، فيما جاءت السعودية ثانيا بنسبة 6.48%، ثم سلطنة عمان بنسبة 5.68%، وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة 4.69%.

وجاء الأردن خامسا بنسبة 4.56%، ثم المغرب بنسبة 3.54%، تلته البحرين بنسبة 3.11%، وفي موريتانيا بلغ الإنفاق العسكري 2.75%، وحل لبنان تاليا بنسبة 2.51%، ثم تونس بـ2.49%، والعراق بـ2.45%.

وحلت مصر في آخر القائمة مسجلة النسبة الأدنى بـ0.61% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى تسجيل الإنفاق العسكري زيادة قدرها 2.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبلغ 2887 مليار دولار.

وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة 40% من ناتجها المحلي، و63% من إنفاقها الحكومي.

وانخفض الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، بحسب بيانات التقرير، في حين ارتفع بنسبة 14% في أوروبا وبنسبة 8.1% في آسيا وأوقيانوسيا.

روسيا اليوم