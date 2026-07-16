ميتا توقف ميزة Muse Image بعد أيام من إطلاقها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية

أوقفت شركة ميتا ميزة Muse Image الخاصة بإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أقل من أسبوع على طرحها، عقب موجة واسعة من الانتقادات التي أثارها مستخدمو إنستجرام بسبب طريقة تعامل الميزة مع المحتوى العام وإمكانية إعادة استخدامه في إنشاء صور جديدة دون إخطار أصحاب الحسابات

انتقادات واسعة بسبب آلية استخدام المحتوى

اعتمدت ميزة Muse Image على أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات Meta Superintelligence Labs، وكانت تتيح للمستخدمين إنشاء صور جديدة بالاستناد إلى المنشورات والصور العامة على إنستجرام، مع إمكانية مشاركة النتائج عبر منصات ميتا المختلفة، مثل فيسبوك وواتساب.

لكن الميزة أثارت جدلًا كبيرًا بعدما تبين أن الحسابات العامة تُدرج تلقائيًا ضمن المحتوى القابل لإعادة الاستخدام بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، دون إشعار مسبق لأصحابها، وهو ما دفع العديد من المستخدمين إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام محتواهم.

ميتا تتراجع وتحدث إعدادات إنستجرام

وأعلنت ميتا في تحديث لمدونتها الرسمية سحب ميزة Muse Image، مؤكدة أن القرار جاء بعد مراجعة ملاحظات المستخدمين، وأن الشركة كانت تهدف إلى تقديم أداة إبداعية تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، إلا أن التجربة لم تحقق النتائج التي كانت تأملها.

كما قامت الشركة بتحديث إعدادات إنستجرام، حيث أزالت خيارات إعادة استخدام المحتوى المرتبطة بالميزة، وعدلت صفحة الإعدادات الخاصة بها ، وقبل إيقاف الخدمة كان بإمكان المستخدمين حماية محتواهم عبر تحويل حساباتهم إلى خاصة أو تعطيل إعادة استخدام المنشورات من خلال إعدادات التطبيق.

ويعكس تراجع ميتا السريع عن الميزة تنامي حساسية المستخدمين تجاه الخصوصية، ويؤكد أن الاعتماد على المحتوى المنشور في تدريب أو تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي سيظل من أكثر القضايا إثارة للنقاش خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع