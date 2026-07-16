جوجل تطلق برنامجًا مجانيًا في الهند لتعليم بناء نماذج الذكاء الاصطناعى

أعلنت جوجل إطلاق برنامج تدريبى مجاني في الهند لتعليم أساسيات أبحاث الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات جوجل آي/أو كونكت الهند 2026، في خطوة تستهدف تأهيل الطلاب والمطورين لبناء وتطوير نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وهي التقنية التي تعتمد عليها روبوتات الدردشة الذكية مثل جيميني.

برنامج تدريبي شامل لدعم المطورين والطلاب مجاناً

ويتضمن برنامج أساسيات أبحاث الذكاء الاصطناعي، الذي أعدته وحدة جوجل ديب مايند، محتوى تدريبيًا يمتد إلى 56 ساعة، ويغطي كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها وتحسين أدائها.

ويتاح البرنامج مجانًا عبر منصة جوجل سكيلز، مع منح المتدربين الذين يجتازونه شارات مهارية وشهادات معتمدة من جوجل كلاود، وأوضحت الشركة أنها تعتزم توسيع نطاق البرنامج من خلال شراكات مع منظمة ناسكوم، والمعهد الهندي للعلوم في بنجالورو، وشبكة إيه في بي إن، بهدف زيادة عدد المستفيدين من التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار توسعها في خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، أعلنت جوجل إتاحة نموذج جيميني 3.5 فلاش عبر منصة جيميني إنتربرايز للشركات الناشئة والمؤسسات الهندية، مع معالجة البيانات داخل الهند، بما يساعد الجهات العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاضعة للتنظيم على الالتزام بمتطلبات توطين البيانات والامتثال التنظيمي من خلال منصة جوجل ديستربيوتد كلاود.

أدوات مبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة

كما كشفت الشركة عن طرح مساعد الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيك جيميني V3 لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات في الهند، من بينها شركة فليبكارت، إلى جانب إطلاق أداة مفتوحة المصدر تحمل اسم كابسيم، والتي تهدف إلى عزل وكلاء الذكاء الاصطناعي عن بعضهم، بحيث لا يؤدي اختراق أحدهم إلى التأثير على بقية النظام.

وأعلنت جوجل أيضًا تعاونها مع المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس لإجراء أبحاث متخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير معايير جديدة لتعزيز أمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعمليات الدفع الرقمية.

وفي قطاع التعليم، أطلقت جوجل ديب مايند مساعدًا جديدًا يعتمد على جيميني يحمل اسم إيه تي إل ساتهي لمساعدة المعلمين في مختبرات أتال تينكرينج لابس على إعداد الدروس والأنشطة العملية داخل الفصول الدراسية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في 100 مدرسة قبل التوسع تدريجيًا ليشمل 10 آلاف مدرسة.

وفي المجال الصحي، أشارت الشركة إلى أن باحثين في المعهد الهندي للعلوم الطبية يستخدمون نماذج ميد جيمّا لتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض الجذام وإدارة بعض مشكلات الصحة الإنجابية.

وأوضحت الشركة أن دراسة مستقلة أظهرت أن منظومة جوجل بلاي ونظام أندرويد أسهما بنحو 5.3 تريليون روبية هندية في الاقتصاد الرقمي الهندي وقطاع مطوري التطبيقات خلال عام 2025، بزيادة بلغت 28% مقارنة بالعام السابق.

اليوم السابع