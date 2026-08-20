يساعد فى تنظيف الجسم من السموم.. ما هو المشى اللمفاوى؟

عادت وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً مع صيحة جديدة في مجال الصحة، تُعرف هذه المرة باسم “المشي اللمفاوي”، وهي تقنية يزعم أنها تُساعد على تنظيف الجسم من السموم ودعم تصريف السائل اللمفاوي، ولكن هل المشي اللمفاوي حقاً أكثر فائدة من المشي العادي؟

ما هو المشي اللمفاوي؟

بحسب موقع “Very well health”، يعد الجهاز اللمفاوي امتدادًا لجهاز المناعة، ويتكون من العقد اللمفاوية والأوعية اللمفاوية ونخاع العظم وأنسجة أخرى، وتتمثل وظيفته الأساسية في تصريف السوائل وإزالة المواد الضارة والفضلات من الأنسجة.

على عكس جهازك الدوري، الذي يستخدم قلبك لضخ الدم في جميع أنحاء جسمك، فإن جهازك اللمفاوي لا يحتوي على مضخة تلقائية لتحفيز السائل اللمفاوي عبر أنسجتك، بدلاً من ذلك، يتطلب منك تحريك جسمك للحفاظ على حركة السائل، وهنا تكمن أهمية المشي اللمفاوي.

المشي اللمفاوي ليس مختلفًا كثيرًا عن المشي العادي، لكنه يتضمن بعض العناصر الإضافية التي تساعد على دعم تدفق اللمف. تقول كيلي ستورم، أخصائية العلاج الطبيعي والمعالجة المعتمدة في مجال الأورام والوذمة اللمفاوية، أن ما يُعرف بالمشي اللمفاوي هو في الواقع مشي عادي مع بعض الإضافات المتعمدة، مثل التنفس البطيء من البطن بالتزامن مع الخطوات، وحركة أكبر للذراعين، والحفاظ على وضعية مستقيمة للجسم “.

أوضحت ستورم أن أي نوع من المشي يساعد على تحريك السائل اللمفاوي، وقالت: “عندما تنقبض عضلاتك، فإنها تضغط على الأوعية اللمفاوية المحيطة بها وتدفع السائل معها، لكن ما يجعل المشي اللمفاوي مفيدًا هو أنه يهدف بشكل مقصود إلى تحفيز تدفق اللمف”.

كيفيت تصريف السائل اللمفاوى

بحسب ستورم، تحتوي منطقة البطن على أكبر عدد من العقد اللمفاوية، والمنطقة القريبة من عظمة الترقوة هي المكان الذي يمكن فيه تصريف السائل اللمفاوي بشكل صحيح قبل أن يعود إلى مجرى الدم عبر الوعاء اللمفاوي الرئيسي، ويقول ستورم: “يمكن للتنفس العميق من البطن أن يغير الضغط في الصدر والبطن، مما يساعد على تحريك السوائل عبر تلك المنطقة المركزية، كما أن زيادة حركة الذراعين يمكن أن تحفز تدفق اللمف في الجزء العلوي من الجسم.

عندما تركز على حركات محددة كالتنفس العميق وتحريك الذراعين أثناء المشي، فإنك تستهدف المناطق التي يميل فيها السائل اللمفاوي إلى الركود، وبدلاً من إبقاء السائل راكداً، يساعد المشي اللمفاوي على إزالة أي انسدادات ليتمكن السائل اللمفاوي من التدفق بشكل سليم.

نظراً لتزايد شعبية تمارين تصريف السائل اللمفاوي عبر الإنترنت ، قد تتساءل عما إذا كان المشي اللمفاوي أفضل فعلاً من نزهتك المسائية المعتادة. لكن الخبراء لم يقتنعوا بهذه الفكرة بعد.

قالت كاثلين شيلو، المعالجة المعتمدة للوذمة اللمفاوية والمديرة السريرية لخدمات إعادة التأهيل للمرضى في مركز بيث ديكونيس الطبي : “يبدو أن صحة الجهاز اللمفاوي تحظى باهتمام متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يسعدني، لكن الأدلة في العديد من هذه الادعاءات غير كافية، وأضافت: “لا يوجد حاليًا دليل قاطع على أن نوعًا معينًا من التمارين الرياضية أفضل من غيره لوظائف الجهاز اللمفاوي”.

المشى مع الوذمة اللمفية

بالنسبة للأشخاص المصابين بالوذمة اللمفية، وهي حالة صحية تسبب تورمًا في الساقين نتيجة تراكم السائل اللمفاوي، قد يكون المشي اللمفاوي مفيدًا بشكل خاص، حيث لا يُعد المشي اللمفاوي علاجًا قائمًا بذاته، ولكنه عنصر مفيد في السيطرة على التورم.

إذا كنت تعاني من الوذمة اللمفية، فإن ارتداء الجوارب الضاغطة أثناء المشي، وإجراء تدليك التصريف اللمفاوي اليدوي، واتباع خطة العلاج الخاصة بك، كلها

أمور مهمة أيضاً لإدارة الأعراض.

على الرغم من أن المشي آمنٌ عمومًا لمعظم الناس، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الحذر، مثلا إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب أو الرئتين، فاستشر طبيبك أولًا، وإذا لاحظت أي تورم أو احمرار أو سخونة أو ألم جديد في أحد الأطراف، فأبلغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى أو جلطة دموية.

اليوم السابع