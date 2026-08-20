“غوغل” تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للدراسة عبر محرك البحث وجيميناي

أعلنت “غوغل”، الأربعاء، عن مجموعة واسعة من أدوات الدراسة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر محرك البحث Google Search وتطبيق جيميناي، تشمل إنشاء رسوم تفاعلية، ومحاكاة ثلاثية الأبعاد، ومركزًا مخصصًا للطلاب، واختبارات تدريبية مخصصة، إلى جانب مزايا أخرى.

ويأتي إطلاق هذه الأدوات ضمن أحدث محاولات “غوغل” لجعل جيميناي المساعد المعتمد عليه من جانب الطلاب في التعلم والمذاكرة، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل “OpenAI”، إلى جانب شركات ناشئة متخصصة في التعليم مثل Knowt وGauth، التي تقدم بدورها أدوات للتعلم والتدريب.

أدوات تفاعلية لفهم الموضوعات المعقدة

في Google Search، أصبح بإمكان الطلاب الآن إنشاء أدوات ومحاكاة مخصصة تساعدهم على فهم الموضوعات المعقدة، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

على سبيل المثال، إذا كان الطالب يتعلم عن مستويات الحموضة والقلوية (pH)، يمكنه البحث عن “مقياس pH”، ليحصل على رسم تفاعلي داخل ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews يسهّل فهم المبادئ الأساسية.

ويمكن للطالب التعمق أكثر من خلال طرح سؤال متابعة حول موضوع أكثر تخصصًا، مثل طلب وضع الفواكه الحمضية على مقياس pH، ليقوم وضع الذكاء الاصطناعي في البحث AI Mode بإنشاء تجربة تفاعلية مصممة خصيصًا للإجابة عن السؤال.

اختبارات تدريبية مخصصة داخل Google Search

وأصبحت “غوغل” تتيح للمستخدمين أيضًا الحصول على اختبارات تدريبية مخصصة مباشرة من نتائج البحث، في مختلف المجالات، بما يشمل العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية واللغات الأجنبية وغيرها.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة طلب مثل: “أنشئ اختبارًا يتضمن أكثر كلمات المفردات شيوعًا في الاختبارات لمساعدتي على الاستعداد لاختبار SAT”، ليقوم محرك البحث بإنشاء اختبار تفاعلي بناءً على الطلب.

وفي الأسابيع المقبلة، ستطلق “غوغل” تجربة تعليمية تفاعلية جديدة عبر Lens داخل Search، لمساعدة الطلاب على حل المسائل وفهم خطواتها.

ويمكن للطالب الضغط على أيقونة الكاميرا الخاصة بLens داخل تطبيق “غوغل”، ثم رفع صورة للمسألة التي يعمل عليها، ليقوم الذكاء الاصطناعي بشرح المفهوم، وتحديد الأخطاء المحتملة، وتقديم إرشادات إذا واجه الطالب صعوبة في الوصول إلى الحل.

تحويل الملاحظات والملفات إلى مواد للمذاكرة

كما أصبح بإمكان الطلاب مطالبة Google Search بإنشاء مستندات دراسية استنادًا إلى الملفات التي يرفعونها، بما في ذلك ملفات PDF والمستندات والعروض التقديمية وغيرها.

على سبيل المثال، يمكن للطالب رفع صورة لملاحظاته المكتوبة بخط اليد إلى جانب شرائح المحاضرة، ليحصل على ملخص من صفحة واحدة يوضح المفاهيم الرئيسية التي يحتاج إلى مراجعتها.

جيميناي ينجز الأبحاث في الخلفية

أما على صعيد جيميناي، فتطلق “غوغل” ميزة تتيح للطلاب بدء إعداد تقارير بحثية متعددة الخطوات عبر Gemini Live، ثم مناقشة النتائج مع المساعد الذكي بطريقة حوارية.

ويمكن للمستخدم مطالبة جيميناي بإجراء بحث حول موضوع معين، ثم إغلاق المحادثة أو الانتقال إلى القيام بمهام أخرى بينما يواصل جيميناي العمل في الخلفية.

وبمجرد الانتهاء من التقرير، يحصل المستخدم على إشعار، ويمكنه بعد ذلك مناقشة النتائج مع جيميناي أو طرح أسئلة متابعة باستخدام صوته.

جيميناي ينشئ محاكاة ثلاثية الأبعاد

وأعلنت “غوغل” أيضًا أن جيميناي أصبح قادرًا على إنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد تفاعلية تساعد المستخدمين على فهم الموضوعات بصورة أفضل.

وستتضمن إجابات جيميناي الآن جداول وشبكات ومحاكاة يتم إنشاؤها خصيصًا وفقًا للطلب الذي يقدمه المستخدم.

على سبيل المثال، عند كتابة طلب مثل “أرني كيف يعمل DNA بتقنية ثلاثية الأبعاد”، سيتمكن المستخدم من التفاعل مع نموذج ثلاثي الأبعاد لجزيء DNA، مع إمكانية تدويره وتكبيره لاستكشاف بنيته بشكل أكثر وضوحًا.

مركز تعليمي جديد داخل جيميناي

وتطلق “غوغل” كذلك مركزًا مخصصًا للتعلم داخل تطبيق جيميناي، يجمع أدوات الدراسة المختلفة في مكان واحد.

وسيتمكن المستخدمون من إنشاء دفتر ملاحظات للدراسة، وإعداد بطاقات تعليمية Flashcards، وخوض اختبارات تدريبية، والاستفادة من أدوات تعليمية أخرى مباشرة من داخل المركز.

وتعكس هذه التحديثات توجه “غوغل” إلى تحويل جيميناي من مجرد مساعد عام للذكاء الاصطناعي إلى منصة تعليمية متكاملة، في وقت تزداد فيه المنافسة على جذب الطلاب بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية المتخصصة.

اليوم السابع