عالمية

الكرملين: لا خطط حاليًا لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

2026/08/26
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أعلن الكرملين عدم وجود خطط في الوقت الراهن لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار تطورات الحرب في أوكرانيا.
موسكو: أوكرانيا تخسر الصراع
وأكد الكرملين أن أوكرانيا تخسر الصراع بشكل واضح، معتبرًا أن تطورات العمليات العسكرية على الأرض تعكس تراجع موقف كييف.
وأضاف أن النظام الأوكراني يواجه حالة من عدم الاستقرار، زاعمًا أنه «ينهار من الداخل» مع استمرار الحرب والضغوط التي تواجهها البلاد.
لا اتصال مرتقب بين بوتين وترامب
وأشار الكرملين إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي ترتيبات لإجراء اتصال بين بوتين وترامب، دون الكشف عن تفاصيل بشأن إمكانية إجراء محادثات بين الرئيسين خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع

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