ChatGPT يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة.. اصنع ملصقاتك وشاركها على واتساب

أضافت شركة OpenAI ميزة جديدة إلى تطبيق ChatGPT تتيح للمستخدمين إنشاء حزم ملصقات مخصصة اعتمادًا على الصور والأفكار التي يختارونها، ثم استخدامها ومشاركتها عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp وiMessage.

إنشاء ملصقات من الصور والأفكار

وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين طريقة بسيطة لتحويل أفكارهم وصورهم إلى ملصقات شخصية، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية متخصصة في تصميم الملصقات، ووفقًا للتقرير، يمكن الوصول إلى الأداة من قسم «الصور» داخل تطبيق ChatGPT، ثم اختيار خيار «الملصقات»، وبعدها وصف نوع الحزمة المطلوبة، ليعمل ChatGPT على إنشاء مجموعة من الملصقات وفقًا للتعليمات المقدمة.

ولا تقتصر الاستخدامات على إنشاء تصميمات من وصف نصي، إذ يمكن للمستخدم أيضًا الاستفادة من الصور الموجودة لديه وتحويلها إلى ملصقات، سواء كانت صورًا لأشخاص أو حيوانات أليفة أو أفكارًا أخرى.

18 نمطًا بصريًا و9 ملصقات في الحزمة

وتوفر الميزة الجديدة خيارات متعددة لتخصيص شكل الملصقات، إذ يمكن للمستخدم إنشاء ما يصل إلى 9 ملصقات في الحزمة الواحدة، مع الاختيار من بين 18 نمطًا بصريًا، وتشمل الخيارات أنماطًا مثل الرسوم المتحركة «الأنمي»، والتصميمات ثلاثية الأبعاد، وتأثيرات الهولوجرام، إلى جانب إمكانية دمج الملصقات مع الرموز التعبيرية لإنتاج تصميمات مختلفة.

وبعد الانتهاء من تصميم الحزمة، يستطيع المستخدم تنزيل الملصقات أو مشاركتها مباشرة عبر WhatsApp وiMessage، ما يجعل نقل التصميمات الجديدة إلى تطبيقات المراسلة أكثر سهولة، كما تدعم الملصقات الخلفيات الشفافة، وهي ميزة مهمة لأنها تسمح باستخدام التصميم كملصق دون ظهور خلفية مربعة أو مستطيلة حوله.

الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف

وتعتمد أداة إنشاء الملصقات على تقنية ChatGPT Images 2.0 لتوليد الصور، وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن الميزة أصبحت متاحة عالميًا لمستخدمي ChatGPT على الهواتف المحمولة مجانًا.

وتعكس الخطوة توجه OpenAI إلى توسيع استخدام أدوات توليد الصور داخل ChatGPT، بحيث لا تقتصر على إنشاء الصور التقليدية، وإنما تمتد إلى إنتاج محتوى قابل للاستخدام مباشرة في تطبيقات التواصل والمراسلة.

وبذلك، يمكن للمستخدم تحويل صورة أو فكرة بسيطة إلى حزمة ملصقات شخصية تحمل طابعه الخاص، ثم مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة بسهولة عبر تطبيقات المراسلة.

اليوم السابع