محمد صلاح يبحث عن ريمونتادا أوروبية مع طرابزون سبور أمام فيرينكفاروسي

يحل طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر ضيفًا على فيرينكفاروسي المجري في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إياب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي، على ملعب «جروباما أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، وسط آمال كبيرة في قلب نتيجة مباراة الذهاب.

فيرينكفاروسي ضد طرابزون سبور في الدوري الأوروبي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيرينكفاروسي على طرابزون سبور بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق التركي، ليصبح رفاق محمد صلاح مطالبين بتحقيق الفوز في مباراة الإياب بفارق هدف لمعادلة النتيجة الإجمالية، بينما يحتاج الفريق التركي إلى الانتصار بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات.

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق مع طرابزون سبور

ويعقد طرابزون سبور آماله على نجمه الجديد محمد صلاح، بعد انضمامه إلى الفريق عقب إنهاء عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي بالتراضي، من أجل قيادة الفريق التركي نحو التأهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان محمد صلاح يسجل ثنائية في فوز طرابزون سبور على باشاك شهير بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري التركي، ساعيًا لمواصلة التألق في مباراة اليوم.

ويأمل محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور إلى قلب تأخره أمام فيرينكفاروسي، وحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، في اختبار جديد للنجم المصري مع فريقه التركي الجديد.

وسبق للنجم المصري محمد صلاح خوض منافسات الدوري الأوروبي بقميص بازل السويسري، ثم مع فيورنتينا وروما الإيطاليين، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي، الذي شارك معه في البطولة القارية الثانية من حيث الأهمية قبل نحو ثلاثة أعوام، عندما غاب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يتأهل الفائز إلى مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، بينما ينتقل الفريق الخاسر إلى دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يعد ثالث أهم البطولات القارية للأندية الأوروبية.

ويسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

محمد صلاح سجل أهدافًا في كل دقائق المباراة الـ90 خلال مسيرته، باستثناء الدقيقة التاسعة فقط، ويحتاج النجم المصري إلى تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة من عمر إحدى مبارياته المقبلة، ليتمكن من التسجيل خلال جميع دقائق المباراة على مدار مسيرته، في إنجاز يعكس استمراريته وقدرته على هز الشباك في مختلف فترات اللقاء.

اليوم السابع