«أسوأ دول العالم».. ترامب يهاجم كندا ويتهمها باستغلال الولايات المتحدة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على كندا بعد يوم من إعلان جارتها الشمالية عن فرض رسوم جمركية انتقامية لتصعيد الحرب التجارية التي بدأها قبل أشهر.

وفي مقابلة إذاعية مع جلين بيك، اتهم ترامب كندا باستغلال الولايات المتحدة طوال عقود طويلة، وقال إنها من أسوأ الدول في العالم من حيث التعامل، وهذا الوضع مستمر منذ سنوات طويلة

كما انتقد ترامب الرسوم التي وصفها بالباهظة التي تفضها كندا منذ فترة طويلة على بعض منتجات الألبان الأمريكية في نظام مشابه لما تفعله واشنطن مه لحوم الابقار المستوردة، وتفاخر أنه استطاع قلب العلاقات بين واشنطن واتاوا رأسا على عقب في ليلة واحدة من خلال حربه التجارية.

وقال ترامب: قلت للتو إننا سنواجهم، وقد واجهتهم في البداية، لكن كانت لدينا أمور أخرى كثيرة لنفعلها لأن البلاد كانت في حالة فوضى. لكنني قلت إننا سنواجهم، وأضاف: كندا تفرض في الوقت نفسه تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية، وتستغلنا كما لو كانت ولاية أمريكية، رغم أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من فرض ضرائب على الواردات من ولايات أخرى.

وتابع: استولوا على صناعة السيارات لدينا، وعلى قطاعنا الزراعي… كما تعلمون، لا يستطيع المزارعون بيع أي شيء هناك بسبب التعريفات الجمركية الباهظة، ومع ذلك يريدون البيع لدينا دون أي ضرائب

كما صرح ترامب بأن كندا، أحد أكبر شركاء البلاد التجاريين ومصدري الطاقة، لا تملك ما تحتاجه الولايات المتحدة، وألمح إلى أن الأمريكيين بإمكانهم الاستغناء عن التجارة مع كندا، وأضاف: هناك بعض الأمور التي قد تسبب بعض الإزعاج، لكن يمكننا الحصول عليها من مصادر أخرى. وقد حان الوقت لنعلم كندا أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه.

جاء خلاف ترامب مع كندا التي تشارك الولايات المتحدة أطول حدود غير محروسة في العالم، بعد أقل من يوم من رد الحكومة الكندية على أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بسلسلة من الإجراءات التجارية الانتقامية ضد الولايات المتحدة.

وستضاعف كندا، التي تستورد ما قيمته 272 مليار دولار من السلع الأمريكية سنويًا، رسومها الجمركية الحالية على منتجات الصلب والألومنيوم الأمريكية إلى 50%، بينما ستفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% و25% و50% على سلع أمريكية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، تشمل حوالي 700 سلعة، من بينها الملابس والأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو والإلكترونيات.

وستدخل الضرائب الجديدة، حيز التنفيذ في 8 سبتمبر كما تعتزم الحكومة الفيدرالية الكندية التخفيف من الأثر الاقتصادي للجولة الأخيرة من الحرب التجارية بحزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار لتعزيز الدعم المقدم للعمال والشركات المتضررة.

اليوم السابع