حديقة روبوتات فى سيول تستعرض مستقبل الترفيه بين البشر والآلات

اصطف 12 روبوتا بشريا على خشبة المسرح، ومع بدء أغنية «APT» لروز، انطلقت الروبوتات فى رقص منظم، ثم عُزفت أغنية «Soda Pop» لفرقة ساجا بويز وأغنية «Catch Catch» للينا، بينما غيرت الروبوتات مواقعها وحافظت على إيقاعها وتناسقها. كان ذلك المشهد جزءا من الافتتاح الرسمى يوم الجمعة لمنتزه جالاكسى للروبوتات، الذى تصفه شركة جالاكسى بأنه أول مجمع ثقافى فى العالم يتمحور حول الروبوتات، ويقع فى منطقة معزولة من غوانغجين-غو شرق سيول عاصمة كوريا الجنوبية، بحسب الموقع الكورى koreaherald.

وفى قلب المنتزه توجد “ساحة الروبوتات”، حيث دعا الرئيس التنفيذى لشركة “جالاكسى كوربوريشن”، تشوى يونغ هو، الصحفيين لمشاهدة عرض استمر نحو 40 دقيقة، قدمت خلاله الروبوتات عروضا للرقص وفنون الدفاع عن النفس، وشاركت المسرح مع البشر.

تحسن واضح فى أداء الروبوتات

كانت عروض موسيقى الكيبوب من أكثر فقرات العرض إثارة للاهتمام، وقال تشوى إن الروبوتات لا يتحكم فيها مشغلون بشريون بشكل فردى، بل يحلل الذكاء الاصطناعى تصميمات الرقص فى مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت، ما يسمح للروبوتات بتنسيق تشكيلاتها والحفاظ على المسافات بينها أثناء الأداء، ووصف تشوى النظام بأنه شكل من أشكال “القيادة الذاتية” للروبوتات.

كما أظهر العرض تحسنا واضحا مقارنة بما قدمته شركة جالاكسى قبل 4 أشهر فقط، فالروبوتات الشبيهة بالبشر التى تستخدمها الشركة تصنعها شركة يونيترى روبوتيكس الصينية، وفى مقر جالاكسى كوربوريشن خلال أبريل، تعرض روبوتان لأعطال تشغيلية، وسقطا أثناء العرض التوضيحى

أما عرض الجمعة فسار بشكل أكثر سلاسة بكثير، إذ تحرك أكثر من 10 روبوتات و5 فنانين بشريين على الأقل عبر المسرح خلال المشهد الختامى، فى مزيج من التايكوندو والرقص، دون اصطدامات واضحة أو أعطال فنية كبيرة.

وزاد تصميم الحلبة من جاذبية العرض، إذ ذكر الجزء الداخلى الأبيض بديكور “الضوء الأحمر، الضوء الأخضر” من مسلسل “لعبة الحبار” على نتفليكس، بينما تحولت الرسومات الخلفية مع تغير المشاهد إلى سفن فضائية وعوالم ألعاب خيالية ومواقع أخرى، وفى بعض اللحظات، بدا مزيج الروبوتات والمؤثرات البصرية الغامرة أقرب إلى مشاهدة فيلم ثلاثى الأبعاد فى سينما آيماكس منه إلى عرض مسرحى تقليدى.

مستقبل لم يكتمل بعد

رغم ذلك، فإن منتزه جالاكسى للروبوتات لا يزال يبدو مشروعا قيد التطوير بالنسبة إلى مكان يحمل لقب أول مجمع ثقافى للروبوتات فى العالم، ويأتى موقعه فى مقدمة نقاط الضعف، فعلى الرغم من وجوده فى سيول، يقع المنتزه فى منطقة معزولة نسبيا تحيط بها الطرق السريعة، واضطر الصحفيون الذين حضروا فعالية الجمعة إلى استقلال حافلة نقل من أقرب محطة مواصلات عامة.

والأهم أن ساحة الروبوتات لم تخلق شعورا حقيقيا بالدخول إلى مستقبل يتعايش فيه البشر والروبوتات بصورة طبيعية، إذ بدا البرنامج الذى استمر 40 دقيقة أقرب إلى سلسلة من عروض سيرك الروبوتات المتقنة.

واعتمدت العناصر الأساسية على أمور مألوفة، مثل موسيقى البوب الكورية والتايكوندو والعناصر البصرية المرتبطة بالمحتوى الثقافى الكورى الرائج، مع إضافة الروبوتات كعنصر جديد، ورغم الترفيه الذى قدمه العرض، فإنه ترك سؤالا أساسيا دون إجابة: ما الذى يمكن أن يقدمه “جالاكسى روبوت بارك” ولا يمكن أن تقدمه إلا الروبوتات؟

وأظهر التعاون فى رياضة التايكوندو هذا القيد بوضوح، فقد ظهر البشر والروبوتات على المسرح نفسه دون اصطدام، وظل التفاعل الحقيقى محدودا، ما لم يوضح بشكل كاف ما يمكن أن يصل إليه أداء الإنسان والروبوت معا فى المستقبل.

ربما ليس للبالغين

وبحسب موقع koreaherald، فهناك ملاحظة مهمة، إذ أوضح تشوى أن حديقة جالاكسى روبوت صممت فى المقام الأول مع وضع الأطفال فى الاعتبار، وبدأ المنتزه فترة ما قبل الافتتاح فى 5 مايو، واستقطب نحو 20 ألف زائر خلال الأشهر الثلاثة والنصف التالية، وفقا للشركة، ويضم المجمع، الذى تبلغ مساحته نحو 5000 بيونغ، مطعما ومخبزا للعائلات.

ولا تمثل ساحة الروبوتات سوى جزء من التجربة، إذ يستطيع الزوار التفاعل مع روبوتات للعناق والرسم والملاكمة، كما أضيفت 17 نوعا جديدا من الروبوتات خصيصا للافتتاح الكبير، وفقا لشركة جالاكسى، ويقوم بعضها برسم صور شخصية، أو إعداد المثلجات، أو العزف على البيانو، ومن منظور الطفل، يصبح المفهوم أكثر سهولة، إذ قد لا تكون العيوب التقنية التى يلاحظها البالغون مهمة بالقدر نفسه عندما يكون عامل الجذب هو فرصة التفاعل عن قرب مع روبوت بشرى.

جولة عالمية للروبوتات

تتجاوز طموحات تشوى حدود سيول بكثير، إذ يتمثل هدفه القريب فى افتتاح ساحة “جالاكسى روبوت أرينا” ثانية فى دبى بحلول نهاية العام الحالى، وقال تشوي: “سنفتتح فرعا فى دبى حتى يتمكن السياح والزوار الأجانب من 100 دولة حول العالم من تجربة الروبوتات المادية”.

كما يخطط لمشروع منفصل فى نيويورك، وقال إنه يعتزم الكشف عن روبوت مصمم على شكل وجهه فى مانهاتن يوم 21 سبتمبر، الذى يصادف اليوم الدولى للسلام، إلى جانب 17 روبوتا آخر.

ثم تأتى فكرة ترتبط بشكل أكبر بأعمال الترفيه فى شركة جالاكسى، وهى “أصنام الروبوت”، وقال تشوى أن الشركة تخطط لإطلاق عرض غنائى إلى خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تتبعه جولة عالمية فى النصف الثانى، وقال تشوي: “بمجرد أن تنتهى فرقة بيغ بانغ وتيمين من جولاتهما العالمية، ستبدأ جولة الروبوت العالمية، سنقوم بجولة فى أكثر من 100 دولة”.

وتقتصر الجولات العالمية الحالية لفرق الكيبوب على نحو 30 إلى 35 دولة، بينما يواجه البشر حدودا فى هذا المجال، أما الروبوتات فيمكنها الوصول إلى أماكن مختلفة، وتقديم عروض فى الوقت نفسه، والقيام بأشياء خطيرة.

وفى الوقت الحالى، لا يزال هذا مجرد مخطط جريء، فما زالت هناك فجوة كبيرة بين رؤية تشوى وما يستطيع منتزه جالاكسى للروبوتات تقديمه اليوم، إذ تبدو العروض غير متقنة إلى حد ما، ويظل التفاعل بين الإنسان والروبوت محدودا، بينما يعتمد المحتوى على مراجع ثقافية مألوفة.

لكن عرض الأسبوع الماضى قدم أيضا دليلا ملموسا على التقدم، فبعد 4 أشهر من تعثر الروبوتات وسقوطها خلال عرض توضيحى، تمكن أكثر من 10 منها من الرقص وأداء فنون الدفاع عن النفس إلى جانب البشر دون وقوع أى حادث واضح.

أما ما إذا كان هذا التقدم سيقود فى النهاية إلى قيام آلهة الروبوت بجولة فى 100 دولة، فهو سؤال مختلف تماما، وإذا تحققت خطط تشوى، فقد لا يمثل ذلك مستقبل موسيقى البوب الكورية نفسها، بل ربما يتطور إلى شكل مختلف من الترفيه، ينطلق من موسيقى البوب الكورية ويتجه إلى مسار آخر.

اليوم السابع