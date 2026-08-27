كوريا الشمالية: العداء الأمريكى تجاهنا بات واضحا وسنرد على أى تحركات عدائية

أكدت كوريا الشمالية أن العداء الأمريكي المستمر تجاهها بات واضحاً وجلياً، مهددة بالرد القوي والفوري على أي أعمال أو تحركات عدائية تستهدف أمنها وسيادتها.

وانتقدت بيونغ يانغ قرار واشنطن الأخير ببيع أسلحة ومعدات عسكرية جديدة إلى سيول، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “تهديداً جديداً” يفاقم حالة التوتر ويقوض الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة واستمرار السباق التسليحي والتنسيق العسكري المكثف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

اليوم السابع