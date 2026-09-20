إيلون ماسك يسعى لشراء بيانات العملاء من شركات مفلسة لتدريب الذكاء الاصطناعي

في سعيها لتأمين بيانات تدريب أرخص لروبوت “غروك” (Grok)، تدرس شركة “سبيس إكس” شراء بيانات العملاء من الشركات المتعثرة أو المفلسة، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة عن التزام ضخم بقيمة 15.8 مليار دولار لجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن قسم الذكاء الاصطناعي xAI أنهى الربع بخسارة تشغيلية صافية قدرها 1.3 مليار دولار.

ولدى ماسك خطط طموحة لروبوت Grok للحاق بالمنافسين مثل OpenAI وAnthropic، حيث تعتزم الشركة الكشف عن نموج Grok 5 قبل نهاية العام، وهو نموذج ادعى ماسك أنه سيصل إلى مستوى الذكاء العام الاصطناعي (نظام ذكاء اصطناعي قادر على أداء أي مهمة ذهنية يستطيع الإنسان القيام بها)، وهو ما يتطلب كميات هائلة من بيانات التدريب.

مخاوف خصوصية خطيرة

لم تخرج هذه المناقشات بعد عن كونها غير رسمية، وقد لا تصل إلى اتفاق. لكن إذا تمت الصفقة، فستكون لها عواقب وخيمة على الخصوصية، إذ قد تجد أي شركة منحتك خدماتها يوما وتتعثر ماليا الآن نفسها تبيع بياناتك لماسك.

وليست “سبيس إكس” الوحيدة التي تبحث عن البيانات. فمع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، بدأت مختبرات الذكاء الاصطناعي تولي أهمية متزايدة للمعارف المتخصصة في كل قطاع. ونتيجة لذلك، ظهر سوق متخصص جديد يقوم على بيع الشركات الفاشلة لبيانات موظفيها لمختبرات الذكاء الاصطناعي.

مزاد إفلاس “سبيريت إيرلاينز”

في مزاد إفلاس الشهر الماضي، قدمت “غوغل” عرضا بقيمة 10 ملايين دولار للفوز ببيانات شركة “سبيريت إيرلاينز” المنتهية، لتدريب نماذج Gemini. ورغم أن “سبيريت” لم تدرج معلومات الركاب، فإن البيانات المباعة تضمنت 100 مليون بريد إلكتروني للشركة و500 مليون محادثة على “مايكروسوفت تيمز” تعود لموظفين سابقين، بالإضافة إلى بيانات عمليات الطائرات وإنتاجية الموظفين، ومليون سجل بطاقة وقت، و17 مليون عنصر (Item) على “مايكروسوفت ون درايف”، ومئات الآلاف من سجلات الموظفين بما في ذلك النماذج الضريبية وعقود العمل وملفات التقاضي.

وأكدت “غوغل” أن البيانات ستجرد من المعلومات الشخصية القابلة للتعريف، لكن ذلك لم يكن كافيا لنقابة “جمعية مضيفي الطيران” التي تمثل موظفي “سبيريت” السابقين، والتي قدمت اعتراضا إلى محكمة الإفلاس في نيويورك، بحجة أن معايير “إزالة الهوية” تغطي المستهلكين فقط، تاركة بيانات الموظفين الخاصة، بما في ذلك سجلات السفر والنماذج الضريبية، عرضة للخطر.

المصدر: Gizmodo + روسيا اليوم