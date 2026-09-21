5 أخطاء شائعة فى وجبة الإفطار تسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم

قد تبدو وجبة الإفطار الصحية خطوة بسيطة لبدء اليوم، لكنها قد تؤثر بشكل واضح في مستويات الطاقة وسكر الدم، خاصة عندما تعتمد على السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

وفقًا لخبراء التغذية فإن بعض الأطعمة التي تبدو صحية قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز، ولا تكمن المشكلة في تناول الكربوهيدرات وحدها، وإنما في نوعيتها وكميتها وما يتم تناوله معها.

5 فيما يلى.. 5 أخطاء شائعة في وجبة الإفطار ترفع مستويات السكر في الدم:

الإفراط في الأطعمة والمشروبات السكرية

قد تؤدي حبوب الإفطار المحلاة، والزبادي المنكه، والمعجنات، والبسكويت، إلى جانب الشاي والقهوة المحلاة، إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ويُفضل اختيار المنتجات غير المحلاة، ويمكن الاعتماد على الفاكهة الكاملة لإضافة مذاق حلو طبيعي إلى الوجبة.

تناول الكربوهيدرات بمفردها

تناول الخبز أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وحدها قد يؤدي إلى ارتفاع أسرع في سكر الدم مقارنة بتناولها ضمن وجبة متوازنة، لذلك، يُنصح بدمج مصادر الكربوهيدرات مع البروتين، مثل البيض أو الزبادي، إلى جانب مصادر الألياف.

الاعتماد بكثرة على الدقيق الأبيض

الخبز الأبيض والأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر سهلة الهضم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسرع في الجلوكوز، ومن الأفضل استبدال جزء منها بخيارات غنية بالألياف، مثل خبز الحبوب الكاملة والشوفان والدخن والحبوب الكاملة الأخرى.

الاعتماد على المشروبات بدلًا من الطعام

قد تحتوي عصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة وبعض أنواع العصائر المخفوقة على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات، كما أنها لا تمنح الشعور نفسه بالشبع الذي توفره الفاكهة الكاملة، لذلك يُفضل تناول الفاكهة كاملة واختيار المشروبات غير المحلاة.

تناول كميات كبيرة حتى من الأطعمة الصحية

لا يعني كون الطعام صحيًا إمكانية تناوله بكميات غير محددة، فحجم الحصة يظل عاملًا مهمًا في التحكم بمستوى السكر في الدم، ويُفضل أن تجمع وجبة الإفطار بين البروتين، والألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، والدهون الصحية، وكمية مناسبة من الكربوهيدرات

هل يجب التوقف عن تناول الكربوهيدرات في الإفطار؟

الهدف ليس إلغاء الكربوهيدرات من وجبة الإفطار، وإنما اختيار مصادر أفضل لها وتناولها مع البروتين والألياف، ويساعد هذا التوازن على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتعزيز الشعور بالشبع، وتقليل الاعتماد على الأطعمة شديدة التصنيع والسكريات المضافة.

تأثير وجبة الإفطار على مستوى السكر طوال اليوم

تشير مراجعة بحثية منشورة عام 2016 في مجلة Advances in Nutrition إلى وجود ارتباط بين تخطي وجبة الإفطار وبعض المؤشرات الصحية غير المواتية، كما تناولت تأثير توقيت ونوعية الوجبة على تنظيم الجلوكوز والأنسولين.

وتشير الأدلة إلى أن الجسم قد يكون أكثر قدرة على التعامل مع الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم نتيجة الإيقاع اليومي للهرمونات والتمثيل الغذائي، كما قد يساعد تناول وجبة صباحية متوازنة، مع وجبة مسائية أخف، في تحسين استجابة سكر الدم بعد الوجبات لدى بعض الأشخاص.

في المقابل، قد تؤدي وجبة الإفطار الغنية بالسكريات والكربوهيدرات سريعة الامتصاص، مثل المعجنات والخبز الأبيض، إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز.

اليوم السابع