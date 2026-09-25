إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات

ألغت شركات الطيران الإيرانية جميع رحلاتها إلى الإمارات منذ منتصف الليلة الماضية.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مجيد أخوان، أن تركمانستان لم تصدر تصريح عبور لشركات الطيران الإيرانية عبر أجوائها، ما أدى إلى عودة رحلة طهران – دوشنبه إلى مطار الإمام الخميني في طهران. وطالب أخوان المسافرين بالحصول على المعلومات اللازمة من الجهات المعنية قبل السفر.

وعلى الرغم من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لوقف التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، لا تزال عدد من الرحلات الدولية المتجهة إلى الصين وتايلاند وأفغانستان تنفذ، في وقت تتباين فيه المعلومات حول الرحلات إلى تركيا.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، استنادا إلى بيانات موقع “FlightRadar24” لتتبع الرحلات، أن رحلات انطلقت من إيران إلى وجهات من بينها بانكوك وبوكيت في تايلاند، وشنغهاي في الصين، وكابول في أفغانستان.

وقالت باوينا جارياتيتيبونغ، رئيسة شركة مطارات تايلاند، إن الشركة لا تملك صلاحية إيقاف الرحلات التي تنفذ وفق القواعد الدولية، مضيفة: “لم نتلق أي تعليمات من الحكومة أو وزارة الخارجية، لذلك لا يسعنا سوى استقبال هذه الرحلات”، غير أنها أشارت إلى أن تعليق الرحلات الإيرانية ممكن إذا صدر أمر رسمي بذلك.

من جهتها، وصفت الصين العقوبات الأمريكية بأنها “غير قانونية”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، إن بكين تعارض باستمرار “العقوبات الأحادية” التي لا تتوافق مع القانون الدولي ولم تقرها الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على 35 شركة وشخصا مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني، من بينها 27 شركة طيران.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن نشاط الشركات الإيرانية خارج البلاد سيتوقف، محذرا من أن تزويدها بالوقود أو الخدمات الأرضية أو بيع التذاكر لها قد يعرض مقدمي الخدمات لخطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.

لكن هذه العقوبات لا تغلق تلقائيا المجال الجوي للدول الأخرى أمام الطائرات الإيرانية، غير أن استمرار الرحلات الدولية يتوقف على خدمات أساسية كالوقود والخدمات الأرضية وبيع التذاكر والخدمات المصرفية، وهو ما يجعل الشركات الأجنبية المتعاونة معها عرضة لعقوبات ثانوية أمريكية.

وفي هذا السياق، أفادت “بلومبرغ” بأن 7 رحلات تجارية إيرانية على الأقل انطلقت من طهران باتجاه إسطنبول، بينها رحلات لشركة “إيران إير” الحكومية، إضافة إلى رحلات لشركتي “وارش” و”إيران إيرتور” نحو إزمير. في المقابل، قال مسافر أراد السفر من طهران إلى إستنبول إنه لم يجد أي رحلة متاحة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وكالة سفر في طهران أن الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان توقفت، فيما لا تزال رحلات أخرى، من بينها الرحلات إلى الصين، قائمة.

وأفادت “رويترز” بأن الحكومة العراقية أمرت بتعليق الرحلات الإيرانية إلى بغداد، فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، مجيد أخوان، إلغاء الرحلات إلى بغداد ومسقط، وقال إن الجهات المعنية تنسّق لتوجيه الرحلات المتّجهة إلى بغداد نحو مطار النجف.

أما شركات الطيران الأجنبية، فقد أوقفت “الخطوط الجوية التركية” رحلاتها إلى إيران حتى مارس 2027 على الأقل، وأعلنت “طيران الإمارات” التوقف عن الرحلات إلى طهران، فيما مددت “لوفتهانزا” و”الخطوط النمساوية” تعليق رحلاتهما حتى 24 أكتوبر 2026. وأعلنت “الخطوط القطرية” توقف رحلاتها إلى إيران بسبب قيود المجال الجوي، مع برمجة استئناف مؤقت في 29 نوفمبر 2026. كما ألغت شركة “إي جيت” رحلاتها من وإلى إيران.

روسيا اليوم