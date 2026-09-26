ساويرس: مرونة سعر صرف الجنيه أفضل ما يحدث في مصر

دعا الملياردير سميح ساويرس الحكومة المصرية إلى التركيز على جذب السائحين الأعلى إنفاقا بدلا من استهداف زيادة أعداد السائحين فقط، معتبرا أن السائح الذى ينفق ما بين 200 و250 دولارا أسبوعيا يأتى إلى مصر للاستفادة من انخفاض التكلفة والدعم، وليس الفئة التى ينبغى أن تتصدر جهود جذب السياحة.

وقال ساويرس، خلال برنامج «ويك اند القاهرة» مع زينة صوفان على «الشرق بلومبرج»: «لا يجب أن تستهدف الحكومة زيادة أعداد السائحين فقط، بل جذب شرائح سياحية مرتفعة الإنفاق. فالسائح الذى ينفق أسبوعياً ما بين 200 و250 دولاراً يأتى إلى مصر للاستفادة من انخفاض التكلفة والدعم، وليس هذا النوع الذى ينبغى التركيز عليه».

واستشهد بسياسة مهرجان الجونة فى جذب السياح، مشيرا إلى أنه يستهدف نوعية من السياحة مرتفعة الإنفاق، وقال: «وهذا ما نبحث عنه وليس زيادة الأعداد فقط».

وفى ملف التدفقات الدولارية، أشاد ساويرس بحفاظ مصر على مرونة سعر صرف الجنيه رغم التداعيات الجيوسياسية السلبية المرتبطة بحرب إيران، مؤكدا أن تحرك العملة صعودا وهبوطا أمام الدولار يمثل أحد أفضل التطورات التى تشهدها البلاد.

المصري اليوم