طالب يعتدي على معلم بـ “منشار”

كشف معلم لغة عربية في مدرسة حكومية بمحافظة الزرقاء، عن تعرضه لاعتداء بمنشار من قبل أحد الطلاب، أدى إلى إصابته في يده.

ووفق ما قال المعلم، فإنه دخل إلى إحدى الغرف الصفية في الحصة الثالثة، ليتفاجأ بوجود طالب ليس من طلاب الصف، وكان يتصرف بصورة مسيئة مع الطلبة. فطلب منه المعلم مغادرة الصف بهدوء، إلا أن الطالب هدده بالاعتداء عليه، قبل أن يتدخل أحد المعلمين ويخرجه من الصف.

وأضاف المعلم، أنه أبلغ مدير المدرسة بالواقعة، حيث اصطحب المدير الطالب إلى الإدارة، فيما واصل المعلم دوامه بصورة طبيعية.

وبعد انتهاء الدوام، توجه المعلم إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، ليتفاجأ بوجود الطالب أمامه، حيث طلب منه الحديث معه، قبل أن يخرج منشارًا من خلف ظهره ويوجه ضربة باتجاه وجهه.

وأوضح المعلم أنه رفع يده في اللحظة الأخيرة لحماية وجهه، ما أدى إلى إصابته في يده، الأمر الذي دفعه إلى الفرار والاحتماء داخل المسجد، حيث قام بالاتصال بالشرطة والدفاع المدني.

وكالة عمون الإخبارية