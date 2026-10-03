«علمت أنها الثواني الأخيرة».. أول ظهور لطيار «فلاي دبي» من المستشفى يروي لحظات الرعب

ظهر سميث ماتشار، طيار رحلة «فلاي دبي» التي تعرضت لمحاولة هجوم الأربعاء الماضي، في تسجيل مصور من المستشفى للمرة الأولى، خلال محادثة عبر الفيديو مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بثها التليفزيون.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، كان ماتشار نُقل أمس الخميس إلى مستشفى في الإمارات لتلقي العلاج، عقب خضوعه لجراحة طارئة في السعودية. وخلال المحادثة، استعاد الطيار الهندي تفاصيل اللحظات التي عاشها على متن الطائرة.

وقال: «كانت لديَّ إصابات كثيرة لدرجة أنني سقطت. أنا كابتن منذ 11 عاما، وأعرف، حتى وعيناي مغمضتان، ما الذي يحدث في الطائرة».

وأضاف: «عندما سقطت، شعرت أن الطائرة تهوي، وأن مقدمة الطائرة تتجه إلى الأسفل، وعلمت أنها الثواني الأخيرة. حاولت الزحف. فتحت الباب، وكل شيء آخر جاء فور ذلك»، في إشارة إلى اندفاع الركاب والسيطرة على المهاجم.

وتابع: «الناس في السعودية وهنا في الإمارات اعتنوا بي، ولم أكن لأحصل على رعاية أفضل واهتمام طبي أفضل من هذا».

من جهته، أشاد ناريندرا مودي بالطيار خلال المحادثة، قائلًا: «الدولة بأكملها تصلي من أجلك».

ذكرت تقارير في الهند أن ماتشار، الذي تعرض للطعن على يد مساعد الطيار العُماني، خضع لجراحة طارئة في مستشفى بمدينة تبوك السعودية التي هبطت فيها الطائرة، فيما كانت عائلته في طريقها إلى دبي قادمة من مومباي.

وفي دولة الاحتلال، لا يزالون لا يجدون صلة بين مساعد الطيار العُماني وإيران، رغم أن الرئيس ترامب ادعى أمس وجود صلة.

كما نُقل مساعد الطيار العُماني أمس من السعودية إلى الإمارات، فيما نوهت «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل طلبت إرسال فريق إلى الإمارات خلال الأيام المقبلة، إلا أن ذلك يستدعي تنسيقات مسبقة.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، لشبكة «فوكس نيوز»، إن العُماني خضع لـ«غسيل دماغ متطرف»، فيما أشار مسؤول إلى أن إسرائيل تفحص نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.

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🔴 طيار رحلة فلاي دبي: "كنت أصارع من أجل البقاء"

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المصري اليوم