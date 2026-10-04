مقتل أردني داخل متجره في شيكاغو والسلطات الأمريكية تحقق

كشفت شبكة “سي بي إس نيوز” (CBS News) الأمريكية، عن تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل مواطن أردني يبلغ من العمر 34 عاما، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل متجره في مدينة شيكاغو الأميركية، تاركا خلفه أربعة أطفال، فيما كانت زوجته تنتظر مولودهما الخامس.

وبحسب ما نقلته “سي بي إس نيوز”، عثرت الشرطة على المواطن الأردني مصابا بعيار ناري في منطقة الحلق داخل متجره، قبل نقله إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وأفادت الشرطة، بأن شاهدا رأى شخصا مسلحا يغادر المكان سيرا على الأقدام عقب إطلاق النار، فيما يواصل المحققون البحث عن شهود وتسجيلات كاميرات المراقبة للمساعدة في كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مطلق النار.

وتواصل السلطات الأميركية التحقيق في القضية، للكشف عن هوية مطلق النار ودوافع الجريمة، إذ لم يعلن بعد عن توقيف مشتبه به.

وكالة عمون الإخبارية