حيوانات ظهرت في سفينة نوح

الجديدة و قصة العودة للحق بعد الضلال.فعندما أفسد البشر في الأرض ، عاقبهم الله بالغرق ، لهذا أمر الله نوحا عليه السلام ببناء السفينة التي أنجزت
في 100 سنة.و قد بناها وحده عليه السلام.بعد أن ركب المؤمنون السفينة و أغرق الله الأرض بمن فيها عقابا لهم لكفرهم ، أبحروا قرابة ستة أشهر و حطوا على الأرض ثانية ،وقيل على قمة جبل ، ونزل المؤمنون و بدأوا حياة جديدة. هنالك حيوانات لم تكن موجودة قبل الطوفان ايام سيدنا نوح عليه السلام لكن ارادة الله سبحانه اوجدتها لغرض في حينه.
القـط :
خلق الله سبحـــــانه القط للقضاء على الفويسقه (الفـأر) الذي بدأ بقرض حبال سفينة نوح وذلك لاغراقها فعطس الاسد عطسة شديده خرج
على اثرها القط ليقوم بملاحقة الفأر الى يوم الدين وهنالك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف الفأر بالفويسقه لتعديه على حبال سفينة نوح
محاولا اغراقها يوم الطوفان العظيم ,,,
الخنــزير :
لم يكن الخنـزير كحيوان موجودا قبل الطوفان ولكنها ارادة الله سبحانه اوجدته لغرض معين ,,,,, لقد كثرت مخلفات الحيـوانات على ظهر
سفينة نوح عليه السلام واشتكى الذين معه من المؤمنيين من الرائحه الكريهه الصادره من مخلفات الحيوانات فأمر سيدنا نـوح أحدهم فضرب مؤخرة
الفيل فخرج منها الخنزير ليقوم بتنضيف كل ما على السفينه من قاذورات الحيوانات ومخلفاتها بسرعة البرق ولله في خلقه شئون !!!!
الزرافه: ذلك الحيوان العجيب !!!!
تقول كتب الأثر مايلي :
الزرافه بالواقع هي نتاج لتزاوج او تهجين ثلاثة حيوانات معروفه وهي انثى بقر الوحش و الجمل والضبعان ذكر الضباع لكن كيف ,,,, تقول كتب الأثر
انه عندما ( يقع ) الجمـــل على انثى بقر الوحش فانها عندما تلد أنثى نتيجه لهذا التزاوج فان قام ( الضبعان ) بتلقيح هذه الانثى الهجين فان
الناتج هو حيوان الزرافه ,, سبحان الله ولله في خلقه شئون ومثل ما تعرفون ان الزرافه تجمع اوصاف البقر والجمال والضباع بطريقه غريبة
تنبيه : تذكر دائما حكمه الله في الوجود فسبحانه تعالى اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون عسى الله ان يجعلنا ممن يريد ان يقول لهم كن فيكونون في الجنه ورمضان كريم ..
إعداد : بلسم فريد أبو الفتوح
5 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
2013/08/01 at 7:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
دة كلام شنو دة؟؟
عطس الاسد فخرج القط..ضرب الفيل فخرج الخنزير .. تزاوج الجمل مع البقر الوحشي والضبع فخرجت زرافة!!!!
ناس النيلين، إنتوا بتجيبوا المحن دي من وين؟؟
2013/08/01 at 10:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
يااخوانا اليومين ديل رمضان دخل العضم … حاولوا تمشوا معانا زي كلام ناس بلسم واخواتها … معليش كلها كم يوم والهضربة دي تخف انشاء الله .
خالد سعد
2015/05/26 at 2:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
ا يعنى لوالقط نط على الا سد يخلف الاسد فار ههههههههههههههههه
افدونى ولكم خير الدوعاء————————————
Shaden
2015/09/02 at 7:29 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخالد هذي موعجزه مو يلد افهم يرحم امك
عبدالله
2019/06/03 at 12:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
القصص هذه تعتمد على أحاديث ضعيفة ومنكرة. و لا يجوز نقلها و نشرها يا اخي فاتق الله.