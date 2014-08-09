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رأي ومقالات

2014/08/09

2014/08/09


تهاني عوض: يا الماشي لي باريس..جيب لي معاك عريس !!



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ارتبطت (باريس) في (أغاني) البنات بالتعليم والثقافة والدراسة..كما إرتبطت بأحلامهن السعيدة بالحصول على (عريس) بمواصفات (معينة) منها أن يكون (لبيس) وأن يكون عضو (هيئة تدريس)..ربما بعض نقاد (الفنون) يصفون هذا النوع من الأغاني بأنه (هابط) !!

مع إني ما عارفة (هابط) من وين؟ أو من ياتو (قمة) ..لكن يظل (الحلم) وحق التعبير عنه شئ مشروع بغض النظر عن مستوى (ركاكة) اللغة ، وضحالة (المفردات والمعاني) ..يعني من حق أي (إنسانة) تتطلب وتحلم وتتمنى..إن شاء الله تطلب عريس من (أمبدة) وتغني ليهو وتقول:

يالماشي لأمبدة ..
لو طالت المدة ..
جيب معاك عريس شدة..
شرطاً يكون (سمسار) عدة ..
و في غاية الجدة..!!

وبمناسبة (باريس) أنا متأكدة إنو الايام الجاية دي حتكون أغنية يا (الماشي لباريس) من ضمن أفضل (خمسة) أغاني في الـــ (TOP..POP).. و الأكثر طلباً للإستماع إليها في (اليوتيوب) ..وذلك على خلفية توقيع إعلان المبادئ بين زعيم حزب الأمة (الصادق المهدي).. و(الجبهة الثورية).. وستشغل الإتفاقية (الناس) من الكرمك لحدي (كدباس) ..وسيمتلئ بها (الوش بوك)..ما بين (مادح) لها.. وما بين (قادح) فيها..!!!

تهاني عوض

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7 التعليقات

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      1. 1

        2014/08/09 at 12:50 م (UTC 2) رابط التعليق

        [SIZE=5]تهاني يظهر البورة طيرت دماغك هه..كثرة النساء وقلة الرجال بدأت تظهر أماراتها في العراق أكثر من 3 مليون أرملة ناهيك عن العوانس وكل بلاد العرب تضربها العنوسة بقوة[/SIZE]

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      2. 2

        2014/08/09 at 1:20 م (UTC 2) رابط التعليق

        حرية التعبير حق لكل إنسان ،وأن إختلفت لغةالتعبير.
        كلامك جميل يا،،،تهاني أتمني لكي التوفيق.

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      3. 3

        2014/08/09 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        الاستاذة / تهاني عوض
        قلم صريح ونادر في الاوساط السودانية صراحة .
        تعبر عن كل مشكلة بكل بساطة .

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      4. 4

        2014/08/09 at 5:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        khalidharan2014@gmail.com تهاني ارجو مزيد من التواصل معاكي عندي كتابات كثيرة عاوز اخد رايك فيها اذا امكن مع ودي واحترامي

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      5. 5

        2014/08/09 at 11:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        جنس مطبلاتية مقال كاتبة بنت خلاص تسلم يدك ماشاء الله وهي فقيرة التعبير والمواضيع فﻻ ادري من اين جاء ت اﻻستازية ، اكتر شي مزعجني انها بتسي الى مناطق مرة لي امبدة وكرة للسودانيين اتمنى انك ترتقي بقلمك حتى تكوني مشروع لصحفي ناجح ، انصح بالقراء للعمالقة من الكتاب حتى تاخزي الطريق الصحيح ،،،،

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      6. 6

        2014/08/10 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اسي دحين اخلي نسوان باريس واجيك انتي … محن

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      7. 7
        محمد

        2019/01/02 at 10:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        كل من يحبوا علي بلاط المعرفه يظن ان امبدة نهبا لكل من هب ودب … لعل الاخت تهاني تريد ان تدخل التاريخ من باب الخروج فلم تجد إلا امبدا جسرا تعبر عليه إلا عرض قلمها الساخر الذي لايساوي درهمين في وزارة المالية ….ياعجبا كم يدعي الفضل ناقص …يا اسفا كم يظهر النقص فاضل

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