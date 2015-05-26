اسرة الراحل جعفر نميري: حتي هذه اللحظة نسكن في (بيوت الطين)وليس لدينا ارصدة في البنوك





حتي هذه اللحظة نسكن في (بيوت الطين)وليس لدينا ارصدة في البنوك

في احدي مواقفه فصل وزير عشان في عرس ابنه وزع (تفاح) للمعازيم

لهذا السبب امتنع من تناول اللحمة في منزلنا ( …….)

عندما يعزم وزير وجبة غداء معناها تاني يوم بسمع خبر فصله من نشرة الاخبار

اكثر وجباته المفضلة (المفاريك) والملوحة

تمر علينا هذه الايام ذكري رحيل الرئيس السابق جعفر نميري من ما جعلنا نلتقي باحد افراد اسرته (ابناء اخته) طارق وجعفر لنقلب معهم بعض من زكريات الراحل ونعيد سيرته العطرة التي دائما ما يتذكرها الشعب السوداني الذي يكن له حبا عميقا، ويعود ذلك علي شخصيته القوية والكاريزما التي كان يتمتعها بها الراحل ، ومنذ توليه للحكم وحتي هذه اللحظة مازال الناس (يحكون) في (ونساتهم) اليومية مواقفه الكثيرة التي تدل علي شجاعته وصرامته في الحكم وكذلك يتبادلون القفشات من خلال مواقفه المضحكة ، الكلمات تتوراى خجلا في حضرته وتنزوي بعيدا والحديث عن الراحل ذو شجون لذلك وحتي لانطيل علي القارئ فندلف الي مضابط الحوار ..

في البداية التقينا بابن اخته جعفر محمد حسن النور وعرفنا بنفسه قائلا :

اطلقوا علي اسم جعفر لاني من مواليد 1969 واعمل الان في شرطة مرور ولاية الخرطوم قسم الخدمات والتوجيه ومقرر اللجنة العليا لدورة جعفر نميري وامين مال رابطة ودنوباوي

قبل ان ندلف الي سيرة الراحل حدثنا عن هذه الدورة ..؟

هي للتخليد ذكري الراحل ودرجت عليها الاسرة سنويا وبتكون بعيدة عن الجانب السياسي والفعالية الثانية رياضية وبها 13 فريق فرق الناشئين مشاركة في الدورة برابطة ودنوباوي ومن الروابط المختلفة وكذاك بها فرق براعم ودورة للخماسيات وكاسات هذه الدورة مقدمة من الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية

حدثنا عن زكرياتك ومواقفك مع الراحل الرئيس نميري ..؟

الحديث عنه يطول ويحتاج لا ايام كثيرة وكل ذلك علي ان سيرته عطره وجميلة ولكن ما احب اقوله ويؤكد ان هذا الرجل عفيف ابسط حاجة نادي ودنوباي لم يفتتح الا بعد تركه للحكم وهذا ان دل انما يدل علي عفة الرجل برغم انه ابن المنطقة من المفترض ان يجعل النادي مثل الاندية العريقة ولكنه ما يفعله لباقي الشعب يفعله لا اهله ولكن اترك الحديث لذكريات الراحل للاستاذ طارق ابو الحسن خليل فهو يعرف عنه الكثير

*كيف كان يتعامل مع افراد العائلة ..؟

بتعامل معاملة جميلة وكانه فرد عادي من افراد الاسرة وليس رئيس وفي يوم الخميس والجمعة بحاول ان اجلس معنا جلسة اسرية بودنوباي ومن خلال تلك الجلسة دائما ما يسأل عن اخبار واحوال الجيران ليعرف افراحهم واتراحهم ليقوم بعدها بالواجب وكان بحاول بقدر الامكان الاسرة تكون بعيدة عن العمل العام وشغل السياسة ولا يميل الي المحسوبية

*هل كان يتحرك في احياء ودنوباي بكل بساطة ..؟

نعم يتحرك مثله ومثل باقي افراد الحي حتي في كان يذهب لا اداء صلاة الجمعة في الجامع من غير حرس وكان دائما يقول لحرسة انا وسط اهلي واحبابي ما بتحصل لي اي حاجة ومثلي ومثل باقي المواطنين لذلك كان الراحل لايحب التقيد والبرتكولات التي تعمل للرئيس

*هل كنتم كاسرة تقوموا بنقل راي المواطنين له ويسمع منكم النكات السياسية ..؟

الرئيس نميري كان يسمع جميع النكات السياسة اللاذعة ويضحك لها وكانها لم تقل فيه وفي كثير من الاحيان كان يسأل عن اخر النكات اما عن نقل احوال المواطنين دائما نتحدث اليه عن مايدور في الشارع العام ونحاول بقدر الامكان ان نعرفه علي اماكن القصور وكثير من مشاكل العمل في الاسواق العامة

*عند سامعه للمشاكل تلك هل كان يستجيب لها فورا ويقوم بحلها ..؟

رد سريعا وبعدها قال : بالطبع يستجيب لها فورا فهو كل المشاكل كان يقف عليها بنفسه ومثال لذلك في احدي المرات قلنا له ملاحظين الايام دي المعتمدية اصبحت تزيل كثير من الاكشاك الفي الشارع من غير ان تخطر اهلها وبعد سامح ذلك الحديث لم يتحدث معنا فهو ما يميزه كذلك من غيره يسمع المشكلة ولكنه في لحظتها ليوعدك بحلها فهو من الذين يفعلوا ولايثرثرون كثيرا وبعد يوم من حديثنا معه اصدر قرار بسترجاع جميع الاكشاك التي تمت ازالتها من الشوارع بشكل منظم وليس ازالة تامة كما اصدرت المعتمدية

*الرئيس نميري في احدي مقولاته قال ( اخر من ينتفع من الثورة اهلي بودنوباي وعشيرتي ) هل كانت معقولته حقيقية ..؟

نعم لم نتفع من منصبه والحمدلله بيوتنا لسة من الطين الاخضر وليس لدينا ارصدة في البنوك وحتي منازلنا التي نسكن فيها ورثة من اجدادنا لكن كسبنا حب الناس وذلك بسببه والرئيس كان بمنعنا من اشياء كثير وكان بقول اهو انتو ساكنين وعايشين اكتر من كدا عايزين تعملوا شنو ..؟

*هل تعني انه كان يمنعكم من القيام بمشاريع استثمارية ..؟

في احدي المرات اخوه مصطفي جاتوا شركة استثمارية عايزة تبني ليه الارض وبعدها يسدد رسوم البناء بالتقسيطوعندما علم نميري بذلك غضب ومنع مصطفي من العمل الشركة وقال لمصطفي لو انت ما اخو الرئيس كان الشرلاكة جاتك ..؟والرئيس في نفسه حتي الان لم يمتلك منزلا

*بعيدا من الرئاسة اكثر ماهي اكثر صفة يتميز بها نميري عن بقية الناس ..؟

كان بتعب جدا عندما يسمع زول وعارف هو بكضب يعني بكره الكذب والكاذبين وما بحب اللف والدوران وزول شجاع لدرجة ابعد من الحدود وكذلك بحب الشخص الشجاع

*الكثيرين يعرفون نميري بانه حازم جدا هل كان يتعامل في المنزل علي شخصيته الرئاسية ..؟

في الامور التي تتطلب الحزم كان حازم جدا ولكن في الاخر حنين جدا وتسيل دموعه في المواقف الحزينة وفي احدي المرات كانت في اسرتنا في مشكلة عن الورثة وتلك المشكلة حصلت المحكمة واحدهم كتب اسمه كشاهد ونميري عندما علم بذلك غض غضبا شديد وقال لهم لا تذكروا اسمي في المحاكم حتي لايتأثر القاضي ويكون الحكم بمجاملة لشخصيتي

*ماهي اكثر الوجبات التي كان يبحها الرئيس عندما يزوركم في يوم الخميس والجمعة …؟

طبعا الرئيس بقول انا بموت في (المفاريك) ويقصد بذلك البامية والخضرة وكذلك يسحب الميلوحة

*يقولون ان الرئيس كان يطبق كثير من القوانين في منزله اولا ما تعليقك في ذلك ..؟

مرة زارنا يوم يوم الاربعاء في المنزل بودنوباي وقدمنا له لحمة رفض ان يتناولها لانه في تلك الايام وقف الذبيح يوم الاربعاء والسبت وقال ليهم انا لعندما اصدر قرار معناها يشمل كل الشعب السوداني وانتو افراد من افراد هذا الشعب لذلك لن اتناول اللحمة وبالفعل لم يتناولها برغم تبريراتهم ان اللحمة (بايتة) وليست حقت اليوم

*كذلك كان معروف بزيارته بالاسواق لضبط الاسعار اذكر لنا احدي المواقف التي تؤكد ذلك ..؟

مواقف الراحل في السوق كثيرة وجميعها مضحكة وتؤكد انه شخص حقاني ولايحب الظلم وفي احدي المرات زار سوق السمك في الموردة قبل بزوغ شمس الصباح وكان متلفح بعمته حتي لايعرفه اهل السوق وقام برفع سمكة وسأل سيد السمك السمكة دي بكم ..؟ فرد عليه بـثلاثة جنية ورد عليه الرئيس سريعا ليه انت (مربيها) في بيتكم ..؟ ومنعه ببيعها بهذا الرقم وقال له بثلاثة جنيهات فقط وحينها كانت الثلاثة جنيهات مبلغ كبير جدا وهو سعرها المناسب

*كيف تتم مناسبات الاسرة في عهد توليه للرئاسة ..؟

مناسبات الاسرة كانت عادية وعرسنا كان عبارة بلح في العقد وعصير كركدي او بارد مثلنا ومثل باقي الشعب السوداني البسيط

*هل تعني انه لايتم فيها الصرف البزخي ..؟

نعم ليس فيها بزخ حتي كثير من الناس يرفعون حاجب الدهشة فيها مثلها ومثل باقى الناس البسيطين وكل ذلك بسبب نميري لانه كان لايحب البزخ ومثل ما قال اخر من ينتفع من الثورة اهلي وعشيرتي ومن مواقف الاعراس الطريفة والتي تؤكد قوة نميري هي عندما ذهب لمناسبة ابن وزير في حكومته وبعد العقد كان وزعوا تفاح وطبعا زمان التفاح كان حاجة كبيرة وحينها سألوا نميري في صيوان العرس وقال للوزير والله تمام عرسكم بتفاحو وضحك الوزير لانه افتكر ان نميري اعجب بذلك وقام بعدها الوزير بإرسال كرتونة تفاح الي نميري بعد يوم من العرس ولكن بعدها بثلاثة ايام الوزير سمع فصله من الوزارة من النشرة في الاذاعة

*كثيرة هي قصص الراحل الطريفة مع وزراة حكومته فماهي اكثرها غرابة ..؟

طبعا كل الوزارة كانوا يعلمون جيدا عندما يعزمهم وجبة غداء في منزله معناها تاني يوم بسمع خبر فصله من نشرة الاخبار وفي احدي الوزراة نميري قال له بكرة تعال اتغداء معاي والوزير هنا بقى يترجف وقال للرئيس سريعا والله سعاتك لو خليتة وجبة عشاء بكون احسن والغريب في الامر ان نميري لم يكن حينها يريد فصله

*هل كانت اسرته الصغيرة والكبيرة تذهب الي خارج البلاد في الصيف وتقضي فترة الاجازة في احدي الدول ..؟

اطلق ضحكة وبعدها قال : اسرتنا تذهب اجازة خارج السودان ..؟ طبعا مستحيل يعمل كدا انا بقول ليك نحنا حتي اللحظة نسكن في بيوت اجدادنا ولو عمل ذلك يكون ما نميري

في الاخير وصية تريد ان ترسلها للشعب السوداني ..؟

في الاخر انا بقول لكل الناس البتعرف نميري من خلال فترة حكمه او من خلال معرفتها الشخصية له ان يكتبوا عن مواقفه السالبة والموجبة والطريفة حتي تعرف الاجيال القادمة تاريخ هذا الرئيس المختلف ونحنا كاسرة له نريد كل من يعرف شي عنه يكتبه سوا كان في الصحف او الكتب حتي يوثق لتلك المسيرة بكل تفاصيلة.

حـوار: يوسـف دوكــة

السياسي