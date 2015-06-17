الشاب السوداني عثمان ذو النون يبعث برسالة مؤثرة يوضح فيها الحقائق الكاملة حول صورة أظهرته وهو يصنع (الأبري) ويهاجم رواد مواقع التواصل بسبب تفسيرهم الخاطئ

شن الشاب السوداني عثمان ذو النون هجوماً لاذعاً علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبادلهم لصورة أظهرته وهو جالس علي الصاج ويصنع (الأبري) والذي يعتبر من المشروبات المعروفة في السودان ويتم تناوله في رمضان.
وقد وضح ذو النون الحقائق كاملة حول هذه الصورة والتي آثارت ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي, وقد ذكر بعض الرواد أن هذا الشاب يعمل في مجال (العواسة) أو صناعة هذا المنتج الرمضاني.
عثمان ذو النون من جانبه أكد أنه يفتخر بكونه يساعد أسرته في أعمال المنزل, وهدد مروجي الأخبار الكاذبة بحذفهم من صفحته التي تحظي بتفاعل كبير, وكتب علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي:
الصورة دي بقت لي فاتحة خير ووقفه مع النفس وكنت حالف ما اكتب عنها الا تلف وتجيني في الواتساب عشان اثبت حاجه لي نفسي قبل ما اثبت اي حاجه لي أي زول والحمد لله ثبتت
قبل ما اتكلم عن الصورة دي بي نهاية الأسبوع ده صفحتي حتتقلص من 5000 صديق لي 1000 صديق قابله للتقليص
وبعلن تماااما اني فشلت في خلق تاثير ايجابي في اقرب الناس لي.. وما ح استسلم وحاواصل محاولات تغيير وتاثير .. بس عبر ومع اصدقاء جدد … نقطه
..
يلا بما انو المفارق عينو قويه فداير اكتب كلام اتمني يوصل لي اكبر قدر من الناس الاتريقو علي الصوره
..
منو القال العواسه شغلة نسوان؟؟؟ العواسه والفرن والطبيخ والابري والرقاق والخبيز والشيه واي حاجه بياكلوها ولا يشربوها … بين قوسين .. صناعة طعام…
..
في تقديري الشخصي فيهو جزء صعب شدييييد وقاسي وكانت الفكره انو الواحد ينبه نفسو بس لي انو يقدر المجهودات الجباره من الامهات والاخوات .. والجاي رمضان .. وكتيييير مننا كرجال بيقضيها نوووم ونقه في الامهات والاخوات واصدار تعليمات …
..
في زول شايف مساعدتي لي امي ربنا يديها العافيه .. خيابه .. انا شايف نومك تحت المكيف وامك في النار .. منتهي الخيابه..
انا شايف لما مرتك تتقطع عشان تلحقك الشاي قبل الشغل وما تكلف نفسك تقول ليها شكرا ولا حتي تسلم يدك .. وتقعد تنقنق .. مسيخ .. بارد.. دي قمة عدم الانسانيه
..
بنعرف نلبس الجينز الامريكي .. وبنعرف نكون مستعجلين .. بس ما عارفين يعني شنو لما تجدع بنطلون جينز لي اختك وتقول ليها انا طالع بعد ساعه
..
يا لطييييييييييف ياخ… انا عثمان ذوالنون ده بتجرس من الجينز في الغسيل فما بالك اختك الضعيفه الرقيقه… ولما تتاخر خمسه دقايق من الساعه تسمع مليون كلمه فارغه.. بدل شكرا بحب
..
بنعرف نقعد في شارع النيل ونسمع البنات كلام سمح… ما كعب ياخ … بس ليه لما ندخل البيت بنركب وش ما سمح
..
من هنا اعلن انا عثمان ذوالنون عيسي .. اني ما راجل وباطل وخايب .. لانو ما حصل شاكلت واحده من اخواتي بي سبب غسيل ولا اكل ولا حيحصل.. ولا حصل نقنقت في شاي ولا فرش وما حصل لقيت قدامي توريق خدره ولا نضافة عيد ولا غسيل فرشات ولا عمل شاق شغاله فيهو امي ولا اختي وقعدت اتفرج.. وما حيحصل
..
ورااااااجل انت البتعامل اخواتك بي منتهي الوحشيه مما يدفع الواحده للبحث عن كلمه طيبه او تعامل معتدل خارج اسوار المنزل .. ما معروف يوصلا وين
..
الليله جاتني الصوره في الواتساب ومكتوب عليها رجال اخر زمن
..
كنت اتمني الناس السربو الصوره ونشروها في الواتساب يعملو برينت سكرين للصوره والكلام المكتوب معاها
..
الحصل الايام الفاتت دي نبهني لي اننا لسسسسه بعيدين واتذكرت الفيديو النزلتو لو متذكرين كنت بتكلم فيهو عن الفضائح وترك الناس لخالقها.. وعرفت قدر شنو نحن بعييييديييين من الوصول لي كلمة رقي وتطور
…
لما تلقي زول عامل فيها ناشط سياسي وبيتكلم عن المرأه ويجي يقول ليكي خيابه وشوف جدعة اليد .. ويحسسوك انك قاعد في حفرة دخان
؟؟
البوست ده مقدمه لي كلام كتييييييير عن الصوره دي وردود افعال خشنه شديييييد حتحصل الايام الجايه دي
..
ومتمسك شدييييد بي حق امي علي في اني اساعدها في اي عمل شاق
..
ومتمسك تماما بي حق اختي علي في كلمة شكرا عقب كل كباية شاي ولا ربنا يخليك عقب كل مكواة قميص..
..
خارج النص
..
انا رجالتي كملتها في الشوارع والسجون والمعتقلات ووصلت لي انو قمممة النضال عواسة طرقة ابري مع امي
..
انت الشايف رجالتك ناقصه دي.. رجااااء ما تكملها علي حساب اختك ولا زوجتك ولا امك..
..
تعال لي انا ده بتمها ليك
..
وشكرا..
..
باقي البوست بعد بكره
..
عثمان ذوالنون
..
عواس الابري
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
93 التعليقات
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سونا
2015/06/17 at 5:05 م (UTC 2) رابط التعليق
دة اكيد ما سوداني جاب الفهم الراقي دة من وين؟؟؟؟
صريـــح
2015/06/18 at 10:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلامه مية مية .. وما يخرش مية ..
وربنا يساعده علي بر والدته ومساعدة أخواته…. بس ما كان في داعي للتصوير عشان ما يكون في (شبهة) رياء و درامات ..و للعرف أحكام برضو.. يعنى مفروض تعمل حساب ناس (خلف الله) اللي زينا كدا !!
في الغربة عندما تغيب الزوجة لأي سبب طارئ وتكون البنات صغار، يضطر (بعض) الأباء (لتسريح) شعر بناتهتم للذهاب للمدرسة أو لزيارة الأم في المستشفى، ولكن دون تصوير وواتساب .. أو درامات
الصبار
2015/06/18 at 5:34 م (UTC 2) رابط التعليق
جميل جدا لو طريقة تفكير الرجل السوداني تختلف شويه في مفهوم المشاركه ومن هنا بحي اخواني لانهم بساعدو الوالده في تحضير الابري والطبيخ وخصوصا تحضير الاكل في رمضان في راي دا قمة الرقي واحترام الجنس الاخر
Omda
2015/06/17 at 5:10 م (UTC 2) رابط التعليق
والله راجل ود رجال وجد طبقت حديث الرسول صلي الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله .نسال الله في هذا الشهر الكريم ان ينفك بأهلك وينفع اهلك بك
الرشيد
2015/06/18 at 9:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
وجاء في الحديث عن السيدة عائشة –رضي الله عنها- تحدث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقد سألها الأسود : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة” رواه مسلم والترمذي . وقالت: وقد قيل لها ما كان يعمل رسول الله في بيته ؟ :” كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه” وفي الحديث : “كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة” في شرح السنة 11/59 والبخاري –كتاب الأدب- باب كيف يكون الرجل في أهله برقم 6039 وكتاب الأذان برقم 676 وعن عائشة –رضي الله عنها- فيما رواه الإمام أحمد : “يعلف ناضحه، ويقم البيت، ويعقل البعير، ويأكل مع الخادم، ويعجن معها، ويحمل بضاعته من السوق .. وكان يخيط ثوبه، ويصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم”
فمن منّا من هو أفضل من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقد قال سبحانة (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
الخال
2015/06/17 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
يا عثمان عويس عوسك على بالطلاق رجالتك مافيها خشخشة
الخال
2015/06/17 at 5:14 م (UTC 2) رابط التعليق
عوس عوسك
مبسوط وضارب الدنياشلوت
2015/06/17 at 5:19 م (UTC 2) رابط التعليق
لك التحايا وكل التقدير اخي عثمان وبارك الله فيك وجعلك بارا بوالديك ..ولا تاخدبي كلام حد .المثل بقول الكلب ينبح والجمل ماااااأشي
ياسر
2015/06/17 at 5:37 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت راجل ود رجال وتسلم البطن الجابتك
ياسر
2015/06/17 at 5:39 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت ارجل راجل بورك فيك
باشري
2015/06/17 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق
أخي عثمان أولاً تحياتي واحترامي وتقديري لك … أحيي فيك فهمك وتفكيرك الراقي فعلاً قبل أن يكون قولاً … للأسف يا عثمان الرجالة عندنا نخن السودانيين تقاس بالفتوة والصراخ والعويل ورفع الصوت وقبيح القول والكلام وسلاطة اللسان … لكن يا أخي عثمان الرجالة هي أن تعفو لمن أساء إليك وأن تساعد الضعيف وتساعد أهل بيتك أمك أختك في أعمال البيت اقتداءاً برسولنا الكريم … وأخيراً نعم الرجل أنت يا عثمان … بالله الصورة الجاية عايزنها بي عواسة طرقة كسرة ولا قراصة …. وتحياتي .
كايدهم
2015/06/17 at 5:42 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يستر عليك وعلى اخواتك ويكطول عمر امك ويديها العافية
لقد اثلجت صدري بكلام رجال بحق وحقيقة وليس رجال الذكورية الفرعنة والعضلات .. وفقك الله
لكن كدى يا اخي حتكسر الجكسي كله خلي لينا حبةمعاك
Mohamed azeez
2015/06/17 at 5:43 م (UTC 2) رابط التعليق
انت سيد الرجال ومناضل ومنك نتعلم
وأهم حاجة فيك انسانيتك
الله يخلى ليك أمك ويحفظها ويديها الصحة والعافية
Moaiad TajAldeen
2015/06/17 at 5:56 م (UTC 2) رابط التعليق
لك التحيه و التجله .. اخ عثمان … مناضل في المنزل و مناضل في العمل السياسي …
ود حواء
2015/06/17 at 6:21 م (UTC 2) رابط التعليق
عوس وكنس واطبخ ولاتهتم المهم ارضي ضميرك وساعدك اسرتك وسيبك من العادات والتقاليد العايشتنا في الوهم
المك
2015/06/17 at 6:28 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت زول راقى وفاهم وخليك من العاملين رجال واغلبهم عطاله وبعضهم يعيش و من كد وتعب الاخرين ومنهم اخواتهم وبرضو عاملين رجال
abu musaab
2015/06/17 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
تعظيم سلام
صديق حسين -
2015/06/17 at 7:07 م (UTC 2) رابط التعليق
والله راجل و ربنا يحفظك ل اهلك وما تسمع كلام الصعاليك من متقدي المساعده المنزليه و انا نفسي اب لبنت صغيره و يتيمه ونعيش وحدنا و في الغربه لا اهل لا جيران زي الناس و بعمل ليها اي شي كانت والدتي عليها الرحمه بتعملو لمن كنا في عمر بنتي فوفقك الله دوما
محمد همت
2015/06/17 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
يا أخ صديق حسن والله أنت نعم الرجل .. أسأل الله لك مع حلول شهر رمضان الكريم أن يوفقك ويسدد خطاك وأن يجعلك ذخراً لإبنتك وأن يجعلك لها نعم الأب وأن يمنحك الصحة والقوة حتى تعوضها حنان أمها .. وأسأله أن يزيد رزقك ويطرح البركة فيك وفى إبنتك .. وبإذن الله البذرة الصالحة تنبت نباتاً صالحاً .. فبنت رجل مثلك بمشيئة الله ستكون بنتاً صالحة.
محمود سنهوري
2015/06/17 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق
ما في شك انك رجل و كل من ينتقدك من اشباه الرجال. ربنا يكتر من امثالك, اكثر ما اعجبني فيك ثقتك بنفسك و الرد على اشباه الرجال الدين لا يعرفون معنى الرجولة. بارك الله فيك و في امثالك.
ابواصيل
2015/06/17 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق
فهم راقي وانتا انسان بار بوالدتك ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا في بر الوالدين
ابو حمزة
2015/06/17 at 7:15 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليك عثمان والله أنت راجل ود رجال انت انسان فاهم شديد وراقي ربنا يوفقك ويحفظك.
المبي السوداني
2015/06/17 at 7:18 م (UTC 2) رابط التعليق
عوس أبره ما تعتر ليك هو رئيسك سكوه ذي النعامه طلعوه أسد أفريقيا …
محمد همت
2015/06/17 at 7:29 م (UTC 2) رابط التعليق
انت يا أخ عثمان ذو النون ارجل سودانى وانت عند الله افضل الرجال لأنك بترضى الله فى أمك وأهل بيتك .. وكلامك خلى دموعنا تجرى .. ونبهتنا اننا مقصرين شديد مع أمهاتنا وزوجاتنا .. الواحد كل يوم يجى من الشغل بلقى البيت منضف وممسوح ومرتب والأكل جاهز .. والهدوم مغسلة ومكوية .. والواحد بعد يتغدى يمشى يرقد يفتح التلفزيون يتفرج فى القنوات وبكرة نفس الحكاية .. والوكت دا كلو ما قعد مع نفسو عشان يحس كيف أمو وزوجتو تعبانين فى شغل البيت ومع الشفع بدون ما يشكن او يتضجرن !!!! …. أنا من الليلة بإذن الله حالتزم بأى حاجة ممكن أساعد بيها أمى وزوجتى فى شغل البيت كان نضافة كان مسح كان غسيل كان عواسة كان غيرو المهم أساعد ناس البيت ..
والناس البقولو الزول دا ما راجل بذكرم انو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاتوا فى البيت وبذكرم بى قصة سيدنا أبوبكر رضى الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من ذكره الله سبحانه وتعالى فى القرآن .. سيدنا أبوبكر كان يومياً بمشى لى بيت إمرأة عجوز فى طرف المدينة وينضف ليها البيت ويكنسو ويصنع ليها الطعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام بى نفسو وهو من هو .. حتى قال فيهو سيدنا عمر رضى الله عنه (( لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبابكر )) .. أها دى شهادة من أرجل راجل لي أرجل راجل فى الإسلام وبى سبب نضافة وعمل أكل .. وزمن الصحابة الرجال الجد كان الأكل بيتعمل بس بى العواسة لا كان عندهم أفران بلدية ولا تركية ولا المانية كان عندهم الصاج دا بس.
شنداوي
2015/06/17 at 7:38 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيه خالصه للاخ عثمان
الرجوله لاتقاس بمساعده الرجل مع اهله في اعمال المنزل وانما مواقف
للاسف اصبحنا نستخدم النت استخدام سئ جدا الواحد اصبح بخاف يدخل الاستحمام لا مؤاخذه في بيته ويوجد نفسه في مايسمي بالوتساب
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ميسر صالح
2015/06/17 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
انت رجل وسيد الرجال وكل الشباب يعرفونك جيدا
ميسر صالح
2015/06/17 at 7:56 م (UTC 2) رابط التعليق
لا عليك اخي عثمان ذوالنون لا تكترث لمثل هذه الأعمال فعرفناك وعهدناك داخل الجامعات السودانية
ناجي محمد
2015/06/17 at 8:02 م (UTC 2) رابط التعليق
والله يا أبوعفان عصرتا علينا عدييييل .ربنا يخلي ليك الوالدة والاخوات والله أمك عرفت تربي.
حمور
2015/06/17 at 8:27 م (UTC 2) رابط التعليق
اخي الفاضل
(خضر الله ضراعك) والله يكتب ليك الخير والسداد حيثما كنت انت طبقت الحديث الشريف (( خيركم الله راجل ود رجال وجد طبقت حديث الرسول صلي الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله )) رينا يرفع قدرك كما رفعة قدر والدتك وكل عام وانت وجميع افراد اسرتك بخير تصومو لامين تامين
احمد الفكي
2015/06/17 at 8:36 م (UTC 2) رابط التعليق
ذو النون ..
لك آلاف التحايا وانت تجعلنا نقف فجأة و نعيد فتح دفاتر تعاملاتنا في منازلنا .. و اعادة تخطيط موقعنا فيي خارطة الاسرة لنجد اننا في اخر الصف بعد ان كنا نظن اننا نتقدمه !!
لك تحية بحجم الجمال الذي تحمله !!
ابونزار
2015/06/17 at 8:46 م (UTC 2) رابط التعليق
شوف يا خوى ,,, بدون كلام العواطف , ممكن اساعد أمى في أى شىء إلا العواسه , لانها إختصاص نساىء ,, ومعروف في السودان عواسة الآبرى بنادو ليها نسوان الفريق ,, ودى عاده متبعه في كل السودان تقريبا ,, ,, لكن أن يجلس رجل ليعوس الآبرى ,, والله دى كثيرة جدا,,, ما مبلوعه أبدا ,, مهما برر لك الناس ذلك ,, وإذا كنت مضطر إلى عمل ذلك ماكان في داعى للتصور ,, كان تخليها مستوره ,, وأنا أتحدى أى واحد وافقك على ذلك الفعل أن يحاول فعله ,, مش الموضوع يبقى تنظير وكلام وطبطبه وجبر خواطر ,,,بالله مره واحده بس خليكم منطقيين { هذا رأيى }
المعلم
2015/06/18 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
أبو نزار إنت خارج النص وإنسان دكتاتوري ليس إلا
ترنتي
2015/06/18 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
لك الحرية في أن تعبر عن رأيك بالرغم من أنه ضد رأي الأغلبية ،،،،، مافي حد جبرك لتقوم بما قام به ،،،،، ولكن ليس من حقك مصادرة أراء الأخرين بالقول ………………………………………….
(( وأنا أتحدى أى واحد وافقك على ذلك الفعل أن يحاول فعله )))
يس
2015/06/18 at 10:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ي أبو نزار كلامك منطقي جدا في حتة التصوير .. لو ما لقيت نسوان يساعدو أمك .. مافيها حاجة لو ساعدتها .. لكن مافي داعي تصور .. وتخت نفسك في محل إتهام .
حسن حاج
2015/06/18 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
امك تساعدها في اي شئ وفي كل صغيره وكبيره , و نفي الرجوله ما بثبتوها بعواسة كسره ولا ابري , يعني انت اسي امك لو قالت ليك تعال عوس معاي شويه ابري ولا كسره بترفض ؟؟ والله لو رفضت دي ياها قمة الخيابه والخياسه . تانيا انت قلت ليهو ما كان في داعي تصور , لو رجعت لكلامو قبيل هو قال الصوره اتسربت في الواتس , لكن فالنفرض انو هو الصور ونشر الصوره , وشنو يعني ده موقف رجولي ويجب ان يفتخر به ويحث الناس ان يحزو حزوه , ويذكر اشباه الرجال البخدموهم اخواتهم وامهاتهم وهم راقدين في التلفزيون والمكيف , الزمن ده (الرجال) كما يدعو انهم رجال , يتصورون والواحد حالق حواجبو وعامل صنفره في وشو , او متصور في حالة اختلاط مع نساء اجنبيات , والناس للاسف بتشوف الزول ده خلاص كملها وقطعها وده اسد العرين ويقعدو يطبطبو ويطبلو ليهو ,لكن لما تبقى عواسه بتبقى خيابه .. مش كده
واخيرا نصيحه اخويه وهي نصيحه لي قبل ما تكون ليك , انت في بداية تعليقك قلت بعيدا عن العواطف , فانا داير انبهك الانسان بدون عواطف هو ليس انسانا , انما هو وحشا , بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث كثيرا على اللين والتعاطف مع الناس وهو اشجع الرجال , وتذكر قصة الشاب الذي جاءه واستأذنه الزنا , فقال الشاب إئذن لي بالزنا , فتعاطف معه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ادنو مني , قاله بكل عطف وحنان , ولم يعيره ويشجبه و يطرده ويقول له انت قليل ادب وانت وانت وانت , فانما تعاطف معه , والشاهد في الكلام انو التعاطف في حد زاتو خصله من خصال الرجوله , قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على من حرم النار .. على كل هين سهل لين قريب من الناس .. أو كما قال صلى الله عليه وسلم .
وجزاك الله خير .. ونفعنا واياك بما كتبنا .
فقط هذا رأيي على كلامك
المثنى
2015/06/18 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
اخي ابو نزار لك التحية
يبدو انك من النوع المتعصب للرجولة ولو كانت على حساب مشاعر الاخرين .. اولا اخي الا يمكن ان يكون هذا الشخص فقط جلس امام الصاج وكتب رسالته هذه بغض النظر انه عاس او لم يعوس .. لم تركت الجوهر وذهبت للقشرة .. الرجل في كلامه اوصل ابلغ رسالة وهي الحياة السودانية الجافة والخالية من مشاعر بين اطراف الاسرة وكل شيء يتم التعامل فيه برسمية اكثر من المطلوب ماعدا القليل ..
الاخ نبش في قبر العواطف التي دفنها السودانيين داخل بيوتهم ورافقوها عروسا خارج البيوت .. يمطرون الاخرين بكل كلمات الحب والحنان والتعامل الراقي والذوق الرفيع .. وقد لفتت نظري اول مشاركة فهي واحدة من الاخوات او قل الابنات قالت اكيد دا ما سوداني من وين جاب الفهم الراقي دا .. لاحول ولا قوة الا بالله هذا يؤكد ان كل ما ذهب اليه الاخ الكريم في فن التعامل غير موجود بصورة كثيرة في الاسرة السودانية .. نعم انك تقدر وبامكانك ان لاتترك امك او زوجتك المريضة او اختك ان تفعل شيء بل تقوم بكل شيء وربما استاجرت لها الخادمة ولكن يا ترى كم هي عدد الكلمات التي تتبادلها معها على سبيل الونسة الضحك واللعب البريء والمزح وتبادل كلمات الالفة ..
من منا اعتاد تقبيل راس امه على سبيل الاجلال والتكريم من منا احتضن اخته ساعة خوف او ضيق من منا قال لاخيه احبك ..نعم هناك من يفعلون ولكن قلة ..
الان اصبح الاخوان يتعاركون اكثر من الغرباء ناهيك من تبادل كلام المشاعر ..
واصحح لك معلومة العواسة ليست حكرا على النساء فالعزابة في الخلاء يعوسون وسابقا عمال الري في الجزيرة في الخلاء وفي اطراف المشروع يعوسون .. وهنا في مصانع كسرة سودانية كل العمال البيعوسوا بنقالة ورأيتم بعيني ..وكل العالم يوظف الرجال للطبخ في افخم الفنادق والمطاعم يعني ان المهنة اصلا رجالية وان اختلف المسمى فالعواسة وعمل الكنافة وفطيرة السمبوسة قبل التقطيع كلها يقوم بها رجال ..
ومن ثم اخ يس ايضا قلت له تضع نفسك محل اتهام .. لا اعرف اين الاتهام هل خلع ملابس الرجال ولبس ملابس النساء كلا وهل اصورته تخجل كلا .. انها كانت فقط وسيلة لتوصيل رسالة بالغة ونجح فيها
مهند
2015/06/17 at 8:52 م (UTC 2) رابط التعليق
اصلى عديل كدا
صديق حسين -
2015/06/17 at 10:38 م (UTC 2) رابط التعليق
أخونا الاعز محمد همت و كل الاخوه الكرام اللهم أميــــــــــــــــــــــــــــن يا رب و أسأل الله الكريم لك و لكل الاخوه الكرام في هذه الايام المباركات بان يجعل ايامكم مباركات و دعواتكم مستجابات و مقبولات و ان يطيل اعماركم و يوسع في ارزاقكم – بجد اخونا محمد كانت كلماتك لي مؤثره فانطلقت الدمعات ساخنه سخونه شوقنا للبلد الحبيب و لا اجد من متناسق و متناسب الكلمات الا بالدعاء لكم بان يحفظكم المولى اينما حللتتم و يوفق أبنائكم و يغر اعينكم بهم وهم فخار الاب والام فما اصعب دورا غير دور الوالدين فانا والعياز بالله من كلمه انا و من 13 عام تقريبا أقوم بالدورين بعون الله و توفيقه دوما فما رفعت يدا لله والا وجدته قريب مجيب للدعاء وكذلك ابنتي التي تعي دورها جيدا في الحياه و وتقوم بتذليل كثير من الصعاب رأفه بي فهذه أفضال المولى عز وجل علينا ومن لا يشكر الناس فلن يشكر ربه فأشكر الله اولا و أثني عليه جزيل الثناء و أشكرك انت اخي محمد على كلمات الحنان التي افقدتها و من اقرب الناس الي و من الاهل كذلك ولكن الدنيا بخير بأمثالك الابراء فانت الاخ و انت الاهل و هذا يعني لي الكثير و بوركت خيرا والف مليار مرحبا بك عزيزنا ودامت معرفتنا ان شاء الله الكريم و كل معلوماتي ستصلك ان شاء الله متى ما رغبت فيها وكتر الله من امثالكم و حفظكم المولى و سدد خطاكم
M. Babikir
2015/06/17 at 10:41 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أقول للأخ عثمان جزاك الله خيراً على هذا الدرس الذي لقنته لأولئك الجهلة الذين يقيسون الرجولة بالعزوف عن مساعدة الأهل – زوجة أو أم أو أخت. وأقول للأخ نزار صاحب التعليق أعلاه أن الطبخ فن برع فيه الرجال أكثر من النساء؛ وكونه الأخ عثمان دخل في هذا الفن من خلال عواسة الآبري فبإذن الله حيكون طوره وأداه بطريقة متقنة (حتى أنني أتمنى أنه يصنعه للسوق والكسب الحلال). أعطيك مثال آخر: أنا مغترب وفي فترة من الفترات ذهب أولادي في إجازة طويلة، ووجدت نفسي لا تقبل التخلي عن الكسرة. فشمرت عن ساعد وصرت أعوس كسرتي وقراصتي في آمان الله.. فما رأيك يا أستاذ نزار؟
أرجع للأخ عثمان، وأقول له رفعت رأسنا عالياً بإكرامك للأم وللأخت وللزوجة.. ولا تأبه للقلة الذين عاتبوك على ذلك في هذه البوستات التي ما أنزل الله بها من سلطان.. إنهم قلة، والدليل على ذلك أن التعليقات السابقة كلها تثني على عملك هذا ما عدا تعليق الأخ نزار هداه الله.
وأقول لأهلنا وإخوتنا عموماً لا تبخسوا الناس أشياءهم.. فديننا يشجع على التواضع وعدم الاتكالية والعمل الشريف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد بابكر
هنادي كنانه
2015/06/18 at 1:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسلم اخوي و ود كنانه الخير….
عبدالمنعم
2015/06/18 at 8:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
رسالتك قوية ومؤثرة …نحتاج لمثل هذه الرسائل حتي نعيير مفهوم تعامل الرجل مع اسرته ….المساعدة في البيت عمرها ما كانت مزلة ولا عيب …العيب الكبير انو الواحد ما يعرف ويقدر قيمة تعب الام والزوجة او الاخوات داحل البيت….واصل رسايلك الجيدة دي….
omer
2015/06/18 at 9:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
تحية خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصة ليك انت ود اصيل واتمنى ان تكون نبراس لغيرك فعلا الرجالة ما اهانة الاخوات والامهات الرجالة تقدير الامهات والاخوات واى زول بنتقدك دا فلاحتو بس فى اخواتو برا البيت حاجة تانية … دا كلام ممتاز سير ولاتكترس وفى ناس كتار وكتار شديد كمان بساعدو اخواتم فى البيت لكن ما بعترفو بالحاجة دى لانو عندهم قصور فهم … دعنى اطلق مبادرة لكل سودانى ونداء لكل صاحب همة وليكن شعار هذا النداء ( انا اساعد امى واخواتى فى المنزل )………
ماجدة
2015/06/18 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياعثمان
عاد شن القول
ألف تحية سلام وقيام
وكم شان خاطرك
أحلى مثول
وهاك من أختك بت سودانك وقفة وهتفة وأصدق قول…
يا عثمان
ببقالك إذا يهتت معاني الإلفة في جوانا
بفضل لي حس القوافي مروق؟؟؟؟
عفواً ولا بطرب غنا الكلمات
إذا إنشرقت حلوق الزوق
عفواً منك ياعثمان
عزراً منك يا إنسان…
يا زول بالحق في الحق حاجاج
يا عز الحوبة بتبقى سراج
ومهما اشتد الحال يا أخيا و سالو اْعواج
يدورك تبقى الحيل الخير
الكت نحتاجو يجينا مطير
ويا عثمان ب
دورك زين بالخير مهووس
دخري الحوبة وضل راكوبة
اْن صبحت حال الدنيا عبوس
وياعثمان
عاد ارفع رأسك تاني كمان
ياك فخر العازة وياكا الذادت سمرة طينو حياتا نضارة
وياكا الدخري الباقي بصارة
وياكا حضارة …
ويا عثمان
إتْ انسان………..
ألف تعظيم سلام وبكل اللغات بمالانهاية ………
المثنى
2015/06/18 at 11:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
صح لسانك اخت ماجدة والله يستاهل المدح اثكثر من كدا
احمد حسن
2015/06/18 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما شاء الله عليك .. احييك والله … ورمضان كريم عليك
الباهي
2015/06/18 at 9:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله يا عثمان نحن ما بنعامل امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا بالصوره الانت ذكرتها دي لاننا طوال اليوم نكدح ونتعب ونشقى من اجل توفير عيش كريم لهن فانا لو كنت عاطل عن العمل ممكن اعمل الحاجات الانت قلتها دي معليش يا ريت لو عندك طريقه قول لي شغال شنو ومنو البصرف على البيت انت ولا الزول الما بساعد ناس البيت
khalid Ali
2015/06/18 at 10:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
أثبت فعلاً أنك راجل بحق وحقيقة … بالاضافة لفهمك الراقي ربنا يوفقك ويخلي ليك أمك يارب
نادر
2015/06/18 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق اخ عثمان واعانك الله.
بس الشخص الذى مرر الصور والذى التقطها كان خبث منه ,
والا لكان كتب تعليقا عليها يشرح الحقائق لفهمنا الضيق.
يس
2015/06/18 at 10:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
“كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشراً من البشر يَفْلِي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه” كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولعنة الله على من يطعن في عرضها بعد أن برأها خالقها ..
والواحد إذا ما لقى نسوان يساعدو أمو في العواسة يساعدها ويبشر بالأجر إن شاء الله .. لكن مافي داعي للتصوير .. الزول ما يضع نفسه موضع إتهام وينتظر من الناس يفتشو ليهو الأعذار ..
ساعد أمك وما تصور 🙂
رضا
2015/06/18 at 10:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
لك التحية والتقدير ياأخ عثمان ……………
أقسم بالله وأنا صغير كنت راكب القطار شاهدت في أحدى المحطات واحد من عمال الدريسة
كان بيعوس في كسرة عشان يأكل زملاءه ………… فيا أخ عثمان ماتشتغل بهؤلاء ولك ترفع
القبعات …………
حفظكم الله وأسرتكم من كل شر وبليه ورمضان كريم ..تصوموا وتفطروا على خير …
wed alsroor
2015/06/18 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
اخى عثمان معليش الفهم قسم ونحن ف السودان دايما فهمنا بيجى متاخر ولك التحيه والاحترام يا انسان يارائع
محمود البدوي
2015/06/18 at 11:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يديك العافية يا عثمان وربة ضارة نافعة
لكن ايها الشباب اعملو حسابكم من كاميرات الجوال وما تدخلوها في بيوتكم لان الواتس دة ملعون والله العظيم ملعون وهناك تكذيب في المعلومات واتقوا الله واستروا تستروا
الصادق
2015/06/18 at 11:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا عثمان
عوس عوسك
وربنا يخلي ليك اخواتك وامك ويطول عمرها انشاء الله
ابوعادل
2015/06/18 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
مالفرق بين من يقوم بعمل حله القطر قام في بيت عذابه ومن يقوم بعواسه ما هو كله جلوس اما النار للذين يعترضون علي العواسه
جعلك الله بارا بوالدتك الاخ عثمان واغر اعينها بك
بلسم جعفر
2015/06/18 at 11:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
بس اقول ليك امك ما تضوق نارك…….ما فيك ولا كلمة….. راجل بالجد
أبوبكر محمد على
2015/06/18 at 12:25 م (UTC 2) رابط التعليق
أخى عثمان
لك منا جميعآ كل الشكر والتقدير والإحترام على نصائحك الغاليه التى دقت على الوتر الحساس فى كثيرين ممن قرأو المقال والرد عليه
مايهمك كلام زول مادام ده مستوى تفكيرك لأنهم أصلآ ماوصلو للمرحله دى
بهنيك كتير على توصيل فكرتك للجميع وبتمنى ليك التوفيق والسداد وياريت لو كل الناس بتعرف تتكلم وتفهم زيك ياعثمان.
الياس مهناب
2015/06/18 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
ياشباب اتمنا ان لا يشقلنا فقط ان نشكر علي الرجال وبس المهم ان نضع مثل الاعمال الزي دي برنامج ونحتفي بها بعدين القال منو علي اختك ان تكوي لك ملابسك يدينك محننة ام مقطوعة ياشباب السودان بدون التعرض لمشاكل العطالة والفلس والدبرسات انتو بوادي والحياه بوادي دايرين نرفع الهمة والنشاط والابتكار حتى ننهض بالبلد ونبر والدينا ونساعد اهلنا
حامد عبدالله ود الجبل
2015/06/18 at 2:49 م (UTC 2) رابط التعليق
بس العواسه حااااره
abuaabid
2015/06/18 at 3:45 م (UTC 2) رابط التعليق
اخى عثمان التغير الفجائى زى كانك بتقيف فى صدر السيل عشان توقفه وما بيحصل اتذكرت كلمة للامير الخامس عمربن عبد العزيز عندما استعجله ابنه فى ارجاع الناس وردهم للحق فقال قولة مشهورة اخاف ان احملهم عليه جملة واحده فيتركوه جملة واحدة الم تر انى فى كل يوم احى سنة واضع بدعة . ده شىء والاخر ان كل ميسر لما خلق له ما يتحملنه النساء فى الحمل والولادة لا نستطيع تحمله نحن ولكن علينا ان نرد ذلك برا وطاعة ونفقة وهى اعظم من كل رد آخر لك ودى وتقديرى لا تحذف ولا تقلص ولا تعنف التغيير منهاج التغيير طريق ملىء بالمكاره ولكنه بمشقته يكون اعظم لو كان مقصده لله حينها وحينها فقط تهون كل المصاعب لك ودى محددا ومافى كثرة يد ولا قلة رجولة فى صورتك لكنها عرت كثيرين
ارحمونا ياناس ياهو
2015/06/18 at 3:59 م (UTC 2) رابط التعليق
في احدي المرات التي كان يتفقد عمر بن الخطاب احوال الرعية في المدينة ليلا سمع صوتا ناحية خيمة في طرف المدينة فعندما ذهب اليهم وجدهم اهل بادية اتوا للمدينة وكانت بالخيمة امراءه ورجل وكانت المراءة في حالة ولادة وليس لديهم شئ فذهب واحضر زوجته ام كلثوم بنت علي بن طالب لتولد المراءه وكان هو وضع قدرا علي النار ويقول للرجل انثر الدقيق وكان هو يحركه حتي صار عجينا ثم اصبح ينفخ في النار والدخان يتخلل من لحيته وبعد وضعت المراءه صاحت ام كلثوم من داخل الخيمة ياامير المؤمنيين بشره بان زوجته اتت له بغلام فصعق الرجل وقال امير المؤمنيين يطبخ لنا فقال له عمر وهذه بنت علي بن طالب فصاح الرجل امير المؤمنيين وحفيدة رسول الله يخدمونا فهذا امير المؤمنيين عمر بن الخطاب يعجن العجين ويطبخ ولم يقل انا امير المؤمنيين لن اعمل ذلك فجزاك الله خير اخونا عثمان ولاتهتم بكلام من لايفهم شئ
اخو الكيزان
2015/06/18 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
والله يا اخونا صاحب الصورة كلنا بنغسل الملابس وبنكويها وبنغسل العدة وبنساعد فى البيت بكل اشكال المساعدة ودا ما عيب ولكن تحمل مسؤولية والفهم القديم بتاع الرجالة دا الفارغة دى انتهى الناس بقت الكل لازم يساعد ويؤدى عمل مفيد وهذا ليس عيبا وعندما كنت ضصغيرا كنت بورق الخضره لامى وبقطع البامية كمان وفى قريتنا فى غرب السودان ومافيها اى حاجة
محمد
2015/06/18 at 5:03 م (UTC 2) رابط التعليق
لو كانوا رجال صح كان حسدوك لان ما قمت به هو قمة البر للوالدة وانصحك بسماع كلام الله والفوز بالدنبا والاخرة اما اشباه الرجال الذين يحصرون الرجالة بمخالفة ما امرنا الله ويقومون اذالال للزوجة والاخوات فدعهم فى غيهم يعمهون
sadaa
2015/06/18 at 5:29 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اخوانا الدنيا رمضااااااااان وانتو مع احترامي ليكم جميعاً ما عندكم سااااااااااااااالفة وهو عثمان دا عندو سااااااالفة وبعدين عثمان دا نحن بنعرفوا من وين عشان يثبت لينا .. كفاية انو ساعد امو ….. وجزاه الله خير ….. بس ما ينشر فينا …… والشي التاني زى ما قال ابو نزار ….. بلدو دى مافيها نسوان ولا شنو …. وبعدين امكن قعد بس واخد الصورة ومسك القرقريبة … لكن شكلكم فاضين كلكم وما عندكم موضوع …. والضرورات تبيح المحظورات … اى واحد فيكم ممكن يعمل الحاجة وهو مضطر لو مافي حد بساعد امو… بعدين وين اخواتو من الصاج…. وكان ممكن يساعد يسوى ليهم الشاى … العصير … لكن ما لى درجة يلبس برمودا ويتحكر في محل العواسة …
دى شكلها رجالة جديده ما مرت علينا …. ولكنا بنعووووووووووس مضطرين ما قاعدين نصور ,…………
jilane
2015/06/18 at 6:23 م (UTC 2) رابط التعليق
والله مابنعرف نعوس ولا بنعرف مانتاخر عن ست الحبايب دقيقة واحدة الي الان لو حضرت امي بتعمل في مفروكة بقسمها معاها عدييييل
بالنسبة لي زوجتي والله بساعدها عديييل
بس لكن مابعرف اقعد الكلام متل صاحبنا دا
ربنا يديك العافية ويمتعك بي بر والديك ويمتعك بي حب زوجتك وعيالك ويعينك علي نوائب الدهر ويعينا كلنا ويغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا
الفاتح نقد
2015/06/18 at 8:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ينصر دينك يا عثمان والله انت موش ارجل راجل وبس دة انت افهم راجل وتسلم البطن الجابتك ربنا يخلى ليك اخواتك وزوجتك ويكملك بعقلك عشان تبر امك كمان وكمان
والله انا شخصيا بيض ما باعرف اسلقو لكن وذى ما قال اخونا عثمان حقو نقدر ونحترم جهود من هم حولنا ويقومون على خدمتنا والكلام اللى اتقال دة والله كلو حقيقة فحقوا ناخد بيهو بعد شووووووية وقفه مع النفس
ولك من الف تحية واحترام اخى عثمان
sadaa
2015/06/18 at 9:40 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو يا اخوانا المعلقين بتاعين النيلين ديل اتغيروا على ولا شنو …. الزمن دا كلووووو شايلين شيلهم وخاتنو في الحريم والبنات هسي مالهم قلبوا ….. وبعدين دى شعارات منكم بس مافي زول بسوى الحاجات دى ما تنفخو ساى ….
sadaa
2015/06/18 at 9:41 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو يا اخوانا المعلقين بتاعين النيلين ديل اتغيروا على ولا شنو …. الزمن دا كلووووو شايلين شيلهم وخاتنو في الحريم والبنات هسي مالهم قلبوا ….. وبعدين دى شعارات منكم بس مافي زول بسوى الحاجات دى ما تنفخو ساى …. عثمان دا شكلو اضينا ساى … دا البغسل وبكوى .. والجماع
sadaa
2015/06/18 at 9:41 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو يا اخوانا المعلقين بتاعين النيلين ديل اتغيروا على ولا شنو …. الزمن دا كلووووو شايلين شيلهم وخاتنو في الحريم والبنات هسي مالهم قلبوا ….. وبعدين دى شعارات منكم بس مافي زول بسوى الحاجات دى ما تنفخو ساى …. عثمان دا شكلو اضينا ساى … دا البغسل وبكوى .. والجماعة قاعدين في التلفزيون بتفرجو في ملكة جانسي .. ومهند ونور
خلف الله
2015/06/19 at 12:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
اخي الفاضل ذو النون ..يابشراك وانت تاخذ من صفات سعيد بن عامر والي حمص في تقديم المساعدة وخدمة اهله ..القصة ساوردها في نهاية تعليقي .لكني اقف في كيف نختار اصدقاءنا في وسائل التواصل وكيف نناقش الامور ولماذا يتجرأ شخص ليبث السموم للعامة ..شئ مخل ان يكون مثل هذا الشخص ضمن الاصدقاء . واليك قصة سعيد بن عامر للتذكير ..استعمل عمر بن الخطاب سعيدا بن عامر على جند حمص فقدم عليه فعلاه بالدرة فقال سعيد: سبق سيلك مطرك إن تستعتب نعتب وإن تعاقب نصبر وإن تعف نشكر. قال: فاستحيى عمر وألقى الدرة وقال: ما على المؤمن أو المسلم أكثر من هذا إنك تبطئ بالخراج. فقال سعيد: إنك أمرتنا أن لا نزيد الفلاح على أربعة دنانير فنحن لا نزيد ولا ننقص إلا أنا نؤخرهم إلى غلاتهم. فقال عمر: لا أعزلك ما كنت حيا. (3)
شكوى أهل حمص :
عندما زار عمر حمص تحدث مع أهلها فسمع شكواهم، فقد قالو: نشكو منه أربعا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحد بليل، وله في الشهر يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه، وأخرى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقنا وهي أنه تأخذه الغشية بين الحين والحين… فقال عمر همس: اللهم إني أعرفه من خير عبادك، اللهم لا تخيب فيه فراستي…ودعا سعيدًا للدفاع عن نفسه…
فقال سعيد: أما قولهم:إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فوالله لقد كنت أكره ذكر السبب، إنه ليس لأهلي خادم، فأنا أعجن عجيني، ثم أدعه حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ للضحى، ثم أخرج إليهم…وتهلل وجه عمر وقال: الحمد لله، والثانية؟!…
قال سعيد: وأما قولهم: لا أجيب أحدا بليل، فوالله لقد كنت أكره ذكر السبب، إني جعلت النهار لهم، والليل لربي…
وأما قولهم: إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهم، فليس لي خادم يغسل ثوبي، وليس لي ثياب أبدله، فأنا أغسل ثوبي ثم أنتظر حتى يجف بعد حين وفي آخر النهار أخرج إليهم…
وأما قولهم: إن الغشية تأخذني بين الحين والحين، فقد شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة، وقد بضعت قريش لحمه، وحملوه على جذعة، وهم يقولون له: أتحب أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك، وأنت سليم معافى؟…فيجيبهم قائل: والله ما أحب أني في أهلي وولدي، معي عافية الدنيا ونعيمه، ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة…فكلما ذكرت ذلك المشهد الذي رأيته، وأنا يومئذ من المشركين، ثم تذكرت تركي نصرة خبيب يومه، أرتجف خوفا من عذاب الله ويغشاني الذي يغشاني…
وانتهت كلمات سعيد المبللة بدموعه الطاهرة…ولم يتمالك عمر نفسه وصاح: الحمد لله الذي لم يخيب فراستي…وعانق سعيدا.
Gadoura
2015/06/19 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق
انت مش مقتنع ولا يهمك الكلب ينبح والجمل ماشي
الرشيد كجرت
2015/06/19 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اجحفو في حقك وبالجد يازالنون الما بعرفك بجهلك
وخليهم انصاف الرجال اليكملو رجالتهم زي ما قلت هرش في اخواتهم وفالحين لي دي
….وانا بقول ليك قول ليهم الجمله دي
…
رحم الله امرئي عرف قدر نفسه
ود النيل تمساح
2015/06/19 at 1:54 م (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يديك الصحة والعافيه يمكن كل التعاليق وضحت تضامنها معك
انا في الغربة وعايش عزابي ومشيت السودان دخلت المطبخ مع زوجة اخوي
معانا في البيت الكبير .
بقطع ليها في الصلطه ههههه دخل علينا ولدها عمر ٦ سنوات كده قال لي عمو
الصلطه دي بقطعوها النسوان ضحكت لكن في قلبي قلت ليهو فهمك ده زمان انا زاتي كان عندي
لكن الحياة علمتني .
لك كل التحايا
الكلام ده برجع لنوع التربيه بس
كلنا كسودانيين تربيتنا جافه شديد
ابوعبيده
2015/06/19 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
ابشر يا ابكلس وحات الله ارجل راجل
العواس
2015/06/19 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اخوانا امكن الزول دا ما شغال … والمثل بقول عطالتك عيين بيها عدوك ….
يسرا
2015/06/19 at 6:39 م (UTC 2) رابط التعليق
حقيقة انا ما بعرف الاستاذ..عثمان قبلا”.. الا بهذه القصة… و لكن من هذا الموقف و الصورة والله راجل وسيدهم كلهم..نسأل الله يجزيك خير الجزاء..
الملاك السامي
2015/06/19 at 8:57 م (UTC 2) رابط التعليق
الهتر والاستهزاء بقت شيمه في بعض الشباب السوداني …وللاسف الشد يا مناااضل انت كنت ضحية لتلك انصاف الرجال ….
احمد فارس
2015/06/19 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق
السيد/عثمان ياريت لو كل الناس زيك
انا شايف انو ما تتعب نفسك وتعمل للناس المتخلفة دي شأن وترد عليها حاول اتناساهم وطنش تعليقاتم
mohammed abbas
2015/06/20 at 1:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا اول مره اشوف الصوره دي بس بجد احترمتك شديد
عزالدين
2015/06/20 at 9:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خيرا وجعلك بارا بوالدتك واخواتك وزوجتك وتقبل الله منك .
Wd Fedail
2015/06/20 at 9:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسلم البطن الجابتك ^_^
الرشيدعبيدالله
2015/06/20 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكرا عثمان ربنا يديك الصحه والعافية انت مثال حى للذي يحب الخير لاهله
عادل دفع الله
2015/06/20 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
بارك الله لك فيما صنعت وفيما كتبت وفيما فكرت وفي حسن خلقك وعدم تفلت الكلمات منك يدل علي عالي خلقك ي بطل
بارك الله فيك
roba taj
2015/06/20 at 7:45 م (UTC 2) رابط التعليق
لك التحيه والتجله اخوي عثمان وتسلم البطن الجابتك انت راجل ود رجال ويا بخت امك. واخواتك و زوجتك بيك .. انت انشاء الله راجل بناتي واخوهن
وَدً مٌرٍوَيِ
2015/06/21 at 4:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت ارجل راجل
أحمد أبايزيد بشير
2015/06/21 at 2:53 م (UTC 2) رابط التعليق
والله تحيه ليك يا أخ عثمان رجالتك ما فيها كلام والله ربنا يخليك لي أهلك ويسعدك مع الناس البفهموك
لبابه
2015/06/25 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
الإنسان يقدر بانسانبته وهى انس وموده ورحمه وتعاون وعطف بإذا غابت لم يعد إنسان .
أخي عثمان لك منى كل التقدير والإحترام . أريد ان اقول لك إذا طعنت من الخلف فاعلم انك
فى المقدمة . فأنت قد تقدمت عليهم بانسانيتك ونظرتك الجميله للحياة . دمت عونا وسندا لاهلك .ورزق الله امك دوام العافيه.
هادى جعفر
2015/07/22 at 1:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله راجل وود رجال والايريقو عليك ديل والله البنات ارجل منهم غير الكسل والخمول والشحده من حق الصعود ولى حق الركابات لى حق الرصيد ماعندهم حاجه لانو عطاله وخيابه وماناغعين .
mustaf abdelhameed
2015/08/17 at 8:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
كــــلام درر
قمة النضــــــــال و الانســانية
والله ي عثمـــان انا دخلـــــت جامعة سنار 2014 و سامع ( عثمان ذو النون ) الاسم مذكور في معظم منـــــابر القوي السياسية و خشيــت بحثــت في قوقل لقيــــت البوست دهـ
و التحيـــة ليكـ واللــه
بس الفهـــم قسم
الخواجة
2016/02/15 at 2:43 م (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم…….أنا لا اعرف الاخ عثمان ولو ان لي الشرف. عثمان كلامه كله طيب و يزخر بالكثير من الدروس ويا ليت بعض الشباب يعملوا بنصائحه و غيروا من منهجهم في الحياة بوضع حد للسلبيات التي تعتري مسيرتهم في الحياة عموماً و لكن من ملاحظاتي عن الصورة المنشورة الحظ ان المطبخ الظاهر ليس بمطبخ لاسرة و اغلب الظن انه مكان تجاري لصنع الاباري لزوم التوزيع البيع . واستدل علي ذلك بانبوب الغاز في طرف الصورة فهو من الانواع و الحجام التي تستخدم عادة في المطابخ التجارية او المطاعم و كما ان مستوي نظافة المكان لا يتوائم مع ما هو معروف عن الاسر السودانية التي دائماً تولي النظافة اهتماماً خاصاً ومنها نظافة المطبخ بطبيعة الحال . وضيق ذات اليد لا يعفي احد من نظافة بيته و الاهتمام به . وشكراً
الطريفي
2016/02/24 at 9:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
عملك الذي تقوم به عمل جليل لكن لبس الغويشة في يدك مافي ليهو داعي واعتقد دا ادى الى ظهور التعليقات السالبة
معتز علي
2018/08/27 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق
لك التحية و الاحترام ودائما القمة مستهدفة معاك و قدامك الي ان نصل ونبني وطن حدادي مدادي حرية سلام وعدالة
كمال احمد
2019/01/14 at 8:30 م (UTC 2) رابط التعليق
السيد عثمان، انت أكبر من الرد على اشياء زي دي ، المسافة كبيرة بينك وبين ابناءنا فدعهم يتعلمون “بدون زعل” احترم الفكرة والعمل جدا وربنا يرقى بفهم الآخرين!!
تحياتي،،
كمال
Mohamed yousif
2019/04/28 at 12:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
اجمل كلمات ترنمت على شاشة جوالي لك الشكر والإحترام استاذ ذو النون .
ركز عالى الثوره وتجاهل من يتحدث حول فالحصه وطن والزمن قدار.