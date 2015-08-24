الإعلامي الطاهر حسن التوم: البشير دفعتي ومن طرائفه كان دائماً يقول لنا.. في زول جاب (مخدة بريمة معاهو)





الطاهر حسن احمد التوم ورث حب الاعلام من والده المرحوم الاستاذ حسن احمد التوم خريج مدرسة القوات المسلحة سلاح الاشارة .

و عرف عنه عشقه للكتاب و المكتابات و اهتم بقضايا الشباب و هو مؤسس مجلة الشباب و الرياضة وعمل بجد و تجرد في مجال تطوير القري

و التنمية الريفية.

الطاهر اعلامي الهوي و المنشأ و العقيدة و ابن الوز عوام.

تخرج في كلية الإعلام – تخصص صحافة – جامعة أمدرمان الإسلامية

نال دراسات عليا بجامعة الجزيرة في تخصص علم الإجتماع.

عمل صحفياً بعدد من المؤسسات الصحافية السودانية ومتعاوناً مع مجلة الوسط في “لندن” وقضايا دولية في “باكستان” والخليج الأماراتية.

عمل مديرا عاما لهيئة الخرطوم للصحافة والنشر ورئيس تحرير مجلة الخرطوم الجديدة.

ومستشار تحرير مجلة “التنوير” العلمية المحكمة.

قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية بالقنوات السودانية، وتمت إستضافته محللاً للشأن السوداني بكل من قناة العربية والإخبارية وmbc والمستقلة، CNBC الإقتصادية. يقدم على قناة النيل الازرق ثلاثة برامج تواكب الاحداث التى تدور فى الساحة وهى (برنامج حتى تكتمل الصورة) وبرنامج (مراجعات) وبرنامج (قيد النظر).

الطاهر حسن التوم شاب ورجل علاقات عامة من طراز فريد ومتحدث بارع ان جلست معة لاتمل حديثة ابدا .

طرائف من كواليس برامجك في التلفزيون؟

لا استطيع ان اصفها بالطرائف كنت : أسجل حلقة في برنامج قيد النظر الرمضاني وعندما فرغنا منها جاءني المخرج وهمس في أذني قائلاً : معليش يا أستاذ حنعيد الحلقة لانو المسؤول من تسجيل الحلقة لم يقم بتسجيلها والغريبة انني لم ابارح مكاني وقمت بإعادة تسجيل الحلقة مرة ثانية .

اكتر ضيف متعب لاقاك ؟

الضيف المتعب هو الذي يأتي للبرنامج ولايقدم شيئاً بل يحيل اسئلتنا للمجهول هذا بلا شك متعب وسيئ ، اما المراوغ والذكي واللماح والساخط فهو المطلوب .. ارجو ان تعفيني من الأسماء فهذا صعب علي وعليهم .

انت اول مقدم برنامج يعمل اعلان في الشارع السوداني لماذا ؟

في السودان ممكن اكون الأول او من الاوائل اذكر ان برنامج (مشروعي) عمل لافتات في السودان: وهو امر طبيعي لكن في السودان اللافتات للسياسيين فقط وقد لمست احتجاجهم الشديد علي هذا الأمر .

في اشاعة بتقول انك عايز تعمل قناة فضائية؟

مشروع قناة فضائية ليس بالمشروع السهل خاصة اذا كنت تريد أن تأخذ الأمر بجدية وهو يحتاج لشراكة الخبرة ورأس المال واصحاب الرؤية والنظر ، واجابة علي سؤالك اقول نعم لدينا مشروع لإنشاء قناة فضائية ولكنه الآن (قيد النظر) .

متى تكتمل الصورة ؟

تكتمل الصورة عندما تضع المعلومات والحقائق امام الرأي العام بصورة مهنية وموضوعية. وهو يمثل دوري انا ليبدأ دور اخرين ، وهؤلاء الآخرين نراقبهم ونرصد فعلهم ونعود لنحدث الرأي العام بذلك.

أنت تراجع الناس في مراجعات أنت البراجعك منو؟

انا اراجع نفسي قبل ان انتظر من يراجعني ولكن دعني اعترف لك بان سلطة السؤال تنسينا احياناً اننا ربما نوضع في مرمى سهامه يوماً ما.

عندما حاورت السيد رئيس الجمهورية صف لنا الشعور الذي انتابك قبل الحلقة وبعدها؟

من يعرف السيد الرئيس يعرف جيداً انه يقطع المسافة التي بينه و جليسه باللطف والبشاشة ينتابني التوتر دائما في الثواني الأولي ولكن بعد ذلك يكون الامر مقدوراً عليه.

تعامل الجمهور معك في الاماكن العامة؟

الجمهور في الاماكن العامة يمارس دور الاحتفاء والرقابة ولذا تجدنا ازاء ذلك في قمة التقدير والانضباط والمسؤلية .

رئيس الجمهورية دفعتك في الدراسة كيف كان يتعامل معك وهل كنت تتعامل معاه بتلقائة؟

خصصت جامعة الجزيرة معهد اسلام المعرفة مجموعة خاصة لدراسة ماجستير اسلام المعرفة تكريماً للسيد الرئيس وقد قادتنا الظروف ان اكون ضمن هذه المجموعة . كان الرئيس يحضر بوصفه طالباً ومتعلماً وكان قمة في التواضع والخلق النبيل وكنا زملاؤه لا نشعر باي مسافة بيننا وبينه ، ولذلك الاساتذة كانو لا يعتبرون سوى انه طالب علم يكتب ويدون ويمتحن ويقدم معنا البحوث الجماعية.

مواقف طريفة حدثت لك مع السيد رئيس الجمهورية داخل قاعة الدراسة؟

المواقف الطريفة كثيرة وما بقي منها في الذاكرة انه كان يسمي مرجعاً للبروفسير محمد الحسن بريمة في اسلامية المعرفة (بمخدة بريمه) نسبة لكبر المرجع ولكترة اوراقه . وكان دائماً ما يقول لنا : في زول جاب (مخدة بريمة معاهو).

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