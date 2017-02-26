كاتب مصري: أين مصر من آثارها فى السودان؟ إخفاء اسم الفراعنة عن الآثار المكتشفة لن يفلح فى التعتيم
مؤخرا أعلنت وزارة الاستثمار والسياحة السودانية اكتشاف معبد أثرى مكتمل، يرجع تاريخه لأكثر من ألفى عام قبل الميلاد بمنطقة جبل أم على شمالى مدينة شندى، وبحسب موقع «سكاى نيوزعربية»، فقد قال وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بنهر النيل المهندس محمود محمد محمود: إن المختصين أرجعوا تاريخ المعبد المكتشف لأكثر من «2000» عام، مؤكدين وجود مدينة ملكية كاملة مقبورة داخل الأرض بموقع المعبد المكتشف، وتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات فى فك طلاسم الحضارة المروية، ونقلت صحيفة «آخر لحظة» عن الوزير قوله: «اكتشاف المعبد الأثرى تم بجهد وخبرات سودانية خالصة، عبر مركز أبحاث ودراسات الآثار بجامعة وادى النيل تحت إشراف أجهزتنا المختصة وبتمويل قطرى».
هذا هو نص الخبر، أما ما لم يقله الخبر هو أن «الحضارة المروية» هذه حضارة «فرعونية خالصة، ويبدو أن الإخوة الأعزاء فى السودان الشقيق لم يفضلوا إطلاق اسم «الحضارة الفرعونية فى السودان» لأسباب تخصهم، ولهذا أسموها باسم المنطقة الموجودة فيها، كأن تقول «الحضارة البنى سويفية» نسبة لبنى سويف، بدلا من أن تقول الحضارة الفرعونية، أو أن تقول الحضارة الأقصرية نسبة للأقصر بدلا من أن تقول الحضارة الفرعونية، وفى الحقيقة، فإنى أرى أن هذه مغالطة تاريخية كبيرة، فمن يقرأ الخبر سيتساءل: ما هى هذه الحضارة المروية؟ وحينما يبحث ويعلم أنها حضارة فرعونية خالصة، سيعرف بالتأكيد أن فى الأمر أمر، وأن إخفاء اسم الفراعنة عن الآثار المكتشفة لن يفلح فى التعتيم على هوية هذه الحضارة المصرية، التى امتدت لما بعد 350 كيلومترا من الخرطوم وأبعد من ذلك بكثير.
لعلك لاحظت فى متن الخبر الذى أوردته أن مصر غائبة تماما عن المشهد، وفى الحقيقة، فإنه لا يجب أن ننازع الإخوة السودانيين فى الملكية المادية لهذه الآثار المصرية، لكن من العبث أن نفرط فى حق مصر المعنوى فيها، خاصة أنه من المؤكد أن هذه الآثار تحمل الكثير من المعلومات الجديدة عن إسهاماتنا الحضارية فى المحيط الأقليمى وتأثرينا الكبير فى الشعوب المجاورة، فالإسهام فى اكتشاف هذه الآثار أمر واجب على الحكومة المصرية، بدلا من ترك قطر وأموالها لتعبث فى حضارتنا، ونشر ما تتوصل إليه نتائج الحفائر أمر لازم لنفهم تاريخنا وامتدادنا فى العالم، وفى النهاية أقول للإخوة السودانيين، لا تخشوا شيئا من القول إنها «حضارة فرعونية»، فمعروف تاريخيا أن أجدادنا حكموا السودان وأقاموا فيها، ومعروف أيضا أننا شعب واحد مهما اختلفت الحدود السياسية.
وائل السمري
اليوم السابع
61 تعليقات
مفيش حد يفهم هذا الجهلول إن النوبيين حكموا مصر وفلسطين قبل ان يأتوا أجداده الهكسوس الى مصر ..
يا ابن الرقاصة يا ابن الجارية الرومية يا ابن المملوك انت اصلك من وين شكاك اسيوي من تركمانستان
السودان به 350 هرم و مصر بها 100 هرم فقط و اهرامات الجيزة الكبيرة بناها الملوك السودانيون عندما احتلو مصر و الانجليز سرقوا الاثار و التماثيل و حاولو طمس ملامحها و هويتها و وضعوها في القاهرة و لندن
وبعديييين !!
هذا الشعب الغريب لا يرعوي أبدا
قادرون على الفهلوة …وعندما يتفهلوون يبدو غباؤهم جليا
يا هذا …لا ولم ولن تعرف أبدا أنت وغيرك من بني جلدتك أن أصل الحضارة بدأت من هنا …من مدينة ” الكوة ” حيث مقر إله الفراعنة ” قواه ”
تطول ألسنتكم حيث تظنون الضعف …أما أمام بني صهيون فتقوم تلك الألسنة بمهمة أخرى تتلخص في لعق أرجل اليهود
دونيتكم كشفها رئيسكم الذي يجول في أركان الدنيا الأربعة متسولا من كل دولة حتى ” كلورادو ” !!
طالت حبال صبرنا معكم ، لكنها لن تلبث أن تنقطع ، لأنكم أوهيتموها بخبثكم ، وغدركم ، وقبيح صفاتكم
ثم إنه بفرض أن ما تقوله صحيح ، فماذا وراء تلميحاتك الخبيثة ؟ أتاتون فتحتلوا بلادنا ؟
والله وتالله وبالله سنجعلكم أمثولة في العالم ، وسيبدأ تاريخ آخر لخارطة الكون
نعلم أن فاشلكم قد ضيق عليكم الدنيا بما رحبت ، لكننا لسنا متنفسا لضيقاتكم ، لماذا لا تقومون حاكمكم ، لينعدل حالكم
ثم تختم كلامك الغث بتناقض غريب :
ومعروف أيضا أننا شعب واحد مهما اختلفت الحدود السياسية.
من قال ذلك ؟ لسنا منكم …ولا أنتم منا
أخلاقنا غير أخلاقكم …سحناتنا لا تشبه سحناتكم
فقط كانت مصيبتنا أنكم جيران لنا ..وبئست هذه الجيرة
حضارتنا اقدمن حضارتم الدليل انو اهراماتنا اصغر من اهرامتهم طبيعي الانسان بتطور فى المعمار
يعني اهراماتهم تابعا لينا وليس العكس
اولا : لا نفتخر بالانتساب للملوك ( اذا افتخر المصريين انهم فراعنة وسموا فريقهم الفراعنة هذا شانهم ).
ثانيا : حضارة وادي النيل هي حضارة نوبية تاريخا ولغة ودين ( سيدنا ابراهيم تزوج هاجر وهي نوبية ولم يحتاج الى مترجم ).
ثالثا : سيدنا موسى وهارون نوبيين ومعنى موسى ( الرافض او المرفوض وسمي بذلك عندما رفض الرضاعة ) .
رابعا : منذ القدم المقابر تكون بعيدة عن المنازل لهذا دفن الفراعنة حتى الاسرة 24 في الجيزة والاسرة 25 قريب من مروي .
خامسا : نتفق معكم ان اصل الحضارة واحدة ونختلف مع المصريين في حصر الحضارة في اهرامات الجيزة .
سادسا : كل اسماء ملوك الفراعنة لها معنى في اللغة النوبية .
سابعا : مصر من الاسكندرية حتى القاهرة تعرضت لغزوات من الجنوب والشمال حتى استقلت عام 1954 .
نحنا حكمنا حتى فلسطين….وماانتم الا بقايا مماليك وشوية صعاليك ممن
تبقى من شركس وبقية عواهر …..اما نحن السودانيين فابحث عنا تجدنا
اسيادك
كاتب المضوع. صراحة ما احب التعليق ولكن كلامك اغاظنى. لأنك لم تقرأ التاريخ. ف السودانيون وهى بلاد النوبه حكموا مصرا حتى فلسطين. ألم تسمع ببعانخى ملك النوبه. ألم تسمع بكافور الاخشيدى. ألم تسمع بأمانى شاخياتو أم الكنداكه وهى ام ملوك الفراعنه؟ ألم تقرأ السيرة النبويه لتجد فيها وصف سيدنا موسى قوى البنية اجعد الشعر؟ ف ما معقول كاتب ممتاز كمثلك تفوت عليه ثوابت تاريخيه تلميذ الابتدائى ملمٌّ بها. ف مصر لم تكن عندها حضارة ذاتيه, بل حضاره نوبيه مسروقه. لعلمك السد العالى شيد عمداَ لطمس الحضاره النوبيه. الاهرامات الموجوده عندكم هى كات بمثابة مقابر لملوك النوبه. هل التقيت بمصرى طويل القامه؟ الفراعنه طوال القامه وسمر يعنى سود. وازيدك من الشعر بيت, لغة الفراعنه ما فيها رمز للمؤنث وها نحن إلى الآن نرمز للمرأه كمذكر حتى فى الأغانى والشعر. مثل اسمر جميل فتان. ف الكلام كتير. ف الخلاصه نحن ما نلنا من مصر غير الاذى. كانت دليل ومشارك للمستعمر الانجليزى للسودان. حادثه الخنزير يشمئز منها. ساعدت بل السبب الرئيس فى فصل جنوب السودان بَيْدَ أن السودان مانحها اربعة اخماس قسطه من المياه. الجيش السودانى هو الذى حرر سيناء وهذه المعلومه اسأل عنها اليهود ح تجد الإجابه. السودان اصلح ما بين السعوديه وعبد الناصر. السودان لمع وجه مصر الممرغ بالهزيمه كون لها مؤتمر الخرطوم مؤتمر اللاءات الثلاثه. ف مصر ترد لنا الجميل بدعمها متمردي الجنوب. ثم اتهام السودان بفبركة عمر سليمان بالإرهاب ووقتها كانت الخطه كلها لإحتلال حلايب. واخيرا تطلب من ترام بأن لا يرفع الحظر عن السودان حتى لا ينهض.
ف أبَشِّرَكْ السودان فيه جيل ما يحتاج إلى قرار حكومه بل هو من يقرر. وقصة مصر دى كانت زمان. ولو نايم اصحو. ف الكلام كثير وهذا بصيص من الحقيقه. وهذا رأيى ورأى كل سودانى. وآخر ما فيها تطالبوا حكومتنا على لسان وزير خارجيتكم بأن تأكلنا خراكم الملوث به الخضر والفاكهه والاسماك. لو سألت اى سودانى عن مصر ح يجاوبك بِ مصر عَدُوَّةْ بلادى. واخيرا اتمنى ان لا تزعل منى ف انا لم اكتب سوى الحقيقه ي ابن عدوة بلادى
الأخ برانكو :
إنحناة ود واحترام
سلمت يداك
وحقيقة أضفت لي كثيرا من المعلومات التي كنت أجهلها
ودمتم بخير
انت بتعليقك المليء بكم الحقد و التضليل و الغل و كل الوان الجهل و العنصرية الي مش عايز ترد على الكاتب !!!!!!! يا اخي ده انت غلبت مسيلمة الكذاب ,,,, و الجاهل الحاقد التاني الي بقولك اضفت له كثيرا من المعلومات ده بيدل بغبائه عنكم كلكم كسودانيين جهلة بقر بتسمعوا لاي كلام و بترددوه بتضحكوا بيه على نفسكم و بتكذبوا بردو على نفسكم علشان تهدوا النار و الغل الدفين ….. انت اتخذت مصر عدوتك لأنك عدو لنفسك كاره لكونك سوداني و ده واضح من تعليقك الي كله كذب على نفسك و ادعاء انكم انتم الي هزمتم اليهود و انكم الفراعنة و انكم و انكم ههههههههههههههههههههههههه ده يدل على انك مش راضي عن حالك كسوداني ليس ليك اي قيمة لا تاريخية و لا حضارية لا بالامس و لا اليوم
اتخذت مصر عدوة يا ناكر الجميل يا نكرة … كم كنا نحبكم و كم نكرهكم … قال و احنا الي اتربينا ان السودانيين طيبين ده انتو طلعتوا عندكم كم كره و سواد في القلب يملئ العالم
قد ايه كنا بنحبكم و قد ايه بنكرهكم يا عنصرين يا كلام
مصر رغم انفكم سيدتكم و سيدة العالم
يا مؤمن يالي عارف قصة سيدنا موسى … ما قرأتش في القرآن عن مصر يا كلب … فعلا مصر عدوتك و عدوة امثالك الصهاينة اعداء الله ….و لن تغيروا التاريخ بمزاعمكم و تأليفكم و تزيفكم للتاريخ … كل الي بتقولوه ده كلام اهبل لا اثبته علم و لا مؤريخين على مر العصور و لا هيثبتوه لأنه كلام زي ما قولت اهبل …. موت بغيظك يا عنصري .. يا عدو الله … نعم عدو الله لأنك بتعادي دولة مسلمة و بتفرق المسلمين يا كلب
احمد الله ان جعلني سودانيا
الحضارة المروية فترة زمنية من الحضارة الكوشية العظيمة .. صدقوني من يسمون النوبيين حاليا المقيمين في جزء بسيط في شمال السودان مثلهم مثل المصريين يعتقدون انهم هم وحدهم ولا احد غيرهم اصحاب هذه الحضارة رغم امتدادها الجغرافي خارج النوبة الحالية في مساحات تساوي اضعاف اضعاف مناطقهم الحالية .. مملكة كوش شملت اجزاء واسعة من السودان الحالي وهي ليست منطقة ما يسمى النوبة حاليا ..
لا احد يقول ان الحضارة النوبية للنوبيين فقط نحن نقول النوبيين حكموا من الصومال ( وهي كلمة نوبية ) حتى العراق وان ام سيدنا اسماعيل نوبية وسيدنا موسى نوبي .
اما قولك من يسمون النوبيين فنحن ننتمي للنوبة ( لسنا كبعض السودانيين ننتسب للعرب ) .
ونفتخر بنشيد يقظة شعب ( عربا نحن حملناها ونوبة )
ونفتخر ان محمد احمد المهدي نوبي اصيل كما نفتخر باننا سودانيين ( بعد عام 1800 ).
اخيرا اعترفت ان الحضارة المصرية امتدت اضعاف اضعاف مناطنا الحالية …. طب يا جاهل قد ايه اثار في الاضعاف اضعاف .. و قد ايه اثار في مناطقنا الحالية .. و انت تعرف ان الحضارة الفرعونية مصرية و قبلكم يا جاهل الي بتردد كلام الجهلة الي حفظهولك علشان تهدي بيه نارك
يا استاذي العزيز الحضاره الفرعونيه هي حضاره سودانيه والسودان حدو اصوان وكل المناطق الاثريه الموجوده في مصر الان دي الحقيقه ومروي وحضارتا معروفه قبل استقلالكم واستخدامكم لاستعمار السودان الذي دام وسيدوم للسود وليست للحلب وخليط الاتراك والاوربيين
نحن ماعندنا فراعنه عندنا الملوك ذي مملكة كوش وعاصمتا نبتة (المملكه النوبية)وحاكما الملك بعانخي 750 ق.م ومعروف انو مملكتة امتدت حتي البحر الابيض المتوسط بعد ان اخضع المصريين لحكمة .. فااجدادنا من حكموا مصر ..
الحمدلله ان النيل يإتي من السودان الي مصر ويدخل فيها من تحت
الدليل ظاهر هي ام الدنيا والسودان أبو الدنيا هي طالبة الطلاق
عشان في حبيب جديد لكن النيل ده ده داخل الي ان تقوم الساعة
يعني مافي طلاق
يقول الكاتب طويل اللسان قصير الفهم الفهلوي(المدلس الغشاش الكاذب) يقول { من المؤكد أن هذه الآثار تحمل الكثير من المعلومات الجديدة عن إسهاماتنا الحضارية فى المحيط الأقليمى وتأثرينا الكبير فى الشعوب المجاورة }
ففي الوقت الذي تفقد فيه مصر السيسي دورها الاقليمي لصالح السعوديه والسودان بقياده عاصفه الحزم تظهر حقائق الحضاره السودانبه الغائبه باكتشاف علماء اثار السودان لمعبد أثرى مكتمل يعود تاريخه ل 2000
عام BC ليؤكد علي حقيفه تاريخيه مهمه بان الحضاره الفرعونيه نفسها تفرعت عن حضاره المملكتين الكوشيه و المرويه السودانيتين التي سبقتهم بالاف السنين,لان التاريخ المؤكد لمدينه كرمه القديم يعود ل8000 عام .
هاجس الكاتب المدلس هو الدفاع كذبا عن الدور المتناقص والمنكمش للدوله المصريه الحاليه في عهد السيسي المنقلب علي الشرعيه لذلك لم يجد غير تزوير الحقائق التاربخيه واتهام الاخرين بالعبث بتاريخ حضاره
هي في الاساس فروع لحضاره اقدم مها هي الحضاره ااكوشبه السودانيه
مكانا وثقاغه ولغه وسحنه ملوكها وفراعنتها تشابه لون وسحنه سكان المنطقه الحاليون.
مصر غائبة تماما عن المشهد، لان هذه الآثار كما اكدنا سودانية تاريخا ومكانا وارثا وثقافه ولامجال لمناقشه اي ادعائات مصريه ملتويه !!وفى النهاية نقول لإخوة الجوار المصريون، لا تخشوا شيئا من القول ان «الحضارة الفرعونية»، جزء من حضاره مملكتي نبته وكوش السودانين ومن المعروف تاريخيا أن أجدادنا بعنخي وشبكه وشبتاكا وتهارقا حكموا مصر بشقيها الفبلي والبحري لمده 350 عاما باسم الاسره الخامسه والعشرون كذلك دولتي اسرائيل يهوذا والسامره وأقاموا فيها، ومعروف أيضا أننا شعبين متجاورين تبادلنا التاثير والتاثر و الحدود التاريخبه الشماليه للسودان هي جزيره فيله جنوب اسوان خط عرض 25 شمالا وليست حلايب وشلاتين !! وان الاكتشافات الاثريه التي تمولها دوله قطر الشقيقه ستتاوالا تباعا لكشف حقائق حضاره مملكتي نبته وكوش السودانيتين وتؤكد ان الحضاره الفرعونيه هي جزء صغير من هذه الحضاره العظبمه الضاربه في القدم وان عدد اهراماتها اكثر من 200هرم وهي الاقدم في افريقيا والعالم القديم.
أخ وائل النبرة المبطنة في وسط حروف وسطور الكلمات تنبي بحقد دفين السودان وأهله الحقيقة اخي وائل ان الشعوب تقاس باخلاقها اننا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ان الحقد صفة زميمة والكاتب او الإعلامي يجب أن لا يكون حاقدا نظف نفسك وسريرتك لا تكون ممن يطبلون للفتن والشقاق ان السودان ومصر ومصر والسودان مهما حاول المغرضون من امثالك في إثارة النعرات والفتن بين شطري الوادي لن يفلحوا والسودان دوله لها أساسها وشعبها والفروقات واضحة للعيان في كل العادات والتقاليد واللغة واللون والطبع لذا حضارتنا مستمدة من بيئتنا ان حضارة مروي ارث سوداني مائة بالمئة فلا تحاول ان تنسب ما ليس لك لنفسك لن ذلك في القانون يسمي الاعتداء علي ملك الغير فأنت تخطية كل الحدود في مقالك المسموم فذي ما بيقول إخواننا في شمال الوادي (واسعة كثير)
لا أملك إلاّ أن أضحك على هذا الكاتب من الأعماق ها ها ها ها ها ها .
دى مرحله متقدمه من الغباء الله يشفى
ادوهم زيت وسكر نقص البروتين بيعمل الحاجات دى
يا خوانا ارجو من اي سوداني فيه ذرة شهامه و رجوله ان لا يتعامل مع اي مصري ولا يشتري من اي محل به مصري…. انصروا بلدكم وقاطعوا المصريين و السوريين …. فلقد اكتفينا …. المقاطعه الشعبيه هي الحل ولا شيء سواه… لا تتعاملو مع اي مصري فما هم الا خونه و مرتزقة … حلويين لسان عديميين احسان…. لا تشترو منهم ولا حتى من اللافين في الاحياء يبيعو العده لا بارك الله فيهم من شعب نجس الا قلة منهم.
السلام عليكم
اي حد يبحث في ويكيبديا عن السودان يجد ان السودان حكم مصر من قبل
ومن الملوك بعانخي او ترهاقا
اسمكم قبايل لاجئة يعني لمن وزعنا الكشتينة انتو لسة ما جيتوا وما عندنا مشكلة تقعدوا معانا ولكن تقنين الوجود ولما تكمل عدد معين من السنين باقامة رسمية ممكن تقدم للجنسية السودانية و تمتحن امتحان لغة و تاريخ و ثقافة
في اوائل التسعينات كنت طالب في مصر وذات مره وحده من الصحف الرسمية (صحف صفراء) نشرة مقال عن المذيعة السودانية في التلفزيون البرطاني انها مصريه تاريخهم كل مزور عن السودان وهذا الكاتب نشاء علي هذه الأكاذيب فلماذا الاندهاش
قال حضارة فرعونية !!!
اين انت من الحضارة الفرعونية عندما آتى المماليك والفرنسيين والانجليز والاتراك وطمسوا هويتك … ارجع للتاريخ واعرف من هو اول حاكم مصري خالص من اب وام مصرية حكم مصري … انتم حضارة قديمة عائمه على الوهم والنفخه الكذابه …احترامي لكل مصري شريف ونظيف
اللي كان بيحكم مصر كان بيحكم معها السودان والشام والحجاز فوق البيعة يعني مصر كانت دائما المركز ومقر الحكم والسودان وغيرها كانوا تحصيل حاصل زي ما تشتري بيت وتاخد الكشك اللي قدامه فوق البيعه يعني مصر كانت البيت والسودان كان الكشك
ههههههههههههه … ذكرني هذا الكاتب بحلقة في قناة الجزيرة كانت تناقش قضايا أفريقية وكان طرف فيها الخبير بالقضايا الأفريقية الدكتور / حسن مكي ، والطرف الآخر .. وحده مصرية ..
المهم ، واضح ما عندها فكرة عن الطرف السوداني المحاور .. فحاولت في سياق الحوار أن تأتي بمعلومات مغلوطة تاييداً لرأيها ، وا‘عجبني رد الدكتور لها حينما قال ..
يا ” استاذه” هذه حقائق تاريخيه و واقع ،،، والفهلوة ما محلها هنا ” وأداها درس في التاريخ .. فيا دوب أحست أنها تكلم رجل خبير ، فانخفض صوتها ..
صاحبنا ده برضو ( وكعادتهم) يحسب أن الفهلوة حتغير من الواقع شي .. أو ربما يحسب أن الشعوب جاهله ..
والله مرات أرحم حالهم .. منتهى الجهل ..
أصدقك القول ياأخى ، فهم دائمآ مستهزئين بالعقول الأخرى ، وينسبون نجاحات الغير لأنفسهم وهم فى نفس الوقت جهلاء بكل شىء ثقافة وعلم واجتماعيات وبكل مناحى الحيا’ة. وأنا فى السعودية كان المشرف على أحد المصريين من خريجى المدارس الزراعية الثانوية ، وكان مجالنا هو مكافحة الحشرات بأكبر الجامعات السعودية بالرياض ، وجاءنا بلاغ بوجود ثعالب بتلك الجامعة يدخلن ليلآ ويخرجن صباحآ. فبلغنى هذا المصرى بالبلاغ وقال لى كيف نعمل مع البلاغ قلت له سنحاول . وعملت مجهودى الخاص حتى عرفت من أين يدخلن للحرم الجامعى وعندها عملت على أبادتها بوضع السموم على بيض الدجاج وتثبيته داخل مواسير الصرف الصحى ،المدخل الرسمى للثعالب وماتت جميعها على مسافات متقاربة من الموقع. وحملتها على كراتين وذهبت بها للأدارة فأثنى على مدير الخدمات السعودى ، فحسدنى المصرى وقال للمدير أنا من قلت له أفعل كذا وكذا . فقلت له ممتعضآ بأى سم قتلت ؟ وأين وضعت السموم ؟ فلم يجيب . مع العلم بأنى خريج كلية الزراعة بجامعة الخرطوم من الرعيل الأول .
فهم هكذا يصعدون على أكتاف الآخرين.
أما عن حضارتنا الخاصة بنا فهى معروفة فى لبسنا وأكلنا ولهجتنا وتقاليدنا التى يبهرون منها وفى تكاتفنا وجميع ثقافتنا وحتى فى ألواننا وبناء منازلنا . فهؤلاء قوم جاحدون أفضالنا أولآ.
أحبكم وأنتم تتوحدون يا سودانيين.. ما يوحدكم إلا العدو يا كافي البلا.
ههههههههه ههههههههه
والله يا عمران جبت الزبدة
حضارتنا اقدمن حضارتم الدليل انو اهراماتنا اصغر من اهرامتهم طبيعي الانسان بتطور فى المعمار
يعني اهراماتهم تابعا لينا وليس العكس
والله بعد كلامك هذا تاني مافي كلام يد واحدة ولسان مبين السودان بخير مادام هناك شباب امثالكم
يا اهبل اذا مابتعرف التاريخ اسكت ……..
اجدادك ليس هم المصريين … لان المصريين الاصليين والفراعنه سود ….
وهم اصحاب البلد الاصليين وهم الان في جنوب مصر فقط….
اما انت فاجدادك في الجزيرة العربية لانكم جئتكم مع الهجرات العربيه من جزيرة العرب
بعد العام 620 ميلاديه مع الفتوحات الاسلاميه لنشر الاسلام…………….
اهبل وكمان غبي …. اذا مابتعرف تاريخك تعال ندرسك ليهو ….
آل اجدادنا الفراعنه آآآآآآل………………….
بالله لو سمحتو يا ادارة النيلين ما تجيبو لينا اخبار المصريين ديل في الموقع لو سمحتو
هذا هو جهل المصريين وهم يزيفون كل شئ دعك عن التاريخ ولو رأى الحقيقة امامه يزيفها بالكلمات والمبررات الواهية فاعلم ايها الكاتب ان اصل الحضارة الفرعونية هى سودانية المنشأ والعالم كله يعرف ذلك فنحن اصحاب الحضارة التى تتشدق بها
يا اخوان لا يسوقكم الجهل لاتباع هولاء – لا احد عاقل يفتخر بان يكون اجداده فراعنة – الفرعون عدو لله – اين الحضارة في ان يعبد الانسان اخيه الانسان – هذا منتهي التخلف والجهل – يجب نبذ هذه الجاهلية وعدم الانسياق ورائها – لان المرء مع من احب
بقايا الاتراك والاقريق واليونان يتحدث عن حضارة — الاقباط النوبة هم اساس مصر اي بقايا جيوش تذهب او تسكت
السودان صناعة مصرية فلم يكن ألا إقاليم متشتته لا رابط بينها فهو حديثا كدولة صناعة مصر ومصر التي منحته حريته التي لم يطلبها ولم يضحي من أجلها ….ودور السودان في اليمن كمرتزقة وبئس القتلة تابعين ذليلين لآل سعود والحضارة الفرعونية نقشت على الحجر أن الفراعنة يدرسون علي النوبيين بأقدامهم وسموهم الأعداء الكارهين فهم نفاية قاذورات لا تطا أرض مصر …..والفراعنة أجدادنا العظماء تركوا فن التحنيط الذي يبين أصول احفادهم وانتماءهم إليهم فأكثر من 97 في المائة من جينات المصريين ترجع للفراعنة والفراعنة يعرف القاصي والداني من علماء المصريات دخولهم إلى الجنوب والبحث عن نهر النيل
المصريين لم يحكموا بلدهم إلا بعد يوليو 35 وما قبل ذلك فهم تحت الأتراك والفرنسيين والإنجليز واليونانيين ووالهكسوس إلى آخر القائمة فأما السودان فحكمه الأتراك والإنجليز بمؤامرات من المصريين كعادتهم .. أسأل عن إسماعيل باشا وما حدث له لتعرف ..
انا سوداني واتبراء من هذه الحضارة ولا اتشرف بها ..
اولا استعين بالله ثم بالعقلاء من ارض فخري واعتزازي السودان ثانيا لما كل هذه الهجمة الضارية علي اخوة لنا كم من مرة تصاهرنا وكم من مرة تعانقنا وكم من مرة حزنا وضحكنا اليس فرحهم فرحنا وحزنهم حزننا اليس في كل منبر مجتهد لماذا هذا السب والشتم اليس فينا رجل رشيد كمم من مصري ترك اثره في وجدان الشعب السوداني من رجال دين و أدباء وشعراء ومثقفين ومفكرين وفنانين. وسياسيين وقد أحببناهم من الصميم الم نغني نحن مصر يا اخت بلادي ياشقيقة يا ام جمال وصابر.
المعز عمر عوض محمد
انت نشرت الخبر كما جاء ولم تعلق اي تعليق علي كلام الصحفي المصري الم يكن من الاجدي ان يثير فيك هذا الخبر الغيرة علي تراب وتاريخ وحضارة بلدك حتي يحرك قلم لتكتب بعض الكلمات في حق تاريخ بلدك
مصر لم تحتل السودان بل هي كانت محتلة سواء في فترة الامبراطرية العثمانية او في فترة حكم الانجليزي . السودان صاحب حضارة عريقة ولم يتبع لمصر في العهود القديمة والحديثة . للسودان حكام حكموا مصر هذا م لايعرفه المصريين ولان هناك ضعف في جانب كتابة التاريخ من جانب السودانيين هذا ما ادي الي زعم المصريين بانهم اصحاب حق في السودان . ان مصر نفسها لم تحكم نفسها بنفسها طوال زمانها الا حديثا في الفترة القريبة ارجعوا الي تاريخ مصر وتاكدوا من كان يحكم مصر من زمن بعيد فمصر حكمها الهكسوس – الفرس- اليونانين – الرومان – العهد الاسلامي – الدولة الفطمية – الدولة الايوبية – المماليك – الفرنسيين – الامبراطورية العثمانية . ان مصر معظم تاريخ كانت محتلة من دول اخري ولم يحكم المصريين نفس الا في عهد قريب . فليعلموا تاريخهم ثم ليأتوا ليقولوا ان مصر حكمت السودان . السودان له رجال يحمونه بكل مالديهم فأرعوا والزموا حدكم يا من يجهلون تاريخهم .
ارجو من الاخوة المتابعين قرآة موضوع كرد لهذا النكرة هنا على النيلين وبعنوان المصريون والخوف من ندية السودان ..
انها الفهلوة المصرية . وماعلاقتك انت اصلا بالحضارة الفرعونية والتي أسسها السكان الأصليين من نوبيين وإقباط . انت لاتعرف التاريخ اصلا ولا الجغرافيا . حضارة مروي حضارة عريقة لها ملوك وتاريخ عريق وهناك حضارة نبتة وحضارة المقرة وحضارة الخرطوم القديمة عمرها 12000 سنة . انت تخاطب شعب مثقف وامشي اقرأ حرب النهر لتعرف أكثر
الأسيوطي امشي اقرأ التاريخ مصر في عينك . السودان الحالي بدأ مع السلطنة الزرقاء وأكتمل بناؤه في زمن الأتراك . مصر نفسها كانت تحت العثمانيين والأتراك الي عهد الملك فاروق والذي يرجع أصله لتركيا وجذوره من ألبانيا
ماهي هذه الحضارة المروية … مثل هذه العبارات تبين مدي جهلك بالتاريح والتعامل بسطحية مع الاحداث وحين تبين معلومة تاريخية تارة وتخفيها او تطمسها في احيانا اخرى يدمغ انك تتعامل بالسطحية وعدم الدراية بالتاريخ … انصحك بدراسة التاريخ انك متحيز امر يهمك وانك تعلم الحقائق وتطرحها في قالب محايد يستند الى التاريخ اشيء ايضا يخصك ففي الحالتين يعكس مدى ثقافتك وعلمك التام بخارطة المنطقة التاريخية
البعض يعيش حالة من البارانويا لا يستطيع الخروج منها مهما تبيت الحقائق
دوا ان حتى الاجيال الحالية في مصر لا تود ان تعي ان السودان بلد قائم بذاته وله حدوده وله جغرافيته وتاريخه ، وله حكومة حرة في اتخاذها قرارتها المصيرية ان كانت سياسية او اقتصادية .. يصر المصري دائما وابد ان يثبت للعالم جهله بالسودان تماما ويفتضح انه ذو ثقافة ضئيلة لابعد الحدود بتاريخ وادي النيل ..
قبل يومين تم تداول فيديو يستفسر فيه اعلامي عن اهرامات السودان لم تكن الاجابات عدم المعرفة فحسب بلا اجاب المجيبون وبكل بلادة ممزوجة بسخرية وتهكم كيف يكون هناك هناك ارامات وهي مصرية .. ماذا كشف هذا الفيديو؟ كشف هذا الفيديو ان المصريين تعمدوا عدم تدريس تاريخ وادي النيل القديم ومن عهد الفراعنة لابنائهم بل درسوا الذي يخصهم دون الافصاح بربطه بجنوب وادي النيل ..اوضح الفيدو ان المصريين لا يرضون ان يكون لاحد شيء مثلهم حتى ولو مقابر قدماء او حجارة وبل يستكثرون ذلك على بلد يقولون احيانا انه جزء من بلادهم !! .. اكيد زورا وبهتانا و لم يكن السودان يوما جزء من مصر وانما مصر والسودان كانتا تحت استعمار واحد وبحكومات منفصلة
اليوم الاحد 25 فبراير طالعنا في هذا الموقع الجميل مقال لمن سمي بكاتب او صحفي مصري يتحدث فيه عن الاثار في السودان والتاريخ المروي والاكتشافات الحديثة في نهر النيل اعترض الكاتب ونفث حقدا وحسدا على السودان وتاريخ السودان واكثر من عبارات اللوم والتأنيب لم لايذكر السودان ان هذه اثار او مقابر فرعونية وكانه موقن ان الفراعنة بدأوا من مصر .. وتخيلته ان يستنكر على ايضا على المايا حضارتهم القديمة والتي قيل انها اقدم من الفرعونية .. صب جام حقده وحسده واول وفسر عدم ذكر السودان هذه الاكتشافات باسماء الفراعنة او نسبها للفراعنة يدل على ان في نفس السودانين شيء دفين .. ونحن بدورنا نتسائل لم لم تذكروا ان للفراعنه اقارب واولاد خالات وعمات في السودان لم دائما تتحدثون عن تاريخ الفراعنة في مصر بمعزل عن الاسر الفرعونية في الجنوب .. اليس هذا دليل على انكم تخافون ان يشارككم السودان الحصة السياحية للاهرامات والاثار الفرعونية ..
لم يكتفي الكاتب بشرح للاكتشافات التي حدثت ولم يوضح رابطها التاريخي والجغرافي وينادي بوحدة او يقول ان وادي النيل شعب واحد ولا يجب ان نسمح لدخيل يفرق بيننا ..لكن ذهب وينادي بحق مصر المعنوي في الاكتشافات كانما ينتظر ان نقول لمصر قبل أي احد اننا اكتشفنا مقابر فرعونية واهرامات وما الى ذلك فتعالوا لتسجيلها لدى اليونسكو باسم مصر .. فيا ايها الحاقد اليس من الممكن ان تكون حضارتنا اقدم من حضارتكم كما قال الباحث السويسري قبل فترة .. اليس من الممكن ان يكون اصل الفراعنة هو جنوب الوادي .. مذا قال الباحث السويسري
(قال عالم الآثار والباحث السويسري أ.د. شارلي بونيه، إن مدينة كرمة الأثرية شمالي السودان تعد أول مدينة حضرية، مؤكداً أن الحضارة النوبية هي أقدم وأعرق حضارة في المنطقة العربية والأفريقية، معبراً عن سعادته بما توصل له من اكتشافات حولها.
وتناول بونيه في محاضرة بقاعة الصداقة في الخرطوم، أقامتها جمعية خريجي مدرسة دنقلا الثانوية بالتعاون مع المنظمة السودانية للثقافة وإحياء التراث والتنمية الليلة الماضية، الحقائق الغائبة عن الحضارة النوبية.ومكث العالم السويسري أكثر من أربعين عاماً في السودان قضاها في التنقيب عن آثار الحضارة النوبية بصورة عامة وحضارة منطقة كرمة بصورة خاصة.)
لا تمر فترة وجيزة الا ونجد المصريين ينفخون في رماد قديم ولايعرفون ان تحت الرماد اصبح بارودا وليس نارا فحسب فالسودان لم يعد ذلك السودان الذي يتحدث عنه كاتب مغمور ككاتب المقال ولم يعد السودان ذاك السودان الذي ينحني طاعة لامر مصر او مجاراة لعلاقاتها الخارجية .. نعم نحن نحبذ ان يكون الوضع سليما معافيا من مثل هذه الاقاويل الاعلامية التي لا تفيد في العلاقات وانما تهدم اكثر من ان تبني ..
المصيبة هي ان نظامنا يفهم غير ما نفهم نحن ونرى ونشاهد بام العين هؤلاء القوم يضمرون لنا حقدا مبطنا ويدسون الدسائس بيننا وبين اصدقائنا , ونظامنا يزيد تقاربا والتصاقا ..ونعجز نحن في فهم
المطلوب من هذا التقارب الذي لم ياتي بفائدة نحسها ,و وانما الضرر المكشوف .. ومثال هم يراغون ويماطلون في تطبيق اتفاقات الحريات الاربع ..
ومن المؤسف ان يكون بين كتابنا من يدعي حب السودان وتجده يمجد مصر الى حد يمكن ان تقول انه مصري .. ولا يرضى ان يتحدث احد عن مصر وهو يقرأ معنا ويشاهد كل الهجوم الاعلامي الرخيص على السودان ..وكانما استرضى الذل والتمسح عند اقدامهم ..
انهى الكويتب مقاله بالاتي (فى النهاية أقول للإخوة السودانيين، لا تخشوا شيئا من القول إنها «حضارة فرعونية»، فمعروف تاريخيا أن أجدادنا حكموا السودان وأقاموا فيها، ومعروف أيضا أننا شعب واحد مهما اختلفت الحدود السياسية.) انظروا لى هذا التعالي والتكبر والنعت الذي ذهب اليه .. قبل ان يصفنا بشعب واحد,,
وانا في النهاية اقول له يا اخي لاتخف ان نهض السودان وبرز للعالم كدولة يمكن ان تنافسكم في التاريخ والحضار القديمة كحضارة مروي التي انكرتها وكوش ونهر النيل البجراوية ان السودان بلد اصيل لا يمس مايخص الدول الاخرى من تاريخ بكلام مهين او احتقاركما فعلت ,, ولك ولامثالك نقول تاكد ان السودان اعظم بكثير من مصر اتدري لماذا لانه يمتلك كرامة وهو البلد الوحيد الذي لم يباع ويشترى كما حدث لمصر ..
اخوتي القراء تعالوا ننادي وباعلى صوت ايقاف التقارب الذي يحدث مع مصر مالم تعترف حكومتها وببيان رسمي انها بريئة مما يبثه اعلامها الخبيث .. وننادي ان يتحرك اعلامنا للرد على هؤلاء ولا يجب تكميم اعلامنا في حين مطلوق سراح الاعلام المصري .ليسب ويحتقر في بلادنا وياليت الاستاذ الطاهر التوم يستمر في ردوده القاتلة والمميتة على الاعلاميين .. وخيرا فعل في البرنامج الخاص بحظر الخضروات من مصر لقد اثلج صدري حين شعرت اننا يمكن ان نرد على احمد موسى وعمرو اديب ولميس الحديدي وغيرهم من الناقصين ومريضين نفسيا ومطبلي الرئاسة
تعالوا نكون جبهة ترصد للاعلام المصري ونرد عليهم بكل ما يتاح لنا وفي أي موقع نجدهم يسيئون للسودان او السودانين
المثنى احمد سعيد
انت رجل جاهل ولا يحق لك ان ترتدى عبائة الكاتب ومن المعروف ان الشعب المصري مغيب عن التاريخ….لك ان تكتب عن المراقص والكبريهات فستجد اذن مصريه صاغيه يا……
انت لست بكاتب ولا يحق لك ان ترتدى عباءة الكاتب ومن المعروف بأن الشعب المصري مغيب عن التاريخ ولكن ممكن تكون عندك خبره ودرايه فى الكتاب عن المراقص والكبريهات وستجد اذن مصريه صاغيه فى هذا المجال …يا…..
مقال مضحك يؤكد ان صاحبه يداوم على اكل خضروات بلده المشبعة بالبراز و البول. سببت له التهاب كبد وباءي و بلهارسيا في مخه.
هههههههههههههههههه وما تنسى اسهال مزمن في الحقد والشحده والرقص والبلطجه والوسخ والزبالات
يا اسيوطي ده من سؤ التربيه و سؤ الخلق ان تشتم اسيادك النوبيين هكذا … في المستقبل القزيب ستعود النوبه المصريه لاحضان السودان و عليكم ان تعيشو مع الاقباط في دولتهم او ان تعيشو كالغجر لا دوله لكم
(ليكم ان تعيشو مع الاقباط في دولتهم او ان تعيشو كالغجر لا دوله لكم) رغم إني ليس لدي دراية كافية بالتاريخ لكن هم -غجر غجر غجر من اخلاقهم وحياتهم الفيها كل شي صاح ومباح – إلا من رحم ربي_
كيف رد اهل الاختصاص على هذا الجاهل المصري الجاهل الجهلول عديم المعرفة وقليل الفهم ..
رد عليه الاخ والصديق الدكتور الامين عثمان شعيب استاذ التاريخ القديم بجامعة دنقلا فماذا قال :
قال فرعونية قال!! !
فرعون معروف أنه فرعون واحد واسم الحضارة الفرعونية ونسبتها لملك واحد فيه من الخطأ ما فيه… أسماء الملوك معروفة بأسمائهم ابتداءً من الملك (مينا) وكل أسماء الملوك مدونة في لوحة الكاهن المصري مانتيون… فكيف يسمونها باسم ملك واحد وأطلقه القرآن بالاسم (فرعون)…
إذن ليس هنالك ما يسمى بالحضارة الفرعونية إلا عند المصريين وكتّابهم.
أما الآثار التي تم الكشف عنها في جبل أم علي ليست أرض مصرية ولم تصلها الأيادي المصرية الباحثة عن خيرات البلاد من ذهب وعاج وجلود وريش نعام. ولم يسبق لمصر ان احتلت السودان بل العكس صحيح حكم الكوشيين مصر قرابة القرن وامتد سلطانهم إلى جهات لم يسبقهم عليها أحد.
في التاريخ الحديث عندما احتل محمد علي باشا مصر وأراد أن يضم بلاد السودان إليه (وحينها كانت تسمي بلاد النوبة) التي تتبع للسلطنة الزرقاء حتى الفيوم شمالاً … كان راي الباب العالي لمحمد علي ان يملك مصر ويفتح بلاد النوبة (السودان) ويكن له حكمها ولكن لا يورثها لأبنائه.
الحلبي الوهم دا ختم الردح بتاعه [ معروف إننا شعب واحد مهما إختلفت الحدود السياسية ] سبحان الله في المصريين لو حتى الواحد فيهم قبضوا عليه متلبساً هو ما يعترف ولا يبطل تبريراته وينكر ويغالط ولو انت شايفه بعينك برضو ما يستسلم ، ولو لقاك شديت معاه بعد داك بسر عة يغير الاسطوانة ويبدا يتلحس ويتجركس يا ابن النيل و يا بنت النيل وهو في داخله يشتم ابوك وامك بأقذع الالفاظ – أول ما تنتهي المشكلة تسمع انه شتم الزول شتيمة بتشبهه هو بس- اخوي السوداني خليك واعي ومفتح
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يا جماعة بإختصار شديد ، احنا الغلطانين ، تم توجيه السينما المصريةلتشوهالشخصية السودانية وتجعلها تابع و خادم ، وباختصار اكبر الشخصية المصرية تتعلق بما ليس لها ، لو قيل في الاعلام المصريااليوم ان الصين وبوذا يتبعان لمصر لصدقوا ذلك
كل مره يزيد يقيني بأن هولاء المصريين يملكون من الغباء ما تنوء بحملة الجمال…اي بشر هولاء المصريين الكلاب…رأس كبير وجسم كبير وعقل مثل مخ العصفور….او مخ الحمير…لانهم من ذوات اكلي لحوم الحمير
الحقيقة الواحد مش محتاج يكون ذكي اوي او ذكي من الاصل عشان يدرك ان شوية الأشكال المبعثرة بلا تنظيم الموجودة في اقصي شمال السودان والتي تبدو وكانها نماذج مصغرة لبعض الاثار المصرية ما هي الا تاثير مباشر للحضارة المصرية القديمة على الجوار المباشر لها في شمال السودان. والتاريخ مش بس يأكد ده لكن كمان بيقول ان هذه المنطقة وسكانها تم تمصيرهم بالكامل منذ عصر الدولة الوسطى الأسرة ١١ و ١٢ وان هذه المنطقة كانت بتحكم بحكام مصريين يعاونهم طبقة كوشية تم تعليمها وتربيتها في مصر. والتاريخ بيقول ايضا ان الفراعنة السود اللي استغلوا فترة ضعف قصيرة لا تتعدى قرن من تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين التاريخ بيقول ان هؤلاء الفراعنة السود لم يكونوا الا امتداد للحكام المصريين او الطبقة الكوشية المتمصرة بالكامل والتي حكمت كوش والكوشين منذ ان بدء ذكرهم في التاريخ والدليل ان هؤلاء الفراعنة السود حكموا بثقافة مصرية خالصة ولم يتركوا اثر يدل علي ثقافة كوشية منفصلة عن ثقافة مصر. الحقائق واضحة لكن في ناس بتحاول ان تبحث عن مكان لها علي خريطة التاريخ والحضارة بالكذب والافتراء وسرقة انجاز الاخرين.
الذين يدعون انهم اصل الحضارة يجب ان يقدموا دلائل واضحة لا تقبل الشك علي صحة هذا الادعاء. مصر هي الكيان المتحضر القديم قدم التاريخ الذي يملئ فراغ القارة الافريقية الحضاري. والحقيقية ان مصر بحضارتها المبهرة اثارت حسد وغيرة المحيط الافريقي كله بل انها اثارت حسد وغيرة العالم كله لدرجة انه لا يوجد عرق بشري علي وجه الارض لم يدعي انه اصل الحضارة المصرية. السودانيون تحديدا لهم مشكلة نفسية مع التاريخ المصري فالسودان الواسع العريض الملئ بملايين الافدنة من الارض الخصبة والذي يتمتع بمناخ معتدل ومياه وفيرة ذلك السودان لم يستطع ان يبني شئ يذكر علي امتداد ارضه وظل الجزء الملاصق لمصر فقط في اقصي الشمال هو الذي شهد بعض التحضر نتيجة التواجد المصري المباشر او نتيجة التاثير الحضاري لمصر في المنطقة. الذين يدعون ان السودان هو اصل الحضارة كان يجب ان يبنوا حضارة في ارضهم اولا قبل ان يصدروا الحضارة الي الاخرين. في مصر وفي اي مكان من ارضها ستجد التاريخ والحضارة في كل مكان فوق الارض وتحت الارض في الشمال او الجنوب في الشرق او الغرب هل السودنيون يملكون واحد علي مليون مما تجود به ارض مصر. الكلام سهل لكن الحقيقة تحتاج الي دليل مش فقط كلام
الاخوة في السودان عايزين يخدوا التاريخ بالعافية. الاثار اليونانية خارج اليونان بتسمي اثار يونانية الاثار الرومانية خارج ايطاليا تسمي اثار رومانية فمن الطبيعي ان الاثار المصرية في اي مكان ايضا تسمي اثار مصرية. انا مش فاهم الاخوة السودانيين بيتكلموا عن اي حضارة اذا كان كل اثارهم علي الطراز المصري القديم حتي المعابد بنيت لالهة المصريين. اذا كانت للسودان حضارة ان يجب ان يكون لهم طرزهم المعماري الخاص بهم وكان يجب ان نجد دين والهة خاصة بهم زي بقية الحضارات مثل فارس وبابل واليونان والرومان. لكن انيكونكل شئ علي الطراز المصري قلبا” وقالبا” ثم نقول ن هذه حضارة سودانية فهذا تخريف وسرقة للتاريخ
موقع الكويسين والزبرين