تدشين طريق السودان ـ اثيوبيا البري

دشنت وزارة النقل والطرق والجسور والغرفة القومية للبصات السفرية السودانية والجهات ذات الصلة بالشقيقة اثيوبيا الطريق البري بين البلدين باستقبال أول رحلة تحمل ركابا اثيوبيين للسودان ومغادرة أول رحلة مماثلة من السودان الى اثيوبيا
وأضاف الرئيس المناوب للغرفة القومية للبصات السفرية احمد علي أن التدشين اقيم له احتفال كبير مؤخرا بمدينة باسندا بمنطقة القلابات الواقعة على الحدود السودانية الاثيوبية بحضور وزراء وبعض الفعاليات السياسية والشعبية بولاية القضارف.
واستعرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الطريق التى من بينها مد جسور التواصل الاجتماعى بين الشعبين الشقيقين فضلا عن الدور المهم الذى يمكن ان يلعبه الطريق فى الترويج السياحى للبلدين وتنشيط المعاملات الاقتصادية بجانب تمتين علاقات الاخوة بين البلدين فى شتى المجالات.
الصحافة
عرض التعليقات (12)
داير زول يوصف لي الطريق ووريني بمشي بي وين وبستغرق كم إثيوبيا السودان
اهم لشي طريق من اديس بابا الى بحر دار خطير الطريق ذاك الله يستر الجميع
مافي حاجه مؤخرة البلد غير جعلي شاقي غرابي هدندوي بالله انتو في القرن الكم ، اتمني ان نعتز بوطنيتنا وانتمائنا للسودان المصريين ديل تنبز ليهو اي حاجه بس مصر لا ، الامريكي في اي بلد في العالم كان من اصول خليجيه موش مرطبين وغنيانين برضو تلقاهو يقول ليك انا امريكي انتو خليك انا جعلي وانا جدي لغاية ماالقطر يفوتك.
نرجو ضبط الوجود الأجنبي أولآ وحدودنا مفتوحة ومتاحة للجميع ولاتحتاج الي شوارع مسفلتة وكان الأجدي والأنفع صيانة طرقنا السفرية الداخلية وتوسيعها ولاننسي الأرواح التي زهقت نتيجة التخطيط الخاطئ لهذه الطرق السريعة.
ماشاءالله عليك يا الجعلي قلت نكسب مليارات هههههههههالجعلي هامو فلوس يعرف يخرج الفلوس من فم الاسد ..معليش يا الجعلي ربنا يجب الخير والامان ولستقرار ونمو الاقتصاد البلدين اكيد هذا طريق اطويل مرحله من مراحل التطور البلدين ونشاء الله نصم اشهر الكريم مع اخوانا اسودانيين تحت اللجوء الممطرة في اديس قوندر ديسي في كل مكان في اثيوبيا حبابكم مليون وترلييو حبايبنا واحسن جران اسودانين ونعم المجورا نحنا الكسبانين والله اخوكم خالد باعبود يا مليون مراحب
الزائر ده يا إما بايته معاهو يا شايقى....ده ينقَز خارج الحلبة خالص
هل صحيح انو الجعليين من غرب إفريقيا أي ينتمون لقبائل الفولأني وذلك لممارستهم البطان اوعادة الجلد بالسوط وهي عادة إفريقية لاعلاقة لها بالعرب وجعل في اللغة تعني الخنفساء أبو الجعران وقد ذكر لي أحد الباحثين بأن الشلوخ الجعليين توجد عند قبيلة الفلاتة في كل من السنغال ونيجيريا
الجعليين من القبائل العربية القرشية الكنانية في وسط وشمال السودان وقد استوطنت نهر النيل في المنطقة التي تقع شمال الخرطوم من الشلال السادس (السبلوقة) حجر العسل، إلى منطقة أبو حمد. وتعتبر مدينة شندي عاصمتهم التاريخية وكذلك مدينة المتمة.و كانوا يمتهنون الزراعة والتجارة وهذه المهنة قادتهم إلى الهجرة داخل السودان وتتركز قبائل المجموعة الجعلية في الولاية الشمالية، وولاية نهر النيل، وولاية الخرطوم، والجزيرة، وولاية شمال كردفان، كما ينتشرون في ولايات أخرى.
و من تلك القبائل على سبيل المثال: المناصير، والعوضية والجموعية، والبديرية، والبطاحين، والجوامعة، الشايقية والرباطاب بالإضافة للجعليين الذين ليس لهم إلا هذا الاسم، وهم أبناء عرمان الذين يمتد موطنهم من شلال السبلوقة إلى عطبرة تقريباً.
حكم ملوك قبيلة الجعليين من المتمه لمدة تزيد على قرنين (1588م إلى 1821م)، ويمتد نسبهم إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم إحدى بطون قبيلة بني كنانة.
تسلسل النسب من الستة هم آخر ملوك (مك) هم إدريس (أبو دريع) وبشارة والفحل ونمر وكمبلاوي ودياب أبناء عبد السلام (الفتلوب) بن إدريس التولي بن سليمان العدار بن دياب البرنس بن سعد أبو دبوس (قيل أنه رجل صالح وهو جد السعداب) بن عبد السلام بن عبد المعبود بن عدلان (وله إخوة وهم نافع ونفيع وجابر وجبير وعبد العال ومسلم) بن عرمان بن ضواب بن غانم بن حميدان بن صبح أبو مرخه بن مسمار بن سرار بن السلطان حسن كردم بن أبو الديس قضاعة بن عبد الله بن حرقان بن مسروق بن أحمد بن إبراهيم جعل بن إدريس بن قيس بن يمن بن عدنان بن قصاص بن كرب بن محمد هاطل بن أحمد ياطل بن محمد ذو الكلاع بن سعد بن الفضل بن العباس بن محمد علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
(ويكيبيديا)
اهم شئ اقدوا
الجبال ف اثيوبيا
لانها خطره جدا
السفر كلو طلوع ف قمم الجبال
لازم بلادنا تساهم ف شق طرق ارضيه ف داخل اثيوبيا
تاني السودان كلو ح امشي اصيف هناك واصوم رمضان + الاكل واللحم رخيص ونضيف مافيهو كماويات والجو بارد+ وممكن تجارة بس نربح مليارات
الحمد لله ان انعم على الدولتين بتسخير الطرق للسفر بينهما و دي نعمه ربانيه كبيره محروم منها كثير من الدول و منهم من قفل حدوده من عشرات الاعوام للتهديدات الامنيه او الاعمال الارهابيه التي تتم عبر الحدود, بس احب اعرف كم تستغرق الرحله من الخرطوم لاثيوبيا و لكم الشكر
تستغرق الرحلة من اديس الى الخرطوم يومان كما قرأت عندما نشر الخبر الاسبوع الماضي..
الله يجعل فيه الخير وياليت الحكومة ماتنسى شوارع العاصمة