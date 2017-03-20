تدشين طريق السودان ـ اثيوبيا البري

دشنت وزارة النقل والطرق والجسور والغرفة القومية للبصات السفرية السودانية والجهات ذات الصلة بالشقيقة اثيوبيا الطريق البري بين البلدين باستقبال أول رحلة تحمل ركابا اثيوبيين للسودان ومغادرة أول رحلة مماثلة من السودان الى اثيوبيا

وأضاف الرئيس المناوب للغرفة القومية للبصات السفرية احمد علي أن التدشين اقيم له احتفال كبير مؤخرا بمدينة باسندا بمنطقة القلابات الواقعة على الحدود السودانية الاثيوبية بحضور وزراء وبعض الفعاليات السياسية والشعبية بولاية القضارف.

واستعرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الطريق التى من بينها مد جسور التواصل الاجتماعى بين الشعبين الشقيقين فضلا عن الدور المهم الذى يمكن ان يلعبه الطريق فى الترويج السياحى للبلدين وتنشيط المعاملات الاقتصادية بجانب تمتين علاقات الاخوة بين البلدين فى شتى المجالات.



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