طه عثمان المفترى عليه: السيرة الذاتية كاملة.. ليس من بينها موترجي أو تمرجي

منذ ان تم اعفاء الفريق طه عثمان الحسين من منصبه كمدير لمكاتب رئيس الجمهورية في اجراء عادي للحكومة وهو سنة الحياة ليس فيه غرابة لكن الملاحظ ما ان تم اعفائه حتي ضجت الاسافير والشبكة العنكبوتية بسيل من الشائعات المريضة والمغرضة تقدح في سيرة الرجل بما يشيب له الراس من الاشياء الملفقة والرجل برئ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب فطه لمن لا يعرفه هو طه عثمان الحسين من اسرة دينية من جهة الان والاب من منطقة البجراوية ابوه عثمان الحسين من حفظة القران وهو خليفة الشيخ الحسن من كبار الختمية وجده لامه الشيخ محي الدين الفكي بابكر كذلك من حفظة القرآن. كان مأذونا شرعيا لمنطقة دوكةحتي وفاته عليه الرحمة ولد طه عام 1964 بالبجراوية وتربي ونشأ بشمبات الزراعة حوش السادة المرغنية حيث كان ابوه الوكيل الشرعي لهم قرأ الابتدائي بمدرسة الدناقلة شمال والمتوسط بمدرسة الصبابي والثانوي بمدرسة بحري الحكومية والجامعة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية التجارة التي دخلها في عام 1984 ومن اول عام فيها انتخب سكرتير رياضي باتحاد الجامعة ضمن قائمة الاسلاميين ثم. اصبح سكرتيرا عاما للاتحاد وهو في السنة الثالثة وتخرج من الجامعة عام 1988 وعمل ضابطا اداريا في محلية بحري وقد كان من اول دفعة من الضباط الاداريين خضعت للتدريب بالدفاع الشعبي بمعسكر الشهيد عيسي بشارة بالقطينة ومن ثم عمل مديرا لمكتب والي ولاية الخرطوم المرحوم مولانا محمد عثمان محمد سعيد ثم انتقل معه لولاية سنارثم ارتحل معه الي ليبيا عندما تم تعيينه امينا للتكامل السوداني الليبي لمدة اربعة اعوام من عام 1994 حتي اواخر عام 1998 بعد عودته. تم ترشيحه ليعمل مديرا. لمكتب وزير التعليم العالي بروفسير ابراهيم احمد عمر ثم انتقل معه للمؤتمر الوطني عندما تم تعيينه امينا عاما للمؤتمر الوطني. منذ عام 2000 حتي عام 2006 ومن ثم عمل مديرا لمكتب الرئيس بالمؤتمر الوطني ومن ثم تم ترقيته لرتبة الفريق واحيل الي المعاش وتم ترقيته الي مدير. مكاتب الرئيس بدرجة وزير دولة منذ عام 2008 حتي اعفائه في يونيو 2017 .هذه سيرته البيضاء لخبراته التنظيمية والعملية ليس من بينها موترجي او تمريض رغم انها من المهن الشريفة اما. مايخص زواجه بحبشية وغيرها فزوجته الاولي كانت ابنة خالته جليلة عبدالرحيم من الاسلاميات المعروفات خريجة جامعة الخ وزوجاته الاخريات من كرام الاسر وذوات التعليم العالي وهن. مثال للعفة السودانية ليس بينهم من فيها ما يعيب . ولمن لايعرفونه فقد كان ناجحا في عمله مخلصا لوطنه. حتي نال ثقة رئيس الدولة زمنا طويلا. انجز. فيه ما انجز لوطنه السودان وقدكان ولازال كريما سخيا متواضعا لا يرد احدا ونشهد له نحن اهله الذين عرفناهو منذ ان كان صغيرا انه من ذوي الاخلاق العالية اتم حفظ القران في فترة وجيزة . فإذا تم اعفائه وتعيين مجاهدا اخر مكانه فهذه سنة الحياة نتمني نجاح خليفته واكمال ما بدأه في سبيل هذا الوطن حتي يظل سوداننا عاليا وقائدا للامم. ومن العار ان نشتم أبناءنا الذين تصدوا للعمل العام بما ليس فيهم فنكون كالقطة التي تأكل بنيها. فضلا شارك المنشور حتي نوقف الشائعات والدسائس التي تحاك ضد وطننا وابنائه الأوفياء.
بقلم
الشكيرى الفكى بابكر
28 التعليقات
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سودانى جدا جدا
2017/06/21 at 5:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكرا على التوضيح
فقد ابن نوح ابن نبى
abdulq
2017/06/21 at 5:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا كل هذه الضجة والجدل حول هذه الرجل طة طة وكانة وشهادة والد صانع الساعة السوداني الأمريكي. وتصرفاته معه. لا تشبهنا. نحن السودانيين أهل الكرم وقد فشل طة في استقبال ضيف وابنه وهذا التصرف لا يفعله أي سوداني ولا يليق بأي سوداني.
مسيخ
2017/06/21 at 6:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده كرت محروق بالنسبة للحاكمين . لا يصلح العطار ما افسده الدهر
Atbara
2017/06/21 at 6:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
كاتب المقال
متين تكون صادق مع نفسك و تكتب كلمه حق عن الشعب السوداني المفتري عليه من قبل شاكله طه هذا و اتباعه
زول عادي
2017/06/21 at 6:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ياخ ما عندنا اي مانع في كلامك دا…وخلينا حكاية انو موترجي و تمرجي دي…مع انو كان تمرجي في مستشفى النيل الزرق بامدرمان وبواسطة د.احمد المرغني وحقو ما تزيف وتنكر الحقائق يا بتاع الحقائق….لكن دا كلو حليناهو ..الغريبه مافي واحدة من المهن والحرف السدرتهم ديل بتخلي الزول ملياردير بالحلاااااال كدي زي ود اهلكم دا….ولا كلامي دا غلط
زول عادي
2017/06/21 at 6:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
بعدين سنة 1988 ما كان في اصلا دفاع شعبي لأنو الزمن داك حكومة الاحزاب
ود البلد
2017/06/21 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
تدرب في الدفاع الشعبي وحصل على رتبة فريق حتى نزوله المعاش ، لك الله يابلد.
ابن سيرين
2017/06/21 at 6:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
الغريبه انك بدافع عن زول كل الناس عارفه حقيقتو ياخي انت قاعد تكزب علي نفسك الزول ده طلع فاشل والحكومه اتخلصت منو في داعي تجي تقلب المواجع علي الشعب السوداني
abdulq
2017/06/21 at 6:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
طه طه كأن هذا الرجل طه الكرار. والله موضوع طه دا مع الضيوف السوداني الأمريكي وولده صانع الساعة وتصرف طه معاهم. ما بعجب اي سوداني. عيب كبير من طه حتى أضطر الضيف أن يرفع صوت لوم وشكوي. للبشر. ولا استغرب أن يكون المدعو طه ارتكب تجاوزات كبيرة. خلال عمله في القصر الرئاسي. وللأسف نحن في السودان. لا نتبع الإجراءات السليمة عند يتم تعيين الوزراء. يجب ان يتم إجراء إقرار زمة لهم عند التعيين وإقرار زمة بعد الإعفاء. لأن هذه مسؤولية وأمانة. على أموال وممتلكات الشعب السوداني. وطه هذا لا يتمتع بالأمانة. وما خفي أعظم والحساب عند الله سبحانه و تعالى.
معذور ياصاحب المصلحة
2017/06/21 at 8:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
ها ها هاااااااي… عملتها واضحة لكن…
معذور يا ريس. بس دي ما اخلاق الجعليين الانحنا بنعرفهم (الدفاع عن الباطل بصورة مفضوحة )…
وربنا يعوضكم في في الهبات والمكارم الطاهويه الكانت بتجيكم على حساب الشعب الغلبان دا ما من قروش طه ولا من حر مالو… وأحسن تخلوها مستوره …
ولا قلت لى اخر اخبار شوالات السكر السنه دى شنو؟ ؟ ؟!!!!
متابع
2017/06/21 at 8:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب ما هو سبب الاقالة لطه ؟ لماذا تم منحه التابعية السعودية مع العلم انها لا تعطى بسهولة ابدا حيث لم تذكر فى كل كلامك انه قد اقام بالسعودية ؟ من اين جاء بالاموال الطائلة التى ظهرت فى صور تحاويله البنكية الخارجية اذا كان هو مجرد موظف حكومى عادى ؟ من اين اشترى تلك الفلل فى الامارات ؟ أرجو الاجابة
wadalbkri
2017/06/21 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة الخير ماشفنا لينا ضابط إداري بقى فريق !!!!!!!!!!!!!
عصام حسن
2017/06/21 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب انا عايز اعرف هو اصبح كيف ضمن منظومة القوات المسلحة
طواااالي كدا فريق ؟
لا كام ملازم ولا كان رائد ولا كان عقيد ولا اي حاجة
دي كييييييييييف ؟
ممكن كمان تورينا الراجل دا وين الان ؟
kar
2017/06/21 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
اتق الله ياخ .. اتق الله ..
اللهم اقتلهم عددا
هريسة وهردبيسة
2017/06/21 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
يمتلك ابراج في الامارات …
السوداني الاصلي
2017/06/21 at 10:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشكيري الفكي المنافق … ابحث لماذا تم اعفاءه لا تكتب لنا سيرته الذاتية … اذا كان زول نظيف ما كان شالوا من منصبه بهذه الطريقة الدراماتيكية … نحن لا يخصنا لا ابوه ولا امه ولا زوجاته … نحن يهمنا عفة اللسان واليد … زولك ده حرامي ….
RABSO
2017/06/21 at 10:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا الشكيري الفكي أنت أساسا منو ؟
وعندما تقول هذه سيرة الفريق طه ، أقول ليك دي سيرة معفنة ولا تحتاج حتي أن تسردها ، يعني كل الذين هاجموا طه ولعنو سلسفينه بلأرض هم غلطانين وأنت الذي تدافع عنه الصحيح ، أول حاجة ممكن تقول لينا يا الشكيري الفكي قريبك طه ده شغله كل في الخدمة المدنية كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف بقي بقدرة قادر فريييييييييييييييييييييييييييييييق بالجيش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا كاتب سيرة المدعو طه رد لينا علي هذا السؤال وبعدين نغرق معاك في بلآويه !!!!!!!!!!!!!!!
ود إدريس
2017/06/21 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
اولاً :: ليس الفتى من يقول كان أبي … إن الفتى من يقول ها أنذا ..
وزي ما قال الأخ / ماذا أفاد إبن نوح كون أبيه نبياً ..
فأستدعاء الأصل – وده ولد فلان وجدو فلان .. لا يخدم موضوعك .. فكل نفسٍ بما كسبت رهينة ..
أما حكاية المفترى عليه .. والله كنا نتمنى ذلك ..
لكن الشرخ لما يكون كبير .. صعب يتتغطى برقعة أو حتى ترقيع …
والناس لا تجتمع على باطل ..
احترمو عقول الناس ..
ماجد عبد الكريم
2017/06/21 at 11:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلامك عن طه بهذه الطريقة لا يشفع له بل يكره فيه الناس فانت تتكلم عن واحد أمره معلوم لدى الناس وبالدليل والدليل القاطع بنك الخليج ومن على شاكلته ، وشايفك ركزت على زواجاته وانها ما فيها حبشية وكأن الحبشية سبة وعار لمن يريد تقلد المناصب فالناس ما قاعدة تتكلم فيه في زواجاته لكن في خياناته للوطن وللقصر الجمهوري وليتزوج من شاء ما دام على الطريقة الشرعية ،
عزالدين وديدي
2017/06/21 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
هل هو حافظ القران الكريم ؟
خالد الخليفة
2017/06/21 at 12:43 م (UTC 2) رابط التعليق
يا شيخنا كاتب السيرة الذاتيه الملفقه كل السودان عارف من هو المدعو طه عشان كدا أصبحت اكبر كذاب في السودان وما تكسر التلج مافى ليك عضه
Osama
2017/06/21 at 1:03 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههه .حلوه لكن تعيين (مجاهد) بدلا عنه دي من السخف بمكان ان تضحك علي عقول من هم اكثر عمقا في الفهم والادراك منك . انت بسبط وجاهل ولاتعرف عقلية الانسان السوداني حتي البسبط مثلك . لاتبيض الوجه وهو اسود فالبياض ناصع لاتشوبه السوائب والسواد اسود حتي لو استخدمت كل مساخيق التبييض لبياضه ارحم نفسك واستغفر لربم في نهار رمضان ودع ناس التخلل كيف ماتشاء طالما الجهه التي اخفت اسباب اقالته هي من كانت تثق به وملكته زمام الامور وجعلته فوق القانون . ارحموا انفسكم فانا اشفق عليكم ان كنتم من عائلته او خاصته فالرجل عمليا ومهنيا في ذمة الله .
ابو مؤيد
2017/06/21 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
حراق بخور احرق البخور في الحق والسيارة الذاتية دي مافيها اي شي سيرة عادية لكن ما تتطرقت لخيانة الوطن ؟؟؟؟؟ والقروش جات من وين ؟؟؟؟ وسبب الجنسية شنو ؟؟؟ والفيديوهات المسربة ؟؟؟؟ لماذا لم يعترض على رتبة فريق لو هو انسان نظيف لانو ما بستحقها ؟؟
ديامي ساكت
2017/06/21 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
يا الشكيري الفكي أب ناطورة .. ما تقعد تتطبل لي قريبكم ده .. سؤال : حصل شفت ليك مسؤول في الانقاذ طول في منصبو ما حرامي ؟ يا الفكي فكنا .
حامد صالح
2017/06/21 at 3:51 م (UTC 2) رابط التعليق
طبعا كان بيغدق عليك بالمال عشان كدا وجب عليك انك تلمعه خاف ربك يا الشيكري يا مزيف الحقائق انت فاكر الشعب السوداني عبيط دا اسمه طه اﻷعور وكل ما قيل عنه صحيح.
abueilaf
2017/06/22 at 2:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
المسلم لا يكذب يا هذا …….جيت تكحلها عميتها.ضابط اداري و دفاع شعبي
و مدير مكتب وزير .و امال فريق دي جات كيف.
انت عارف دفعة 1984 في الكلية الحربية يا داب الكيزان منهمبس وصلو عقيد
Ali Murah
2018/04/10 at 8:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
كنت منتظرك تقول دخل الكليه الحربيه وتدرج الي ان وصل رتبة الفريق لكن هذا لم يحصل يا للهول فريق كدا ساي جرمندي
YASSER
2019/10/29 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
تحياتي للشباب الصاحي شباب الثورة .. وللأسف الشديد يطلع أمثال هذا ليبشرونا وينيروه صدورنا بسيرة هذا العلامة الذي لم تلد مهيرة السودان مثله على الإطلاق .. إستحي على دمك وأحفظ ماء وجهك ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) أن تعتبر أخ لجد طه . ولست من المؤهلين للشهادة . فهذ الملعون من كل الشعب لا تخفى علينا سيرته حتى تأتي أنت وتزينها ، ورتبة الفريق في عهد شركة الإنقاذ هي رتب حرامية ومليشيات وهمباته .. فلك الله يا وطن ونسأل الله أن ينزل عليك وعلى أمثال طه الحسين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل … ولننتبه كلنا كسودانين أحرار إلى أنه تم الأن تعيين ( برضو ) الفريق محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان . فالحذر الحذر فهذا هو الشقيق لطه عثمان الحسين ( أولاد الشيوخ هههههه ) لم تسقط بعد فهنالك قيادات عليا تدعم النظام السابق ؟؟؟