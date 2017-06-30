ارتفاع الاصابات بالاسهالات بولاية القضارف ل83 إصابة

اكد تقرير لجنة أطباء السودان عن الوضع الصحي بالولايات، تعقد الوضع الصحي بولاية القضارف جراء الإصابات بالاسهالات المائية وبلغت جملة الحالات 83 مريضاً حتي صباح أمس ،في حين رصدت حالات فى معسكرات النزوح بدارفور وسوء الوضع في شمال كردفان خاصة أحياء مدينة الأبيض (السلام، طيبة،الصحافة،رياض الصالحين) وجملة الحالات المنومة بعنابر العزل بالولاية 78 مريضاً وتسجيل 6وفيات.
واقر التقرير الذي صدر قبل قليل وتحصلت (الأحداث نيوز) على نسخة منه، ان الوضع بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض تحسن بصورة وصفها بالملحوظة جراء العمل التوعوي واضاف (لايعني انحسارا نهائياً للمرض ) ممايقتضي مواصلة العمل بصورة دورية والتدابير اللازمة مع المطالبة بتأجيل العام الدراسي للمدارس والجامعات.
وفصل التقرير الحالات في ولاية الخرطوم بمستشفي بشائر
التردد اليومي 20-30 مريض بقسم الباطنية والأطفا ولإكتظاظ العنابر وضيقها تم تنويم مرضى الإسهال المائي مع المرضى الأخرين في ظل صعوبة في تقديم الخدمة بسبب إنقطاع التيار المائي في الأيام السابقة بقسم الطوارىء ووفرت الادارة توفير المحاليل الوريدية بصورة دورية مع وغياب مستلزمات إجراءات سلامة الكادر الصحي (صابون ؛ مطهرات وغيرها) واكد ان معظم الحالات من أحياء مايو وعد حسين وسوبا وبمستشفي الأكاديمي اغلب الحالات محولة من مستشفي إبراهيم مالك وعدد المرضى المنومين في عنابر العزل 10 مرضى (8 نساء /رجلين وبمستشفى إبراهيم مالك قسم الطوارىء 9 مرض وبقسم الأطفال 6 مرضى وفي مستشفي بحري التردد اليومي بمعدل 10 حالات وعدد المرضى المعزولين 5 مرضى وفي مستشفى البان جديد التردد اليومي بكل الأقسام يتراوح بين 15-20 مريض و المرضى المنومين 10 مرضى وبمستشفى أحمد قاسم التردد اليومي للمرضى 20-30 مريض و المنومين 23 حالة مع
إمتلاء العنابر وتكدسها وفي مستشفي أم درمان بعنبر العزل نساء 18 مريضةوعنبر العزل رجال 14 مريضا.
اما ولاية جنوب كردفان 32 مريضا موزعين مراكز العزل في فرشاية..الدلنج وابوحبيهة، وفي ولاية النيل الأبيض جملة الحالات 41مريض
وبلغت الحالات في لاية سنار 57 مريض منها 6جديدة وتسجيل7 وفيات في الأيام السابقة.
نوال شنان-الاحداث
3 التعليقات
مش مهم
2018/12/01 at 5:47 م (UTC 2) رابط التعليق
ود العوض
هو السبب فى نقل الامراض
يتبرز فى الخلاء … ولا يغسل يده بالماء والصابون بعد التبرز
ود العوض هو السبب فى انتشا ر هذا الوباء
يجب القبض على ود العوض فورا
ود العوض
2018/12/27 at 3:57 م (UTC 2) رابط التعليق
معاك ود العوض
وأنا لم أكن سببا في الخلاء أقسم بأنني لم أغسل الأمراض بالصابون والماء ولم أكن سببا في انتشار التبرز ، أما فإذا كان لا بد من القبض على البراز فهو جاهز .
محمد عبدالرحمن
2018/12/27 at 3:58 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب