ضبط (15,700) حبة مخدرة بغرب وجنوب دارفور

اعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 15,700 حبة مخدرة بولايتي غرب وجنوب دارفور، كانت في طريقها الى ولاية الخرطوم، ولفتت الى ضبط عملات اجنبية وعربة لاندكروزر بدون اوراق ثبوتية ولوحات، بجانب اجهزة كهربائية و3 قطع سلاح مهربة عبر الصحراء والطرق الوعرة بولايتي غرب وشمال كردفان.
واوضحت المكافحة أن الضبطيات تمت عبر اطواف من ادارة مكافحة المخدرات.
وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد عبدالله احمد النعيم في تصريح لـ (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، ان هذه الضبطية تمت في اطار خطط الادارة بقطع الطرق وتفعيل نقاط الارتكاز الحاكمة، واشار الى توفر معلومات عن وجود نشاط لشبكة تهرب المخدرات من الجنينة الى ولاية جنوب دارفور، وتابع تم نصب كمين لها بمدخل مدينة نيالا ضبط خلاله مركبة لوري بها 10,000 حبة مخدرة ومسدس كول و10 طلقات نارية.
الخرطوم: رابعة أبو حنة
صحيفة الجريدة
5 تعليقات
اكبر تاجرة هيروين فى العالم العربى هى حميدة رمضان على وهى مصرية تسافر الاردن لمقابلة تجار الهيروين وللعلم حميدة رمضان على لها قضية اداب رقم 1206 فى شارع نجع العرب فى باب شرق بالاسكندرية -وهى ام عفاف يوسف السيد نحلة زوجة المسجل خطر مخدرات المدعو فرج اللة حسان سليمان -وهى ام نادية يوسف السيد نحلة زوجة المسجل خطر مخدرات المدعو حسين حمدان احمد الهشة -وللعلم حميدة رمضان على كونت ثروة وهى صاحبة العمارة رقم 22 شارع ابو داوود الظاهرى م نصر القاهرة وكانت تعيش فى عين شمس ارض النعام ب 6 شارع السعادة الدور السادس وكانت متزوجة ابراهيم شعبان فلسطينى الجنسية
داليا حسين حمدان احمد الهشة و ياسمين حسين حمدان احمد الهشة اكبر تجار هيروين فى العالم العربى -وابوهم حسين خمدان احمد الهشة مسجل خطر مخدرات سابق اعتقالة وتم سجن اخوانهم محمد حسين حمدان احمد الهشة وابراهيم حسين حمدان احمد الهشة فى قضايا هيروين وتم سجن ابن عمهن حمدان محمد حمدان احمد الهشة فى قضية هيروين
شكرا لمن كتب عن هؤلاء المجرمين عفاف يوسف السيد نحلة فعلا اسطورة وهى تسافر الاردن لمفابلة تجار الهيروين وهى ام ندا فرج اللة حسان سليمان وهى زوجة المسجل خطر مخدرات فرج اللة حسان سليمان هويشل
عصابات دولية معروفة فى امريكا والمكسيك -عصارة الاجرام ولا شرف ولا ضمير
المصيبة أن هذا العصابات القذرة ممكن أن تنشر الكورونا عن طريق حقن الهيروين وحقن المخدرات وعن طريق الدعارة داليا حسين حمدان احمد الهشة طلقها زوجها السابق أحمد بعد أن عرف سجل عائلتها الاجرامى وتزوجت من اخر وابوها مسجل خطر مخدرات وام امها لها قضايا اداب وعصابات قذرة دمرت العالم العربى من أجل المال