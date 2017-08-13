ضبط (15,700) حبة مخدرة بغرب وجنوب دارفور

اعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 15,700 حبة مخدرة بولايتي غرب وجنوب دارفور، كانت في طريقها الى ولاية الخرطوم، ولفتت الى ضبط عملات اجنبية وعربة لاندكروزر بدون اوراق ثبوتية ولوحات، بجانب اجهزة كهربائية و3 قطع سلاح مهربة عبر الصحراء والطرق الوعرة بولايتي غرب وشمال كردفان.

واوضحت المكافحة أن الضبطيات تمت عبر اطواف من ادارة مكافحة المخدرات.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد عبدالله احمد النعيم في تصريح لـ (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، ان هذه الضبطية تمت في اطار خطط الادارة بقطع الطرق وتفعيل نقاط الارتكاز الحاكمة، واشار الى توفر معلومات عن وجود نشاط لشبكة تهرب المخدرات من الجنينة الى ولاية جنوب دارفور، وتابع تم نصب كمين لها بمدخل مدينة نيالا ضبط خلاله مركبة لوري بها 10,000 حبة مخدرة ومسدس كول و10 طلقات نارية.

الخرطوم: رابعة أبو حنة

صحيفة الجريدة

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