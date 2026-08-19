قطر.. الداخلية تحذر من الروابط الإلكترونية المشبوهة

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوقة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الروابط المتداولة عبر مختلف المنصات والوسائل الإلكترونية، للوقاية من الجرائم والاحتيالات الإلكترونية. ودعت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أفراد المجتمع إلى ضرورة التحقق من مصدر أي رابط إلكتروني قبل فتحه أو مشاركته مع الآخرين، وتجنب التعامل مع الروابط مجهولة المصدر، لما قد تشكله من مخاطر على أمن المستخدمين وبياناتهم.

ويأتي التحذير في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ورفع مستوى الوقاية من الجرائم الإلكترونية، من خلال حث المستخدمين على اتباع الممارسات الآمنة أثناء استخدام الإنترنت، وعدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، والتأكد من موثوقية مصادرها قبل اتخاذ أي إجراء.

الشرق القطرية