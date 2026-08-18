جرائم وحوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يتجاوز مقتضيات الواجب مع سائح

2026/08/18
interioregypt
الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن خروج أحد أفراد الشرطة عن مقتضيات الواجب الوظيفي أثناء تعامله مع أحد السائحين بمحافظة جنوب سيناء.

وبالفحص، تبين أن الواقعة سبق تداولها خلال شهر أبريل الماضي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإنهاء خدمة فرد الشرطة المذكور في حينه.

وأكدت وزارة الداخلية أن بيانًا بذات مضمون الواقعة سبق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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بوابة روز اليوسف

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