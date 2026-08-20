الجزائر.. ضبط 11 كغم من الذهب في صهريج للوقود

أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية في ولاية بسكرة جنوب البلاد ضبط أكثر من 11 كغ من الذهب في صهريج للوقود.

وأفادت التقارير الأمنية بأن العملية وقعت على الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من بلدة فوغالة، حيث أوقفت دورية من الدرك الجزائري المركبة للتفتيش. وبعد فحص دقيق، عثر العناصر على صندوق كرتوني في مقدمة الجرار يحتوي على 59 قطعة من الذهب الخالص بأحجام مختلفة.

وبلغ الوزن الإجمالي للذهب المضبوط 11 كيلوغراما و341 غراما، وتقدر قيمته السوقية بنحو 1.94 مليون دولار أمريكي. كما صادرت السلطات مبلغا ماليا نقدا من حوزة السائق يقدر بنحو 780 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى حجز الجرار والصهريج كوسيلة نقل استُخدمت في محاولة التهريب.

وأشارت السلطات إلى أنه تم تقديم المشتبه به الرئيسي (السائق) أمام الجهات القضائية المختصة لبدء التحقيقات، في حين لا يزال 3 متورطين آخرين في حالة فرار، ويجري تكثيف الجهود الأمنية للقبض عليهم وتفكيك الشبكة.

روسيا اليوم