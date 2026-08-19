انهيار كهف “الكنز” في تونس.. 3 عالقون والحماية المدنية في سباق مع الزمن

علق 3 أشخاص إثر انهيار كهف في تونس كانوا يحفرونه بحثا عن “كنز” مفترض في حادثة هزت المناطق الريفية بين القيروان وصفاقس.

ووفق مصادر مطلعة، فإن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات حفر مضنية في الموقع، محاولة انتشال العالقين قبل فوات الأوان، وسط تضاريس صعبة تعرقل سرعة التدخل.

والمفقودون الثلاثة هم شاب من منطقة أحواز معتمدية الشراردة (القيروان)، وآخر من منطقة أحواز بوحجلة، والثالث من معتمدية أولاد حفوز (صفاقس).

وكان الضحايا قد نزلوا إلى دهليز تحت الأرض، في محاولة للعثور على ما يشاع أنه كنز مدفون، لكن الكهف انهار عليهم فجأة، لتبدأ رحلة البحث عنهم وسط حالة من القلق والترقب في صفوف الأهالي والسلطات المحلية.

المصدر: إذاعة موزاييك + روسيا اليوم