ما هو زر Shift Lock ؟ متي يجب استخدامه ؟

في معظم السيارات المزودة بناقل حركة اتوماتيك نجد زر صغير بجوار عصاة السرعات مكتوب عليه Shift Lock أو Shift Lock Release معظم السائقين لا يعرفون الغرض من وضع هذا الزر ومتي يجب استخدامه ؟
تخيل انك تقود سيارتك بسرعة 120 ك/س وفجأة قمت بوضع ناقل الحركة في وضع الرجوع للخلف R بالخطاء ، بالتاكيد ستحدث مصيبة و قد ينفجر الجيربوكس ، و بالرغم من ان هذا الخطاء نادر الحدوث الي ان مصنعين السيارات فكرو في حل لهذه المشكلة فقامو باختراع قفل عصاة السرعات Shift Lock وهو نظام امان يمنع السائق من تحريك عصاة السرعات الا بالضغط علي الفرامل ( في بعض السيارات ) و ذلك لمنع السائق من الانتقال من وضع القيادة D الي الرجوع الي الخلف R اثناء تحرك السيارة الي الامام لمنع تضرر الجيربوكس .
ايضاً يقوم بمنع الاطفال من تحريك عصاة السرعات من وضع الوقوف P الي وضع القيادة D اثناء توقف السيارة او في حال ترك الاطفال وحدهم في السيارة ، في بعض السيارات اذا حدثت مشكلة في الجيربوكس سوف يقوم نظام Shift Lock بمنع السائق من تحريك السيارة لكي لا تتفاقم المشكلة .
وكيف يعمل هذا النظام ؟
تعتمد فكرة عمله علي وجود حساس تحت دواسة الفرامل عند الضغط علي الفرامل يقوم الحساس بارسال اشارة لكومبيوتر السيارة الذي بدوره يسمح للعصاة بالتحرك للوضع الذي يريده السائق .
ولماذا يوجد رز Shift Lock ؟
يوضع هذا الزر ليسمح للسائق بالغاء نظام الحماية هذا .
ولماذا يرغب السائق في الغاء نظام الحماية ؟
توجد عدة مواقف قد تجبر السائق علي الغاء نظام الحماية مثلاً :-
1- عندما تعلق العصاة في وضع الوقوف P .
2- عند فراغ البطارية ومحاولة جر السيارة باخري والعصاة في وضع الوقوف P ، يجب تحريكها لوضع N بستخدام زر Shift Lock .
3- عند تعطل الجيربوكس في مكان خلوي مثلاً و العصاة عالقة في وضع P ، يمكن للسائق ضغط زر
Shift Lock
4- في حال تلف الحساس المركب تحت دواسة الفرامل سوف تعلق العصاة في وضع P و لتحريكها يجب استخدام مفتاح Shift Lock .
ملحوظات :-
* تختلف الية عمل نظام Shift Lock من سيارة لاخري و ما ذكرناه هو الفكرة العامة فقط .
* اذا علقة عصاة السرعات من الافضل التاكد من السبب قبل استخدام مفتاح Shift Lock .
* في بعض السيارة يكون مفتاح Shift Lock مغطي بغطاء بلاستيكي صغير .
* ترجمة اسم نظام Shift Lock هو ( نظام تأمين عصاة السرعات ).
* في بعض السيارات الحديثة يقوم كومبيوتر السيارة بحمايتها عند الانتقال من وضع D الي R اثناء السير و ذلك بعدم تنفيذ الأمر .
ودمتم سالمين .
اخوكم ايمن يحي عبد الهادي يحي
5 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
عزالدين
2017/09/23 at 8:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارشادات مهمة جدا… جزاك الله خير
omaralameen
2017/09/23 at 8:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خير الأخ أيمن
نوري
2017/09/23 at 10:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
لك التحية اخي ايمن يحيى معلومة جيدة يحتاجه الكثير
غصن الشوك
2017/09/23 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
انا ممتن لك اخي الكريم على هذه المعلومات المهمة و التي اعرفها لأول مرة و مزيدا من التنوير ،،، متعك الله بالصحة والعافية و جعل ذلك في ميزان حسناتك
غسان
2019/10/10 at 12:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
عندي مشكلة اذا في الشيفت لوك ريليز السيارة كيا فورتي 2012 استيراد امريكي المشكلة هي ان عصى السرعات يمكن تحريكها من الدي الى الار او البي بدون الدوس على الفرامل نظام التامين ضد الحركة هذه لا يشتغل لذلك عصى السرعات تتحرك بدوت تامينة كما ان الزر الذي في اعلى عصى السرعات عند الضغط عليه لا يعمل حر الحركة ! كما ان السيارة اتى معها مفتاح نسخة بدون لارم لذلك عند ايقاف تشغيل السيارة نظام الحماية يمنع المفتاح من الخروج من القفل المفتاح يدور بشكل جيد يشغل السيارة و يطفئها و لاكن اللفة الاخيرة لا تحدث حتى يخرج المفتاح من القفل الا في حالة واحدة فصل البتارية لقطع الكهرباء عن السيارة عندها فقط يكمل لفته الاخيرة المفتاح و يخرج بسهولة من القفل ! فما الحل لو سمحتم ؟