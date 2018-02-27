دواعى الاستعمال.. الأسبرين.. ما هى فوائده ومتى تلجأ له؟





ما هو الأسبرين؟

دواء الأسبرين يحتوى على المادة الفعالة “أسيتيل ساليساليك أسيد” وهو يحد من المواد التي تسبب الألم والحمى، والالتهاب.

استخدامات الأسبرين

علاج الألم.

الحد من الحمى أو الالتهاب.

يستخدم أحيانا لعلاج أو منع النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والذبحة الصدرية “تحت إشراف الطبيب”.

أشخاص ممنوعون من تناول الأسبرين

مرضى الهيموفيليا.

مرضى التهاب المعدة أو نزيف الأمعاء.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للأسبرين.

الحوامل فى الأشهر الأخيرة حيث إنه قد يسبب نزيفا في الولادة أو للطفل أثناء الولادة.

المرضعات لأن الأسبرين يمر إلى حليب الثدي ويضر بصحة الطفل الرضيع.

كيف يمكن تناول الأسبرين؟

يتم تناول الأسبرين حسب توجيهات الطبيب، ويمكن تناوله مع الطعام إذا كان يزعج المعدة، ويتم تناول القرص كاملا دون مضغ أو تكسير.

وإذا كنت بحاجة لعملية جراحية، أخبر الجراح مسبقا بأنك تستخدم هذا الدواء، وقد تحتاج إلى التوقف عن استخدامه لفترة قصيرة.

ماذا يحدث إذا فاتتنى جرعة؟

يتم تناول الأسبرين عند الحاجة، وليس له جدول جرعات فإذا كنت تتناوله على جدول زمني، فيمكن استخدام الجرعة الفائتة بمجرد تذكرها إذا كان الوقت بعيد عن الجرعة التالية، ولا تستخدم جرعة إضافية لتعويض الجرعة المنسية.

ماذا يحدث إذا تناولت جرعة زائدة من الاسبرين؟

اطلب الرعاية الطبية الطارئة “الاسعاف” وهو 123 أو الذهاب إلى أقرب مستشفى.

أعراض الجرعة الزائدة لتناول الأسبرين

فقدان السمع المؤقت.

التشنجات.

الغيبوبة.

ما الذي يجب تجنبه أثناء تناول الأسبرين

تجنب تناول الكحول أثناء تناول الأسبرين، حيث إن الكحول قد يزيد من خطر نزيف المعدة.

إذا كنت تأخذ هذا الدواء لمنع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فتجنب أيضا أخذ عقار “ايبوبروفين” حيث أنه قد يجعل هذا الدواء أقل فعالية.

الآثار الجانبية للأسبرين

رد فعل تحسسي للأسبرين مثل صعوبة في التنفس وتورم الوجه والشفتين واللسان، أو الحلق.

توقف عن استعمال هذا الدواء واتصل بالطبيب فورا إذا كان لديك:

رنين في أذنيك، والارتباك، والهلوسة، والتنفس السريع، والتشنجات.

الغثيان الشديد، والتقيؤ، أو آلام في المعدة.

براز دموى سعال به دم أو القيء الذي يشبه القهوة

حمى تدوم أطول من 3 أيام

تورم، أو ألم دائم أطول من 10 أيام.

الآثار الجانبية للأسبرين الشائعة قد تشمل:

اضطراب في المعدة.

حرقة.

ألم الأمعاء.

الأسماء التجارية للأسبرين:

Asprin protect 100

Ezacard

Aspocid 75mg

Asprotect

Asponasr

Rivo 75

Rivo micro

Jusprin 81 mg

Asprin 81mg

Aggrex 75

اليوم السابع