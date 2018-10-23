كيف تسبب “فيسبوك” في خسارة مئات الصحفيين لوظائفهم؟

نشرت مجلة “الأتلنتيك” الأمريكية تقريرا بينت فيه كيفية تأثير صعود مواقع التواصل الاجتماعي وهيمنتها على المجال الإعلامي، على الصحافة؛ وبالتالي، طرد المئات من الصحفيين والمحررين.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن انتشار الفيديوهات، التي تغطي أهم الأحداث في العالم، جعل تقارير الصحفيين أقل أهمية.
وقد صبت العديد من الشركات الكبرى، على غرار فيسبوك، تركيزها على العمل على مقاطع الفيديو لجذب شركات الإعلانات، وقد نتج عن ذلك طرد مئات الصحفيين والمحررين، بهدف ترشيد الموارد المالية، التي كانت تمنح لهؤلاء الموظفين لإنتاج مقاطع الفيديو.
وأضافت الصحيفة أن كلا من شركة فيسبوك وموقع “ماشبال” الأمريكي قاما بتسريح عدد من موظفيهم خلال سنة 2016، أما شركة “فيوجن”، فقد فصلت 70 شخصا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها.
وقد نسجت أغلب الشركات الإعلامية على منوال فيسبوك مما تسبب في تسريح عدد كبير من الموظفين والصحفيين في الشركات الإعلامية العالمية، كما قامت الشركة الأم للموقع الإعلامي “ثرليست” في شباط/ فبراير سنة 2017 بتسريح أكثر من 20 صحفيا، وهي تأمل في تحقيق عائدات مالية كبيرة عن طريق مقاطع الفيديو.
عربي21