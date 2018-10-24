هواوي تطلق خصومات على سوق دوت كوم من 24 إلى 30 أكتوبر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر، عن إطلاق أسبوع خصومات هواوي على موقع التسوق الإلكتروني
سوق دوت كوم، إحدى شركات Amazon العالمية في الفترة من 24 أكتوبر إلى 30 أكتوبر لعام 2018 بخصومات تصل إلى 20%.
وتشمل حملة التخفيضات هواتف هواوي Mate 10 وP20 Pro وP20 Lite وإصدار عام 2018 من Y9.
كما أن هواوي ستطلق لأول مرة حصريًا ملحقاتها المميزة، والتي تتمثل في ساعة هواوي الذكية Huawei Band 3e، وسماعات بلوتوث، وشاحن سيارة فائق السرعة، وغيرها من الملحقات ذات الأهمية التي يبحث عنها العملاء دائمًا.
وتتميز هواوي بطرح هواتف ذكية تلبي احتياجات ومتطلبات جميع فئات المستخدمين، وجاء ذلك من خلال طرح سلسلة Mate 10، أول هاتف يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومن بعده قامت هواوي بطرح P20 Pro، أول هاتف بالعالم يأتي مزودًا بثلاثة كاميرات خلفية تعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي نال إشادة وإعجاب المستخدمين ومراجعي التقنية على حد سواء، بالإضافة إلى هواوي P20 Lite، أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة الـNotch، التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية.
كما أن هواوي قامت بتزويد إصدار عام 2018 من Y9 بشاشة عرض كاملة من هواوي FullView وبطارية 4000 ميلي أمبير، وكانت هذه المرة الأولى التي تشهد سلسلة Y الشبابية لمثل هذه الترقيات.
جدير بالذكر، أن هواوي ستطرح Mate 10 وP20 Pro وP20 Lite وإصدار عام 2018 من Y9 بتخفيض يصل إلى 20% على موقع سوق دوت كوم، أكبر موقع للتسوق الإلكتروني وإحدى شركات Amazon في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر.
بوابة فيتو