صحة الخرطوم تكشف عن ترتيبات للسيطرة على سرطان الفم
كشف عدد من اختصاصيي صحة الفم والأسنان عن ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الفم، محذرين من مغبة استخدام التمباك واعتبروه المسبب الرئيسي للإصابة بسرطان الفم الذي يشكل نسبة 90% من الإصابة، يليه في سبب الإصابة تعاطي الكحول.
وأشار الاختصاصيون خلال ورشة السيطرة على سرطان الفم التي أقيمت، يوم السبت بالخرطوم، إلى أن تردد المرضى على المراكز الصحية بلغ 150 ألفاً.
وكشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ترتيبات للسيطرة على سرطان الفم، ترتكز على استراتيجية وخطة قصيرة المدى وبعيدة المدى، من خلال الاكتشاف المبكر للسرطان.
وقال وزير الصحة بولاية الخرطوم، البروفيسور مأمون حميدة، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، إن الوزارة زادت عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات الأسنان إلى 162 مركزاً، لافتاً إلى إدخال تخصص جراحة الفم في مركز الأسنان التخصصي بمستشفى حاج الصافي، بجانب تحويل ميز التمريض بأمدرمان ليكون مستشفى للأسنان توأماً لمستشفى الخرطوم للأسنان التعليمي خلال العام المقبل.
ونوه حميدة إلى أن الوزارة خاضت معركة شرسة مع شركات التبغ لخفض نسبة النيكوتين في السجائر، وأن الشركات لجأت إلى المجلس التشريعي وهيئة المواصفات والمقاييس لمنع تطبيق قانون التبغ.
من جانبه، قال اختصاصي جراحة الفم والأسنان ومدير جامعة الخرطوم، البروفيسور أحمد سليمان، إن الجامعة أجازت مركز أبحاث سرطان الفم، مشدداً على ضرورة أن يتعاون جراحو الفم مع مستشفى الذرة لمصلحة المريض والمهنة.
شبكة الشروق