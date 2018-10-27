وزير الصحة بالخرطوم: العاصمة خالية من حمى الكنكشة

اعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفسير مامون حميدة عن خلو الولاية من حمي الشيكونغونيا
الشهيرة بـ(الكنكشة) التي تنتقل عبر بعوض الايديس (الزاعجة المصرية) التي اجتاحت ولايه كسلا مؤخرا فيما انطلقت الجمعة حملة الرش بالطائرات لمكافحة الذباب الطائر والباعوض ونواقل الامراض من مطار الصافات للطيران. و اكد الوزير علي ان الحملة ستغطي كافة انحاء ولاية الخرطوم وتستمر لمدة 9 ايام بواقع 36 ساعة بطلعات صباحية ومسائية.
ولفت حميدة ان حملة الرش بالطائرات تاتي تكملة للحملة التي بداتها الوزارة قبل شهر من الان بالرش الرزازي والضبابي متزامناً مع مكافحة الاطوار اليرقية، موضحا ان الحملة اسهمت اسهام واضح في تقليل وانحسار كثافة الباعوض والذباب في الفترة الماضية. وكشف حميدة ان مبيد (البيرمثرين) امن وليس له اضرار على صحة المواطنين واكد علي ضرورة اخذ الحيطة والحذر في تغطية اواني الاكل والشرب اثناء ساعات الرش مع فتح الابواب والشبابيك لضمان فاعلية الرش للمنازل للقضاء على البعوض والذباب .
الخرطوم: عواطف عبدالقادر
صحيفة الانتباهه.