المريخ يواجه الهلال بذكريات ثأر عمره 22 عامًا

يستضيف استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، كلاسيكو الكرة السودانية والمعروف أيضا بـ”ديربي النيلين”
الذي سيجمع بين الهلال والمريخ.
وقال المؤرخ الرياضي معتصم أوشي في تصريحات ل: “يعود تاريخ الكلاسيكو السوداني إلى عام 1930 حين لعب الفريقان أول مباراة داخل ملعب بسور المدرسة الأهلية بمدينة أم درمان وفاز الهلال بنتيجة (1-0)، وجاء الهدف عن طريق شريف علي”.
وأضاف: “منذ ذلك التاريخ ولدت الندية الشرسة بين الفريقين، وظلت حتى اليوم هناك حالة تنافس دائم بين الطرفين على كل البطولات السودانية”.
وتابع: “بسبب تلك الندية والتنافسية الشرسة، فإن الخسارة ممنوعة في تاريخ مواجهات الفريقين، فهي لا يتم تقبلها ولا تحتمل إطلاقا من قبل مجالس إدارات وجماهير وإعلام الناديين، وتظل المشاغبات مستمرة بينهما إلى حين خوض الفريقين لديربي جديد”.
وتعتبر مباراة الغد بإمارة أبو ظبي هي الثالثة التي تلعب خارج العاصمة الخرطوم، فقد سبقتها مباراة 1979 بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان على شرف افتتاح جامعة جوبا وفاز بها المريخ، وجاءت المباراة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة 1996 وفاز بها الهلال (2-0).
وعلى أساس فوز الهلال بديربي الدوحة يرفع المريخ شعار ثأر عمره 22 سنة، حينما يخوض الديربي غدًا.
وكانت آخر مباراتين تنافسيتين، بدوري النخبة في مسابقة الدوري السوداني، قد شهدتا فوز المريخ (2-1) في المباراة الأولى، بينما تفوق الهلال في الثانية بنتيجة (1-0).
المريخ لم يتغير حاله كثيرا عن مباراة الديربي الآخيرة، حيث عانى من حرمانه بواسطة “الفيفا”، من إبرام صفقات جديدة، وتعرض لضربة موجعة بتعاقد الهلال مع حارسه الدولي الأوغندي جمال سالم.
وأما الهلال، فإن مديره الفني السنغالي لامين أندياي تسلح بشكل أقوى للمباراة، حين ضم لقائمته 3 محترفين أفارقة هم قلب الدفاع النيجيري إيمانويل إيكواتشوكو ولاعب المحور المالي بوبكر ديارا والمهاجم الكونجولي أمبومبو إدريسا.
وعلاوة على الثلاثي الإفريقي، يضم الهلال في قائمته المهاجم البرازيلي جيوفاني مارانهاو والحارس الأوغندي جمال سالم، ما يعني أن تشكيل الفريق قد يضم 5 لاعبين أجانب، في مقابل أجنبي واحد بالمريخ هو عبد المجيد سومانا لاعب منتخب النيجر.
ويملك الهلال لاعبين آخرين متمرسين على الديربي، مثل المدافعين حسين الجريف وعبد اللطيف بويا والظهير السمؤال ميرغني، وثنائي المحور أبو عاقلة والشِغيل، وصانعي الألعاب القائد بشة وشرف وشيبوب والمهاجم الخطير وليد الشعلة.
ومن جانبه أكمل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كل الترتيبات الرسمية والاحتفالية للمباراة.
ومن حيث الجانب الرسمي وضع الاتحاد الإماراتي للديربي السوداني لائحة تجعل منها مباراة رسمية، وذلك من حيث عدد التغييرات واحتساب البطاقات في سجلات اللاعبين، بالإضافة إلى أن المباراة قد تمتد إلى أشواط إضافية حال انتهاء وقت الرسمي بالتعادل، على أن تحسم المباراة بركلات الترجيح حال استمرار التعادل.
وسيتوج الفريق الفائز بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي، بينما يحصل الخاسر على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.
وستطبق في المباراة تقنية الفيديو “فار” عن طريق الحكمين سلطان محمد صالح حكم فيديو أول، وصقر حمدان الزعابي حكم فيديو ثانٍ.
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