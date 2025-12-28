السودان يحقق انتصارا تاريخيا على غينيا الاستوائية

حقق منتخب السودان الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة غينيا الاستوائية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على ملعب محمد الخامس.

وسجل هدف المباراة الوحيد ساوول كوكو لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74.

وبهذا الانتصار رفع منتخب السودان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد غينيا الاستوائية بدون نقاط في ذيل الترتيب.

ويُعد هذا الانتصار هو الأول للسودان في بطولة إفريقيا منذ الفوز على بوركينا فاسو في نسخة 2012، بنتيجة (2-1).

كووورة