شاهد.. فيديو بنات الداخلية بالسودان يثير جدلاً واسعاً ومطالبات بفصلهن من الدراسة

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة, وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال مقطع الفيديو الذي وصف بالمثير للجدل وحمل اسم (بنات الداخلية) ثلاثة فتيات سودانيات ظهرن في المقطع وهن يتمايلن ويرقصن باكتافهن على أنغام بعض الأغنيات الهابطة.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرن الفتيات التي قيل أنهن يقطن بإحدى داخليات العاصمة السودانية الخرطوم بنقاب كامل خوفاً من كشفهن وفقاً لما أكدن خلال المقطع.
https://www.facebook.com/Alnilin/videos/952907924833297/
وهددن الفتيات اللاتي أسمين أنفسهن بـ (الشلابات) بخطف الرجال من نسائهم وقالت إحداهن (الشلب حلو حلا) وأنا ما شلبتو أنا عجبتو والما عاجبها تضرب رأسها بالحائط.
كما كشفت إحداهن عن اسم حبيبها “أيمن” الذي شلبته أو خطفته من حبيبها على حد تعبيرها, وحذرت الفتاة خلال حديثها إحدى البنات من إرسال صورها الشخصية لحبيبها “أيمن” وهددتها بكشف صورها على قروبات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير محررة موقع النيلين إلى أن مقطع الفيديو كان قد أثار ضجة واسعة بعد نشره على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وطالب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بضرورة كشف الفتيات وإحالتهن للتحقيق وفصلهن من الدراسة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
المتعاون المحلي
2018/12/20 at 1:31 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة ما ملاحظين ان المدعو (محمد عثمان) الكان متخصص في المواضيع الزي دي اختفى ليه اكتر من سنة؟؟؟ وان راندا الخفجي حلت محله
محمد احمد
2018/12/20 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
اثارة المواضيع زى دى في الوقت دة المقصود منو صرف الأنظار عن الاحتجاجات الجارية في الشارع وفى المدن ، دة شغل مقصود من النيلين او غيرها ، الناس في شنو والحسانية في شنو ، اى اثارة لمواضيع زى دى هي خيانة عديل ، ياخى شوفو شغلكم الجد بصحافة حقيقية تتلمس هموم ومشاكل الناس بدل دى لابسة شنو ودى قالت شنو ودى سوت شنو
بئس الصحافة
أ
2018/12/20 at 2:57 م (UTC 2) رابط التعليق
دي التربية الناقصة وغياب الرقابة فالجامعات أصبحت بؤرة فساد لكل ما لا يخطر على بال أحد ورحم الله الجامعات لما كانت دار للعلم والفضيلة والأخلاق الرفيعة والأدب الجم نسأل الله لهن ولأهلهن الهداية وحمى الله بناتنا وجميع بنات المسلمين من هذا الدرك ولعن الله من تسبب في هذا الإنحطاط الأخلاقي إلى يوم الدين.