علاج سرطان المخ وأعراضه

أورام المخ هى كتلة أو نمو خلايا غير طبيعية في الدماغ، وتوجد أنواع مختلفة من أورام المخ، كما أن هناك بعض أورام المخ غير سرطانية (حميدة) ، وبعض أورام المخ سرطانية (خبيثة).
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يمكن أن تبدأ أورام المخ في الدماغ (أورام الدماغ الأولية) ، أو السرطان يمكن أن يبدأ في أجزاء أخرى من الجسم وينتقل إلى الدماغ (أورام دماغية ثانوية ، أو انتقالية).
علاج أورام المخ علاج أورام المخ
وأوضح الباحثون أن مدى سرعة نمو ورم في الدماغ يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا، ويحدد معدل النمو وكذلك موقع ورم الدماغ كيف سيؤثر ذلك على وظيفة الجهاز العصبي.
وتعتمد خيارات علاج ورم الدماغ على نوع الورم الدماغى الذي تعاني منه ، بالإضافة إلى حجمه وموقعه.
أنواع الأورام
العصب السمعي
النجمي
انبثاث الدماغ
سرطان الضفيرة المشيمية
ورم قحفي بلعومي
الأورام الجنينية
بطاني عصبي
ورم أرومي
دبقي
نخاعي
سحائي
ورم الدبقيات القليلة التغصن
الأورام الدماغية للأطفال
ورم الأرومة الصنوبرية
أورام الغدة النخامية
أعراض سرطان المخ
وتختلف علامات وأعراض ورم الدماغ بشكل كبير وفقاً لحجم الورم وموقعه ومعدل نموه، وقد تشمل:
بداية جديدة أو تغيير في نمط الصداع
الصداع الذي يصبح تدريجياً أكثر تواترا وأكثر حدة
الغثيان أو الغثيان غير المبرر
مشاكل في الرؤية ، مثل عدم وضوح الرؤية، أو ضعف الرؤية أو فقدان الرؤية المحيطية
فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق
صعوبة في التوازن
صعوبات في الكلام
الارتباك في الأمور اليومية
تغييرات الشخصية أو السلوك
مشاكل في السمع
أنواع السرطان التى تنتقل فى الدماغ
أي سرطان يمكن أن ينتقل إلى الدماغ ، ولكن الأنواع الشائعة تشمل:
سرطان الثدي
سرطان القولون
سرطان الكلى
سرطان الرئة
سرطان الجلد
علاج أورام المخ
يعتمد علاج ورم الدماغ على نوع الورم وحجمه وموقعه، بالإضافة إلى الصحة العامة، وتشمل:
العملية الجراحية
إذا كان ورم الدماغ موجودا في مكان يجعله في متناول أي عملية جراحية ، فسوف يعمل الجراح على إزالة أكبر قدر ممكن من ورم الدماغ.
وفي بعض الحالات ، تكون الأورام صغيرة وسهلة الانفصال عن أنسجة المخ المحيطة، مما يجعل الإزالة الجراحية الكاملة ممكنة، وفي حالات أخرى ، لا يمكن فصل الأورام عن الأنسجة المحيطة أو أنها تقع بالقرب من المناطق الحساسة في الدماغ، مما يجعل الجراحة محفوفة بالمخاطر.
في هذه الحالات يزيل طبيبك الكثير من الورم كما هو آمن.
جراحة المناظير
يتم استخدام هذا الإجراء ، الذي يتم تقديمه في عدد قليل جدًا من المراكز الطبية في البلاد، ولمساعدة بعض الأشخاص الذين تم إخبارهم بوجود ورم دماغي غير قابل للعمل.
والفريق الجراحي قادر على إزالة الورم بأمان مع تقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة.
العلاج الإشعاعي
يستخدم العلاج الإشعاعي، مثل الأشعة السينية أو البروتونات ، لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن أن يأتي العلاج الإشعاعي من آلة خارج الجسم أو ، في حالات نادرة جدًا ، يمكن وضع الإشعاع داخل الجسم بالقرب من الورم الدماغي (العلاج الإشعاعي الموضعي).
اليوم السابع
1 التعليقات
ود ساتي
2018/12/22 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين .