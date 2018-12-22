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رأي ومقالات

2018/12/22

2018/12/22


الهندي عزالدين: أخطاء متراكمة .. فلابد من وقفة



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تطاولت الأزمات التي أخذت بخناق الدولة منذ يناير 2018 ، فور إجازة تلك الميزانية الكارثية التي رفعت قيمة الدولار الرسمي من (6.5) جنيهات إلى (18) جنيهاً .. دفعة واحدة !

بح صرير أقلامنا .. عاماً كاملاً .. ونحن نحذر وزير المالية السابق الفريق “الركابي” وإدارة البنك المركزي السابقة من رفع قيمة الدولار ، فلم يسمعوا لأحد ، وسخروا منا ، ثم مرروا موازنتهم الملغومة بالإجماع ، من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني !
كان لابد أن يحدث ما حدث ، من تصاعد جنوني في أسعار النقد الأجنبي ، ثم أسعار كل السلع ، بما في ذلك ملح الطعام .

كانت البداية في ميزانية 2018 ، ثم أكمل الناقصة رئيس الوزراء الجديد السيد “معتز موسى” بإصراره ، على تكوين ما سماه (آلية صناع السوق) لتحديد سعر الدولار ، وقتها كان سعره بالسوق الموازية (45) جنيهاً .. أقل وليس أكثر ، فأضافت له آلية صناع السوق جنيهين ونصف الجنيه ليصبح سعر الدولار الرسمي (47.5) جنيهات !! (ومِن ديك وعييك) .. لم يتوقف الدولار في السوق الموازية إلا في حاجز الـ(70) جنيهاً ، ثم تراجع قليلاً مؤخراً بعد بدء عمليات صادر الذهب عبر الشركات الخاصة ، وليس عبر بنك السودان الذي ظل يصدر الذهب لسنوات دون مردود واضح على الاقتصاد .

ما حدث من أخطاء من الحكومتين السابقة والحالية ، هو نتاج طبيعي للانفراد بالرأي والإصرار على الخطأ ، وعدم الشورى للمختصين والخبراء على مستوى واسع ، عبر مؤسسات الدولة ، دون الركون لرأي جهة أو خبير واحد يخطئ ويصيب .

الأخطاء الاقتصادية تأتي تبعاً لأخطاء سياسية وإدارية ، ابتداءً من اختيار الوزراء والوكلاء والمديرين ، بالتعويل على عامل (الثقة) قبل عاملي الخبرة والكفاءة ، حتى عند الاختيار من داخل صفوف الحزب الحاكم ، وهذا ما وضح بشكل لافت في تشكيل الحكومة الأخيرة .

اتسع الفتق على الراتق ، ولم يعد بمقدوره فعل شيء ، فلابد من معالجات جذرية تعيد الأمور إلى نصابها ، وهنا يأتي دور كبار وحكماء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية .. فلابد لهم من وقفة وموقف .

الهندي عزالدين
المجهر

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1 التعليقات

      1. 1
        جميل بثينة

        2018/12/22 at 9:24 م (UTC 2) رابط التعليق

        كبار وحكماء الحزب الحاكم ايها المنافق هؤلاء تجار الدين الحرامية الشعب لن يقبل
        بهم بعد الان لذلك ريح نفسك لهم يوم وانت معهم

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