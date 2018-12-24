سهير عبد الرحيم: الريموت عند منو؟!

تجاذبت أطراف الحديث صباح أمس مع أحد رجالات العمل المصرفي المميزين الذي يشار إليه بالبنان، قلت له: ( في رأيك وحسب خبرتك الحاصل في البلد دي اسمه شنو ..؟ والجماعة دييل البلد دي مالا غلبتم؟).
> اجابني من خلف ابتسامة ساخرة قائلاً: (عارفة يا سهير لما الزول يكون مستعجل وعاوز يغير القناة في التلفزيون بسرعة ممكن يضغط زر غلط، وياخد زمن اطول عشان يعمل الحاجة اللي ما كانت بتاخد زمن لو القرار كان بهدوء).
> هكذا لخص الرجل المشكلة الاقتصادية، بأنها مشكلة إدارية بحتة تتخللها فوضى وهرجلة.
> بمعنى أن الذين يمسكون بالريموت ممكن يجيبوا قناة تانية أو يطفشوا القناة الشغالة او يشيلوا الصوت، او يغلقوا التلفاز نفسه.
او انهم نفسهم لا يعرفون كيف يستخدمون الريموت، ومن الممكن ان يذهبوا لتعديل الطبق فتطش الصورة نفسها، او ربما وهم يوزنون الطبق يسألون الذين يتفرجون امام التلفاز:
> اهااا يا جماعة الصورة جات؟
< فيقولون لسه. > اهاا جات؟
< قرررربت. > طيب كده كيف؟
< تمااااام ماشي كويس. > اهااا كده كيف؟
< زح يمين حبة. > طيب كده؟
< لالا ياااخ ارجع الحته الاولى. > اهااا كده كيف؟
< الله ياااخ .. راحت الصورة كلو كلو.> بمعنى أننا أيها القراء الاعزاء قاعدين وصابرين ومنتظرين الصورة تظبط والصوت يكون واضحاً، ولكن مادام الذي يحمل الريموت مستعجل وما فاهم شغله وظبط الرسيفر ده اصلاً ما شغلته ولا يعرف حتى كيف يستخدم الريموت، فهو يقع في الاخطاء باستمرار، لذلك لن يستطيع البتة ضبط القناة.
> وأثناء محاولاته هذه لضبط الصورة سيضيع غطاء الريموت، وتنتهي حجارة البطارية ويسقط الريموت، وفي كل مرة يفشل في ضبط الصورة سيحمل المسؤولية للآخرين لأنهم لم يساعدوه في تحديد اتجاه الطبق.
خارج السور المشكلة الآن ان التلفزيون علّق وأصبحنا نحضر في إعادة نفس الحلقة من المسلسل المملل، والمأساة الأكبر ما عارفين الريموت عند منو؟!
بقلم
سهير عبدالرحيم
الانتباهة
4 التعليقات
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Aboahmed
2018/12/25 at 7:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده ينطبق على معتز صدمه 100% …………….
ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لانه الشغله دي ماشغلته والزول الجابو في المكان ده نفسه مافاهم حاجه ……………….
عشان كده قلنا ليكم سياسة التمكين والكلام الفاضي البسووهو الكيزان ديل مابينفع ولابتحل مشكلة بلد..
بالعكس تزيد الطين بله ………………
لكن زي القاعدين نأذن في مالطا …………..
بدوووون فايده ………..
لانه مافي زول بسمع ولا بيتعلموا من غلطاتهم…..
من بداية انقلاب الانكاس ولحدت اليوم نفس الوجوه الفي الحكومه قاعدين يدوروها على الكراسي تدوير نفايات بس..
لكن مافي تغيير ………………
جكسا
2018/12/25 at 8:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههه
ابو احمد هههههههه
معتز صدمه هههههههه
اهو يا معلم قام ادنا صدمة قال الرغيف عبر لجان المساجد ههههههه
صدم الاقتصاد وحل المشكلة
ههههههه
جكسا
2018/12/25 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههه
ابو احمد هههههههه
معتز صدمه هههههههه
اهو يا معلم قام ادنا صدمة قال الرغيف عبر لجان المساجد ههههههه
صدم الاقتصاد وحل المشكلة
ههههههه
دى اسمها نظرية الدفاع بالنظر فى الاقتصاد
ومنها توزيع الرغيف بالحتات ههههههه
العب رغيفه العب باس هههههههع
محمد احمد
2018/12/25 at 3:40 م (UTC 2) رابط التعليق
معتز موسى اساسا البشير بيقنطر فيهو عايز يتملص من الحكومه وعلى اساس انوا رئيس الوزراء ح يستلمها ويعفيهوا لانوا من اهلوا المقربين ويشكل ليهم حمايه لغايه ما الشعب الطيب دا ينسى العملوهوا هو والسجم الحولوا فى البلد …لكن يا عمك العب غيرها دى دى طمنه مكشوفه من ضهرها ….باقى الشعب بمن فيهو المثقفين اليساريين ناس حسااااااب وعقااااااب فورى ويشمل اى كديس حتى المشوا القبور ح نصدر ليهم احكامهم ونكتبها ليهم مع الشواهد بتاعتهم …والقروش البرا البلد فى اتفاقيات دوليه بترجعها