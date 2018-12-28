الصحة: مبالغ طائلة تصرف على العلاج المجاني ولا يصل للمواطن

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وجود خدمات صحية لا تصل إلى المواطنين خاصة العلاج المجاني والذي تصرف عليه الدولة مبالغ طائلة.
وقالت رئيس قسم الشراكات والصحة بإدارة تعزيز الصحة بالوزارة د. سلوى مدثر خلال مخاطبتها الاجتماع الاستشاري التشاوري للمنظمات الطوعية حول زيادة الطلب على الخدمات بدار الشرطة ببري أمس قالت إن وزارة الصحة تعمل على توفير الخدمات الصحية والأدوية المجانية ولا تصل إلى المواطن.
وأشارت بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة إلى أن الاجتماع يستهدف 60 منظمة ظوعية بهدف زيادة الطلب على الخدمات الصحية ولتعريف المواطنين في أقاصي بقاع السودان بالخدمات الصحية التي توفرها الدولة فضلاً عن تفعيل الشراكات مع المنظمات الطوعية لتقديم خدمات صحية للمواطن.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ودعبدون
2018/12/30 at 12:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
دي تبقى مشكلة منو مشكلة المواطن ولا مشكلة الحكومه للأسف الشديد الحكومه ما قادره تسيطر على الفساد والفاسدين وهي تعرفهم أكثر مما تعرف المواطن ورغم ذلك لم تحرك ساكن وكم من أموال وميزانيات تطلع من الوزارات لصالح المواطن ولكن تدخل في جيوب وحسابات أناس لهم صله بالحكومة والمواطن صابر ومنتظر الفرج وهو على أمل ولكن للأسف طال الانتظار وكمل الصبر وفي الاخر ثار وكم حزرنا ونصحنا الحكومه ولكن كلام القصير ما بنسمع وكان خوفنا من الفاس يقع في الرأس والان مافي حلل الا حل واحد وإذا كان البشير يريد مصالحة الشعب وخمد النيران أن يمسك بالفاسدين ويعلن للشعب أسماءهم ومحاكمتهم على العلن هو يعرفهم وكل أجهزة الدوله تعرفهم والشعب يعرفهم والتستر ما بفيد بعد ثوران الشعب اللهم اني قد بلغد فشهد