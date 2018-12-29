الرئيس العام لأنصار السنة يطالب باجراء التحقيقات في الأرواح التي ازهقت للوصول للجناة ودفع الديات المختلفة

دعا الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الجميع لإعمال الشرع وتحكيم صوت العقل لدرء المخاطر التي يمكن أن تلحق بالبلاد وذلك في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسجانة 21 ربيع الثاني 1440ه – 28 ديسمبر 2018 م .
جاءت خطبة الشيخ الدكتور إسماعيل حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) ، وذكّر بنعم الله العظيمة على أهل السودان خاصة هذا الموسم والأمطار الوفيرة والإنتاج العظيم ، وقال إن الجماعة دعت لحشد الإمكانات والتركيز على الحصاد كأولوية ، ولكن تفاجأنا بشح الدقيق والوقود وانعدام السيولة النقدية مما أدخل البلاد في أزمات حادة وما ترتب على ذلك من مظاهرات واحتجاجات نتج عنها إزهاق الأرواح وضياع الكثير من الأموال والممتلكات وقال الشيخ إسماعيل إن الشريعة عظّمت حرمة النفس وحذّرت من التهاون في أمرها
ودعا الشيخ إسماعيل الجميع للقيام بما يجب وفي مقدمتهم الحكومة لمزيد من التدابير والإجراءات العاجلة التي يجب ألا تدخر فيها وسعا ، وأن تخرج الاحتياطيات لتوفير احتياجات المواطن الأساسية من الدقيق والمواد البترولية وتمكين المواطنين من أموالهم التي أودعوها في البنوك ،
كما دعا الشيخ اسماعيل لاجراء التحقيقات في الأرواح التي ازهقت للوصول للجناة ودفع الديات المختلفة وإجراء التحقيق اللازم في التخريب الذي تم والتعويض والضمان لجبر الضرر الذي وقع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة ، هذا وترحّم الدكتور إسماعيل الماحي على المتوفين في هذه الأحداث المؤسفة ودعا للجرحى بالشفاء العاجل .
1 التعليقات
sami21
2018/12/29 at 10:17 م (UTC 2) رابط التعليق
بكرة ح نديك طلقة في راسك الكبير دا وبعدين ندى اولاد الكلب اولادك الدية
انت ديتك بالكتير ٣جنية تمن الطلقة يامفتي الشيطان